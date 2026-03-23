शिर्डीत रामनवनी उत्सवाची जय्यत तयारी, यंदा 100 हून अधिक पालख्या येणार

रामनवमी उत्सवानिमित्ताने शिर्डीत पालख्या दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. पालख्यांचं स्वागत साई संस्थानकडून करण्यात येत आहे.

Ram Navami 2026 utsav shirdi
रामनवमी उत्सवानिमित्ताने साईबाबांच्या दर्शनासाठी पालख्या शिर्डीत दाखल (ETV Bharat Reporter)
Published : March 23, 2026 at 11:08 AM IST

शिर्डी - रामनवमी उत्सव आला म्हटलं की हजारो भाविकांची पाऊलं शिर्डीकडं वळतात. विशेषतः मुंबईतून मोठ्या प्रमाणात भाविक साईंची पालखी घेऊन पायी चालत शिर्डीला येत असतात. या वर्षी तब्बल शंभरहून अधिक पालख्या रामनवमी उत्सवासाठी शिर्डीत येणार असल्याचा अंदाज साईबाबा संस्थानच्या वतीनं वर्तवण्यात आलाय.

Ram Navami 2026 utsav shirdi
रामनवमी उत्सवानिमित्ताने साईबाबांच्या दर्शनासाठी पालख्या शिर्डीत दाखल (ETV Bharat Reporter)

भाविक पायी शिर्डीत येतात - शिर्डीत दरवर्षी रामनवमी उत्सव मोठ्या भक्तिभावानं साजरा केला जातो. या उत्सवासाठी देशभरातून भाविक शिर्डीत साईंच्या दर्शनासाठी दाखल होतात. रामनवमीच्या उत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी, गुढीपाडव्याच्या आधीपासून मुंबईतून अनेक भक्त पायी चालत शिर्डीकडं निघाले आहेत. डोक्यावर रणरणतं ऊन असतानाही हे भाविक आपल्या श्रद्धेपोटी पायी चालत शिर्डीला येतात. काही भाविक तर अनवाणी पायानं शिर्डीला येतात. साईंबाबांबद्दल असलेली श्रद्धा आणि भक्ती यासाठी हे भक्त वर्षभर शिर्डीला येत असतात. मात्र, रामनवमीच्या उत्सवासाठी पायी चालत येण्याची अनेक भक्तांची जणू आता प्रथाच पडली आहे.

Ram Navami 2026 utsav shirdi
रामनवमी उत्सवानिमित्ताने साईबाबांच्या दर्शनासाठी पालख्या शिर्डीत दाखल (ETV Bharat Reporter)

संस्थानकडून पालख्यांचं स्वागत - भक्त पायी चालत शिर्डीत रामनवमी उत्सवात सहभागी होण्यासाठी शिर्डीकडे येत आहेत. पायी पालख्या घेऊन शिर्डीला आलेल्या या भक्तांची साई संस्थानकडून विशेष काळजी घेतली जात आहे. मुंबईवरून पायी येणाऱ्या साईभक्तांच्या पालखी सोहळ्यांचे नाशिक-सिन्नर रोडवर साईबाब संस्थनाच्या वतीने उत्साहात स्वागत करण्यात आले. संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी पालखी मंडळांना भेट देत भाविकांशी संवाद साधला.

Ram Navami 2026 utsav shirdi
रामनवमी उत्सवानिमित्ताने साईबाबांच्या दर्शनासाठी पालख्या शिर्डीत दाखल (ETV Bharat Reporter)

पालखीचे विधिवत पूजन - गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही परंपरा जपत मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पालखी सोहळ्यात काही अंतर पदयात्रींसमवेत पायी चालत भक्तिभावाचा अनुभव घेतला. त्यांच्या या उपक्रमाचे भाविकांकडून उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आले. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर व त्यांच्या पत्नी वंदना गाडीलकर यांच्या हस्ते पालखीचे विधिवत पूजन करण्यात आले.

Ram Navami 2026 utsav shirdi
रामनवमी उत्सवानिमित्ताने साईबाबांच्या दर्शनासाठी पालख्या शिर्डीत दाखल (ETV Bharat Reporter)

