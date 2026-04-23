विदर्भातील विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 'या' इंजिनिअरिंग कॉलेजनं सुरू केला 'इंटरव्यू क्लिनिक' उपक्रम

अमरावती येथील प्रा. राम मेघे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंटने विदर्भातील विद्यार्थ्यांसाठी 'इंटरव्यू क्लिनिक' (Interview Clinic) हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केलाय.

इंटरव्यू क्लिनिक
Published : April 23, 2026 at 5:19 PM IST

अमरावती : नोकरीसाठी इंटरव्यूची तयारी करणं महत्त्वाचं आहे. योग्य उत्तरं आणि प्रभावी सादरीकर यामुळं तुम्हाला नोकरी मिळू शकते. आता अमरावती येथील प्रा. राम मेघे कॉलेजने विदर्भातील विद्यार्थ्यांसाठी एक अभिनव उपक्रम सुरू केलाय.

'इंटरव्यू क्लिनिक' ही अभिनव संकल्पना : व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी अशा विविध शाखेमध्ये उत्कृष्ट गुण मिळवूनही विदर्भातील अनेक विद्यार्थी मोठ्या शहरातील कंपन्यांच्या मुलाखतींना सामोरे जाताना घाबरतात. तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असूनही संवाद कौशल्य आणि आत्मविश्वासाच्या अभावामुळं ते मागे पडतात. हीच उणीव ओळखून अमरावती शहरातील प्रा. राम मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अँड मॅनेजमेंटने 'इंटरव्यू क्लिनिक' ही अभिनव संकल्पना राबवण्यास सुरुवात केली. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विदर्भातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावर ठसा उमटवण्यासाठी सक्षम बनवण्याचा हा प्रयत्न आहे.

प्रतिक्रिया देताना प्राचार्य डॉ. अजय ठाकरे



इंटरव्यू क्लिनिकचं वैशिष्ट्य काय? : महाविद्यालयीन परिसरातच प्रत्यक्ष मुलाखतीसारखं वातावरण तयार करून विद्यार्थ्यांकडून सराव करून घेतला जातो. नामांकित कंपन्यांच्या मुलाखतींच्या धरतीवर प्रश्न विचारले जातात. सुमारे दहा ते पंधरा मिनिट चालणऱ्या या इंटरव्यूचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलं जातं. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या चुका, कमतरता आणि अडचणी दाखवून सुधारणा करण्याची संधी दिली जाते. सातत्यानं सराव झाल्यास विद्यार्थी आत्मविश्वासानं मुख्य मुलाखतीला सामोरे जाऊ शकतात असा विश्वास, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अजय ठाकरे यांनी व्यक्त केला.

विदर्भातील विद्यार्थ्यांसाठी इंटरव्यू क्लिनिक


संपूर्ण विदर्भासाठी हा उपक्रम होणार खुला : "पारंपारिक शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांना मुलाखतीसाठी सज्ज करण्यावर आम्ही भर देतो आहोत. विदर्भातील विद्यार्थ्यांमध्ये मुलाखतीची भीती प्रामुख्यानं संवादाच्या मर्यादित संधीमुळं निर्माण होते," असं प्राचार्य अजय ठाकरे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले. 'इंटरव्यू क्लिनिक' ही संकल्पना क्लिनिक या वैद्यकीय संकल्पनेवर आधारित असून जसे डॉक्टर रुग्णाला वैयक्तिक समुपदेशन करतात तसेच विद्यार्थ्यांचं मानसिक, बौद्धिक आणि संवादात्मक पैलू तपासून त्यांना सुधारण्याची संधी दिली जाते. मुलाखती दरम्यान बॉडी लँग्वेज, माहिती सादरीकरण, मानसिक स्थैर्याचा सखोल अभ्यास केला जातो. या प्रक्रियेत पालकांचाही सहभाग महत्त्वाचा मानला जात असून विद्यार्थ्यांच्या यशामध्ये कुटुंबाची भूमिका अधोरेखित केली जाते. सध्या हा उपक्रम महाविद्यालयापुरता मर्यादित असला तरी, पुढील आठ ते दहा महिन्यात संपूर्ण विदर्भातील विद्यार्थ्यांसाठी खुला करण्याचा मानस प्राचार्य डॉ. अजय ठाकरे यांनी व्यक्त केला.



इनकॅमेरा इंटरव्यूचा अनुभव : 'इंटरव्यू क्लिनिक' हा सध्या पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबवला जात आहे. विद्यार्थ्यांना कॅम्पस इंटरव्यू पूर्वीच प्रत्यक्ष सरावाची संधी मिळावी हा उद्देश आहे. अनेकदा विद्यार्थ्यांना ज्ञान असतं परंतु मुलाखतीचा अनुभव नसतो, या उपक्रमामुळं त्यांना इन कॅमेरा इंटरव्यूचा अनुभव मिळतो. महाविद्यालयाच्या या उपक्रमामुळं उद्योग क्षेत्राला प्रशिक्षित आणि आत्मविश्वासपूर्ण उमेदवार मिळतील. सध्या एमबीए विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेला हा उपक्रम लवकरच अभियांत्रिकी आणि इतर अभ्यासक्रमांसाठी ही विस्तारित केला जाणार असल्याचं प्रा. डॉ. शशिकांत थोरात यांनी सांगितलं.

विदर्भातील विद्यार्थ्यांसाठी इंटरव्यू क्लिनिक


ही मानसशास्त्रीय संकल्पना : 'इंटरव्यू क्लिनिक' ही संकल्पना मानसशास्त्रीय असून विद्यार्थ्यांना मानसिकदृष्ट्या तयार करण्यावर भर दिला जातोय. गत सहा महिन्यापासून इंटरव्यू क्लिनिकच्या संकल्पनेवर आम्ही तयारी करत आहोत. विदर्भातील विद्यार्थी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असले तरी कम्युनिकेशन स्किल, आय कॉन्टॅक्ट आणि सादरीकरणात कमी पडतात. इंटरव्यू क्लिनिकमुळं उणीव ओळखून त्यावर काम करण्याची संधी मिळते, असं देखील प्रा. डॉ. लोभस घडेकर यांनी स्पष्ट केलं.

महाविद्यालयातच प्रत्यक्ष मुलाखतीसारखा अनुभव


विद्यार्थ्यांमध्ये वाढतोय आत्मविश्वास : "आमच्या महाविद्यालयात 'इंटरव्यू क्लिनिक' हा उपक्रम सुरू करण्यात आल्यामुळं, प्रत्यक्ष मुलाखतीचा अनुभव मिळत आहे. ज्या काही उणिवा आहेत त्यात दुरुस्त करण्याची संधी आम्हाला मिळत आहे. भविष्यात नोकरीसाठी हा सराव अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे," असं ऋतुजा राऊत आणि आदिती काळे या विद्यार्थिनींनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

