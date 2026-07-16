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पुण्यात प्रभू श्रीरामाच्या मूर्तीसमोर शिवसेना उबाठाचं 'रामरक्षा पठण'; ऐतिहासिक कसबा गणपती मंदिरासमोर कारसेवकांचा एल्गार

पुण्यातील कसबा गणपती मंदिरासमोर शिवसेना उबाठा पक्षानं कारसेवकांसह राम मंदिरातील कथित निधी घोटाळ्याविरोधात प्रभू श्रीरामाची मूर्तीसमोर 'रामरक्षा पठण' केलं.

SHIV SENA UBT RAM RAKSHA PUNE
कसबा गणपती मंदिरासमोर रामरक्षा पठण (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 16, 2026 at 8:50 PM IST

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पुणे : अयोध्येतील प्रभू श्रीराम मंदिरातील कथित निधी घोटाळा आणि दानपेटीतील चोरीच्या मुद्द्यावरून सध्या देशभरात राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. या प्रकरणाच्या निषेधार्थ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं राज्यभर 'रामरक्षा आंदोलन' छेडण्यात आलं आहे. याच आंदोलनाचा भाग म्हणून गुरुवारी (दि. 16) पुण्यातही शिवसेना उबाठा पक्षाच्यावतीनं ऐतिहासिक कसबा गणपती मंदिरासमोर प्रभू श्रीरामाची भव्य मूर्ती ठेवून रामरक्षा स्तोत्र पठण करत केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

कारसेवकांचा आंदोलनात सहभाग : पुण्यातील या आंदोलनाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे 1992 च्या अयोध्या आंदोलनात सक्रिय राहिलेल्या पुण्यातील अनेक कारसेवकांनी यात सहभाग नोंदवला. आंदोलकांनी हातात फलक घेऊन राम मंदिराच्या पैशांचा गैरव्यवहार करणाऱ्यांचा निषेध केला. "ज्या राम भक्तांनी श्रद्धेने मंदिराला देणगी दिली, त्यांच्या भावनांशी प्रतारणा झाली आहे," अशी भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली.

कसबा गणपती मंदिरासमोर रामरक्षा पठण (ETV Bharat Reporter)

दानपेटीवर दरोडा टाकणाऱ्यांविरोधात आक्रोश : यावेळी माध्यमांशी बोलताना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष वसंत मोरे यांनी सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, "अयोध्या येथील राम मंदिराच्या दानपेटीवर जो दरोडा टाकण्यात आला आहे, त्याच्या निषेधार्थ आमचा पक्ष रस्त्यावर उतरला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या वतीनं हे आंदोलन केलं जात आहे. देशभरातून भाविक मोठ्या भक्तिभावानं अयोध्येला जातात आणि आपल्या कमाईतील काही हिस्सा दान करतात. परंतु, भाविकांनी अर्पण केलेल्या या दानावर डाका टाकण्याचं पाप काही लोकांनी केलं आहे. आज प्रत्येक रामभक्ताच्या मनात तीव्र आक्रोश असून, त्याचाच निषेध म्हणून आम्ही पुण्यात रामरक्षा पठण केलं आहे."

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TAGGED:

SHIV SENA UB
रामरक्षा पठण
वसंत मोरे
PUNE RAM RAKSHA ANDOLAN
SHIV SENA UBT RAM RAKSHA PUNE

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