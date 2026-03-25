पोद्दारेश्वर राममंदिर ऐतिहासिक शोभायात्रा: यंदाच्या प्रभू रामचंद्रांच्या रथातून ‘शास्त्र आणि शस्त्र’चा जागर

भगवान श्रीरामांच्या जन्मोत्सवानिमित्त नागपूरच्या पोद्दारेश्वर राम मंदिराच्या शोभायात्रेत ‘शास्त्र आणि शस्त्र’ संकल्पनेतून ज्ञान-शौर्य संतुलनाचा संदेश देण्यात आला.

Published : March 25, 2026 at 7:01 PM IST

नागपूर : नागपूरच्या सांस्कृतिक परंपरेत दरवर्षी उत्साहाने साजरा होणारा रामजन्मोत्सव केवळ धार्मिक सोहळा नसून, तो समाजाच्या मनोभूमिकेचा आरसा ठरतो. पोद्दारेश्वर राममंदिरातून निघणारी शोभायात्रा ही परंपरेची अखंड धागा जपणारी असली, तरी यंदाच्या रथाने एक वेगळाच प्रश्न उपस्थित केला आहे. आपण केवळ शास्त्र जाणणारे आहोत की शस्त्रही समजून घेणारे? यंदाच्या शोभायात्रेतील मुख्य आकर्षण ठरणारा प्रभू रामचंद्रांचा रथ ‘शस्त्र आणि शास्त्र’ या संकल्पनेवर उभा आहे.

समाजाला हा आहे संदेश : एका बाजुला वेद, पुराण, ज्ञान आणि अध्यात्माची परंपरा तर दुसऱ्या बाजूला शौर्य, सामर्थ्य आणि संरक्षणाची प्रतीके असलेली शस्त्रे आहे. या दोन टोकांच्यामध्ये उभी आहे. भारत माता जणू या दोन्ही शक्तीमध्ये संतुलन साधण्याचा संदेश देत आहे. ही केवळ सजावट नाही, हा एक विचार आहे. एक गूढ संकेत आहे. आजच्या काळात जेव्हा समाज अनेक प्रकारच्या असुरक्षिततेचा सामना करतो, तेव्हा केवळ तत्त्वज्ञान, उपदेश किंवा ज्ञान पुरेसे ठरते का? की त्यासोबत आत्मसंरक्षणाची तयारीही आवश्यक आहे? हा प्रश्न या रथाच्या प्रत्येक कोपऱ्यातून जणू प्रतिध्वनित होताना जाणवतो.



शास्त्र आणि शस्त्राचा समन्वय : रामायणातला राम हा केवळ धर्माचा उपदेश करणारा राजा नव्हता, तर अन्यायाविरुद्ध उभा राहणारा योद्धाही होता. त्याच्या हातात धनुष्य होते, पण त्याच्या मनात करुणा होती. आजच्या समाजानेही हाच समतोल साधण्याची गरज आहे. ज्ञानाने सज्ज, पण दुर्बल नाही, शांततेचा पुरस्कार करणारा, पण अन्यायासमोर न झुकणारा. ‘शास्त्र’ आपल्याला दिशा देते, विचार देते, संस्कार देतो. पण ‘शस्त्र’ आपल्याला त्या मूल्यांचे रक्षण करण्याची ताकद देतं. दोन्हींपैकी एकाची निवड नाही, तर दोन्हींचा समन्वय हीच खरी गरज आहे असा संदेश हा रथ देतो.



शास्त्राने मार्ग दाखवला शस्त्राने तो मार्ग टिकवला : नागपूरच्या रस्त्यांवरून पुढे सरकणारा हा रथ केवळ भक्तीचा प्रवास करणारा नाही, तर तो मनाच्या गाभाऱ्यात संवेदना निर्माण करणारा दिसतो. रोषणाईच्या झगमगाटात, ढोल-ताशांच्या गजरात आणि जयघोषांच्या आवाजातही एक शांत, पण ठाम प्रश्न निर्माण होतो. आपण केवळ जाणणारे आहोत, की जपणारेही. कारण इतिहास साक्षी आहे. शास्त्राने मार्ग दाखवला, पण शस्त्राने तो मार्ग टिकवला आणि कदाचित म्हणूनच, या रथासोबत मांडण्यात आली असावी 'शस्त्र आणि शास्त्र ही संकल्पना आहे.


पोद्दारेश्वर राम मंदिराचा इतिहास : ऐतिहासिक पोद्दारेश्वर राम मंदिर हे नागपुरच्या मुख्य रेल्वे स्थानकाच्या अगदी शेजारीच आहे. नागपुरातील धार्मिक कुटुंबातील जमनाधार पोद्दार यांनी 1919 साली स्वखर्चानं मंदिराच्या बांधकामास सुरुवात केली. तब्बल चार वर्षांनी म्हणजे 1923 मध्ये या मंदिराचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर प्रभू राम, सीता आणि लक्ष्मणाच्या अतिशय सुंदर, सुबक मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापणा जमनाधार पोद्दार यांच्याहस्ते झाली होती. त्यामुळंच या मंदिराला पोद्दारेश्वर राम मंदिर म्हणून ओळखलं जातं. आज या घटनेला 104 वर्षांचा ऐतिहासिक काळ पूर्ण झाला आहे. 1952 साली जमनाधार पोद्दार यांचं निधन झाल्यानंतर त्यांचा मुलगा रामकृष्ण पोद्दार आणि त्यांची मुलं मंदिराच्या सेवेत कार्यरत आहेत.


मंदिराची रचना : मंदिरात प्रवेश करताच उत्तराभिमुख भगवान श्रीराम, सीताराम आणि लक्ष्मणाची मूर्ती नजरेस पडते. मंदिराच्या उजव्या बाजूला शिवमंदिर आहे. याशिवाय मंदिरात हनुमान, विष्णू लक्ष्मी, गरुड, सुग्रीव, गंगा, महालक्ष्मीच्या मूर्ती आहेत. जयपूरचे गोविंदराम उदयराम यांनी या मूर्ती घडवल्या आहेत. याशिवाय अष्ठकोनी सभामंडप मंदिराची शोभा वाढवतो. पितळ आणि लाकडाचा वापर करून मंदिराचे द्वार तयार करण्यात आलं आहे.



शोभायात्रेत मुस्लिम समुदायाचा सहभाग : 60 वर्षांपासून पोद्दारेश्वर राम मंदिरातून रामाची शोभायात्रा काढली जाते आहे. मुस्लिम बहुल मोमीनपुरा या भागातून शोभायात्रा मार्गस्थ होते. त्यावेळी मुस्लिम धर्मियांकडून प्रभू राम, सीता आणि लक्ष्मणाच्या मूर्तीवर फुलांची मोठ्या प्रमाणात उधळण केली जाते. त्यामुळं नागपूरातून सर्वधर्मसमभावचा महत्वपूर्ण संदेश जगाला दिला जातो. त्यामुळंच या शोभायात्रेला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झालं आहे.



हेही वाचा -

  1. दख्खन राजा श्री ज्योतिबाच्या खेट्यांना आजपासून प्रारंभ; जाणून घ्या आख्यायिका व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
  2. उद्ध्वस्त गावात अखेरची यात्रा! आस्थेपायी प्रकल्पग्रस्त आलेत मच्छिंद्रनाथ आणि गोरखनाथांच्या दर्शनाला
  3. पट्टणकडोलीत भरतो पारंपरिक घोंगड्यांचा पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा बाजार; दोन ते अडीच कोटींची होते उलाढाल, काय आहेत घोंगडीचे आरोग्यवर्धक फायदे?

