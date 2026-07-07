'आरएसएसची लोक जिथं तिथं लूट होणार'; राम मंदिर दान चोरी प्रकरणावरुन काँग्रेसचा गंभीर आरोप
राम मंदिर कथित दान चोरी प्रकरणावरुन काँग्रेसने आरएसएस आणि भाजपावर जोरदार टीका करत काही प्रश्न विचारले आहेत.
Published : July 7, 2026 at 7:30 PM IST
नागपूर - अयोध्येत विराजमान 'प्रभू राम' मंदिरातील दान चोरी म्हणजे थेट भक्तांच्या आस्था व श्रद्धेवरती दरोडा असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी केला. त्या नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हिंदूंच्या भावनांचा खेळ मांडलेला आहे. आरएसएसच्या नेतृत्वात सर्व प्रकार सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मोठ्या माश्यांना वाचवण्यासाठी छोट्या आरोपींचा बळी दिला जातो, असाही आरोप सुप्रिया श्रीनेत यांनी केला. राम मंदिरात झालेल्या दान चोरीचा मुद्दा जनतेच्या दरबारात मांडणार असल्याचं त्यांनी सांगितले आहे.
सकाळी सकाळी जेव्हा कुणाचा कॉल येतो, त्यावेळी पुढचा पहिला आवाज 'रामराम'चा असतो. या देशात रामाच्या मंदिरात लूट होत असेल तर ते महापाप ठरतं, असं त्या म्हणाल्या. ही चोरी नाही तर हिंदू समाजाच्या श्रद्धावर प्रहार असल्याची टीका भाजपावर केली.
आरएसएसवर केले गंभीर आरोप - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मंदिरात एन्ट्री झाली आणि लगेच भक्तांच्या आस्था व श्रद्धेवर घाला घालायला गेलात. प्रकरण दडपण्यासाठी एसआयटीची स्थापन करण्यात आली. मोठ्या गुन्हेगारांना सोडलं जात आहे. चंपतराय बन्सल, अनिल मिश्रा, गोविंदगिरी महाराजांची नियुक्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. त्यांचे नाव एफआयआरमध्ये का नाही? यांची चौकशी का नाही? असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला. चंपतराय बन्सल हे पंतप्रधान मोदी यांच्या जवळचे आहेत. त्यामुळे त्यांना वाचवले जात असल्याचा आरोप सुप्रिया श्रीनेत यांनी केला.
6 वर्षात किती चोऱ्या झाल्या असतील - भक्तांनी आपलं मंगळसूत्र देखील तिथं अर्पण केले आहे. 40 दिवसात 70 चोरी पकडण्यात आल्यात तर मग 6 वर्षात किती चोऱ्या झाल्या असतील? चंपतराय बन्सल यांचा राजीनामा झाला. त्यानंतर नवीन व्यक्तीची ट्रस्टमध्ये एन्ट्री झाली. तो व्यक्तीसुद्धा दागदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. देशातील 145 कोटी लोकांमध्ये एकही बेदाग व्यक्ती मिळत नाही का? ट्रस्टमध्ये सर्वच संघी भरले जात आहेत. एक चोर गेला तर दुसरा आला. जिथे आरएसएसचे लोक असतात, तिथे अशीच लूट होत असते, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
पंतप्रधान गप्पा का आहेत? - "आमच्या धार्मिक भावनांचा अपमान आहे. चोरी होत असेल तर आम्ही बोलणार. पंतप्रधान कुठे आहेत? ते गप्प का आहेत? ट्रस्टला आरटीआयच्या कक्षेबाहेर केलं. सर्व श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतले. एवढंच काय तर शंकराचार्य बाहेर ठेवले. हिंदूंच्या सर्व मर्यादा आणि मान्यता तोडल्या गेल्या आणि पंतप्रधान मेलोडी घेऊन जगात फिरत आहेत. प्रायश्चित तर सोडा यावर बोलायला देखील पंतप्रधान तयार नाहीत. संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात यावा आणि निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वात पूर्ण तपास झाला पाहिले," अशी मागणी त्यांनी केली.
गोविंदगिरी महाराजांवर आरोप - "चंपतराय बन्सल यांना क्लीन चिट दिली जातेय. त्यांची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे. त्यांचा एका खासगी सुरक्षा एजन्सीसोबत काय संबंध आहे? त्यात 400 लोकांची भर्ती केली गेली. ज्यावेळी जिथून दान बाहेर पाठवले जात होते, तिथे या सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक केली जात होती. एसबीआयने तीन महिने आधी चेतावणी दिली होती. स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टीममध्येच गडबड आहे. हा सर्व प्रकार सुरू असताना खजिनदार गोविंदगिरी महाराज नेमके काय करत होते? ते म्हणतात की, मी सर्व कामकाज पाहण्यासाठी एक माणूस नेमला होता. तुमच्याकडे जर रामाची सेवा करण्यासाठी वेळ नाही तर एवढा दिखावा कशासाठी केला?" असा प्रश्न सुप्रिया श्रीनेत यांनी विचारला आहे.
हेही वाचा -
- 'फक्त नीलम गोऱ्हे यांच्याकडून चांदीची वीट आणि बहिणीकडून रोख रक्कम स्वीकारली'- मंदिर घोटाळा प्रकरणात स्वामी गोविंददेव गिरींचे स्पष्टीकरण
- 'मशालीनं रावणाची लंका पेटवण्याची वेळ आली'; राम मंदिर गैरव्यवहारावरुन उद्धव ठाकरे आक्रमक, भरपावसात केलं रामरक्षा आंदोलन
- राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरणानंतर आता बद्रीनाथ धाम चर्चेत, BKTC कर्मचाऱ्यावर गंभीर आरोप, चौकशीचे आदेश