नाशिकच्या काळाराम मंदिरातील प्रभू राम आणि लक्ष्मणाला लावतात सोन्याची मिशा, जाणून घ्या आख्यायिका
पंचवटी येथील श्री काळाराम मंदिरात प्रभू राम आणि लक्ष्मण यांना सोन्याच्या मिशा लावून शृंगार करण्यात आलाय.
Published : March 26, 2026 at 10:51 AM IST
नाशिक - पंचवटी येथील श्री काळाराम मंदिरात प्रभू राम आणि लक्ष्मण यांना सोन्याच्या मिशा लावून अनुपम शृंगार करण्यात आलाय. चैत्र गुढीपाडव्यापासून सुरुवात झालेल्या या महोत्सवात दररोज महाअभिषेकानंतर प्रभूंचे हे मिशिधारी रूप भाविकांना बघायला मिळतं.
भाविकांचं श्रद्धास्थान - श्रीरामाच्या पदस्पर्शानं पावन झालेलं नाशिक हे धार्मिक आणि अध्यात्मिक शहर म्हणून ओळखलं जातं. याच नाशिकमध्ये पेशवेकालीन श्री काळाराम मंदिर हे भाविकांचं श्रद्धास्थान आहे. याच काळाराम मंदिरात रामजन्मोत्सव सुरू आहे. अशात चैत्र गुढीपाडव्यापासून प्रभू रामचंद्र आणि लक्ष्मण यांना सोन्याच्या मिशा लावल्या जातात. या महोत्सवात दररोज महाअभिषेकानंतर प्रभूंचे हे मिशिधारी शांत आणि विलोभनीय रूप बघून भाविक मंत्रमुग्ध होतात.
सोन्याच्या मिशीमागील इतिहास - नाशिकच्या तपोवन भागात जेव्हा लक्ष्मणानं शूर्पणखेचं नाक कापलं.तेव्हा राक्षसांनी प्रभू रामावर हल्ला केला होता. अशात ऋषीमुनींच्या संरक्षणासाठी प्रभू रामानं 45 मिनिटात सर्व राक्षसांचा वध केला होता. त्यांचा हा अवतार राक्षसांना दंड देणारा काळ वाटत होता. त्यावरून पुढं 'काळाराम' हा शब्द प्रचलित झाला. याच शौर्याचं प्रतीक म्हणून प्रभू राम आणि लक्ष्मण यांच्या मूर्तीला सोन्याच्या मिशा लावल्या जातात, अशी मान्यता आहे.
सोन्याच्या मिशा लावल्या जातात - "काळाराम मंदिरामध्ये गुढीपाडव्यापासून ते द्वादशीपर्यंत प्रभू रामचंद्र आणि लक्ष्मण यांना सोन्याच्या मिशा लावल्या जातात. यामागील इतिहास असा आहे की, वाल्मिकी यांचा अरण्य कांड आहे. त्यामध्ये रामानं 14 हजारा राक्षसांचा वध केला होता. त्या युद्धावेळी रामा हे अतिशय क्रोधात दिसत होते. त्यात राक्षसांना राम हे काळरूप वाटू लागले म्हणून काळारामाला शौर्य शृंगार म्हणून सोन्याच्या मिशा लावल्या जातात," असं महंत सुधीरदास पुजारी यांनी सांगितलं.
सतराशे सालातील पेशवेकालीन मंदिर - जेथे काळाराम मंदिर आहे, त्या मंदिराच्या ठिकाणी श्रीरामाची ‘पर्णकुटी’ होती. राम सव्वादोन वर्षे पंचवटीत वास्तव्याला होते. या स्थानाला वैष्णवांच्या दृष्टीनं फार महत्त्व आहे. ओढा नाशिकरोड येथील जहागिरी असलेले पेशव्यांचे सरदार रंगनाथ ओढेकर यांना माधवराव पेशव्यांच्या मातोश्री गोपिकाबाई यांनी मंदिराचे बांधकाम करण्याची आज्ञा केली होती. याच काळात ओढेकर यांना ‘तुम्ही मंदिराचा जीर्णोद्धार करावा’ असा रामाचा स्वप्नदृष्टांत झाल्याचं बोललं जातं.
1778 ते 1790 या कालखंडात मंदिर पूर्ण झालं - काळाराम मंदिर असलेल्या ठिकाणी पूर्वी लाकडी मंदिर होतं. समर्थ रामदास स्वामींनी याच मंदिरात रामाची उपासना केली होती. मंदिरातील मूर्ती काही शतकांपूर्वी नाशिकमधील गोदावरी नदीच्या रामकुंडात मिळालेल्या आहेत. या मूर्ती वालुकामय आहेत. मंदिराच्या बांधकामासाठी नाशिकपासून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ‘रामशेज’ नावाच्या डोंगरावरून दगड आणण्यात आले. या डोंगरावर राम रात्री निद्रा करण्यासाठी जात, असंही बोललं जातं. या डोंगरावरील दगड काढल्यानंतर दूध आणि नवसागर टाकून उकळून त्याचं परीक्षण केलं गेलं. पूर्ण बांधकाम या दगडांपासून झालं आहे. 1778 ते 1790 या कालखंडात मंदिर पूर्ण झालं आहे. त्यावेळेस या मंदिराच्या बांधकामाला 23 लाख रुपये खर्च आला होता. दरवर्षी देशभरातून हजारो पर्यटक या मंदिरात दर्शनासाठी येत असतात.
