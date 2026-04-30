'...त्यामुळं स्वतःचं नाव टाळून अंबादास दानवे यांचं नाव पुढं केलं', राम कदमांची उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका
विधान परिषद लढवण्यावरुन भाजपा आमदार राम कदम यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली.
Published : April 30, 2026 at 1:17 PM IST
शिर्डी - उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेसाठी अंबादास दानवे यांचं नाव जाहीर केल्यानंतर राज्यातील राजकारणात चर्चेला उधाण आलं. या पार्श्वभूमीवर भाजपा आमदार राम कदम यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले की, उद्धव ठाकरे आमदार असताना त्यांनी नेमकं काय काम केलं? कधी तरी सभागृहात यायचे. विधान परिषदेच्या आमदाराचं कर्तव्य असतं की, विधान परिषदेत जनतेच्या समस्या मांडणं. मात्र, एक दिवस नागपूरला तोंड दाखवायला यायचं. त्यामुळं स्वतःचं नाव टाळलं आणि अंबादास दानवे यांचं नाव पुढं केलं.
भाजपा आमदार राम कदम यांनी गुरुवारी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम दिला. डोक्याला रुमाल का बांधला आहे? याबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांच्या डोक्याचं नुकतंच ऑपरेशन झालं असून, जखम अद्याप पूर्णपणे भरलेली नसल्यामुळं रुमाल बांधला.
भाषेचा सन्मान राखला पाहिजे - मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावर बोलताना कदम म्हणाले की, प्रत्येक प्रांताची स्वतःची भाषा असते. त्या भाषेचा सन्मान राखला गेला पाहिजे. मराठीसह इतर भाषांचाही आदर होणं आवश्यक आहे. मात्र, भाषेच्या नावाखाली मारहाण करणं किंवा कायदा हातात घेणं योग्य नाही. तसंच इतर भाषिकांनी महाराष्ट्राची मूळ भाषा मराठी असल्याचा सन्मान राखावा.
बोलताना विचार करा - "छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपल्या सर्वांचं आराध्य दैवत आहेत. त्यामुळं त्यांच्या संदर्भात कोणतंही विधान करताना शंभर वेळा विचार करणं गरजेचं आहे," असं म्हणत राम कदम यांनी शिवसेना आमदार संजय गायकवाड आणि धीरेंद्र शास्त्री यांना सुनावलं.
