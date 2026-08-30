नाथाभाऊंचा अमृत महोत्सव सर्वपक्षीय; ‘राजकारण वेगळं, परिवाराची जबाबदारी वेगळी’- रक्षा खडसे
भारतीय जनता पक्षाचा एकही आमदार कार्यक्रमाला उपस्थित नसल्याबाबत बोलताना रक्षा खडसे यांनी राजकारणावर भाष्य करायचं नसल्याचं स्पष्ट केलं.
Published : August 30, 2026 at 5:35 PM IST
जळगाव (मुक्ताईनगर) : नाथाभाऊंच्या अमृत महोत्सवाची गेल्या अनेक दिवसांपासून तयारी सुरू होती. हा महोत्सव राजकीय कार्यक्रम म्हणून नव्हे, तर एक परिवार म्हणून साजरा करण्यात येत असल्याचं सांगत संबंधितांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
“आज निखिल आपल्यात नाही. मात्र, प्रत्येक आई-वडिलांना आपल्या मुलांकडून असा उत्सव साजरा व्हावा, अशी अपेक्षा असते. घरातील सदस्य म्हणून आणि निखिलच्या जागी मी आहे. नाथाभाऊंनी मला नेहमी मुलीसारखं प्रेम दिलं आहे. त्यामुळे ही माझी जबाबदारी आहे, असं मी मानते. राजकारण वेगळं आहे आणि राजकारणाच्या पलीकडे परिवाराची एक जबाबदारी असते. त्यामुळे नाथाभाऊंचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याचं सर्वांनी ठरवलं,” असं त्यांनी सांगितलं.
'या कार्यक्रमाला राजकीय रंग देण्यात आलेला नाही' : नाथाभाऊंनी अनेक वर्षे भारतीय जनता पक्षात काम केलं असून, सध्या ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहेत. मात्र, राजकारणाच्या पलीकडे सर्वपक्षीय नेत्यांशी त्यांचे संबंध आहेत. अनेक कार्यकर्त्यांसोबत त्यांनी काम केलं आहे. त्यामुळे नाथाभाऊंनी या व्यासपीठावर यावं आणि त्यांचा मानसन्मान व्हावा, अशी अनेकांची इच्छा होती. त्यातूनच सर्वपक्षीय कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
या कार्यक्रमाला कोणताही राजकीय रंग देण्यात आलेला नाही. हा पूर्णपणे पारिवारिक संबंधातून आयोजित केलेला कार्यक्रम असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांसह विविध पक्षांतील नेते या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले.
दरम्यान, अमृतभूमी कोथळी ही आदिशक्ती मुक्ताईची भूमी असून, याच भूमीत नाथाभाऊंचा जन्म झाला. त्यामुळे इथं विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. मुक्ताईच्या आशीर्वादामुळे नाथाभाऊ आणि आपल्याला मोठ्या पदावर राहून समाजसेवा करण्याची संधी मिळत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
भाजपाचा एकही आमदार उपस्थित नव्हता : भारतीय जनता पक्षाचा एकही आमदार कार्यक्रमाला उपस्थित नसल्याबाबत बोलताना रक्षा खडसे यांनी राजकारणावर भाष्य करायचं नसल्याचं स्पष्ट केलं. “मी किंवा आमच्या परिवारातर्फे प्रत्येकाला निमंत्रण देण्यात आलं होतं. नाथाभाऊंना शुभेच्छा देण्यासाठी आतापर्यंत अनेक लोक येऊन गेले आहेत. काही जण येत आहेत, तर काही जण येऊन गेले आहेत. कार्यक्रमात राजकारणाचा कोणताही उल्लेख न करता सर्वांना निमंत्रण देण्यात आलं. काहींनी फोनवरून शुभेच्छा दिल्या, तर काही जण प्रत्यक्ष येऊन गेले,” असं त्यांनी सांगितलं.
शरद पवारांसह भाजपाच्या केंद्रीय मंत्र्यांकडून सत्कार : “भारतीय जनता पक्षानं मला तीन वेळा संधी दिली. तीन वेळा खासदार म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली आणि आज मी केंद्रीय मंत्री आहे. त्यामुळे माझ्या पक्षाचा आणि नेत्यांचा मला अभिमान आहे. मात्र, त्यापलीकडे मी या घरची सून आहे. त्यामुळे परिवाराप्रती असलेले कर्तव्य मी पार पाडत आहे,” असं रक्षा खडसे म्हणाल्या.
नाथाभाऊंची अमृत महोत्सव साजरा करण्याची इच्छा होती. त्यामुळे परिवारातील सदस्य म्हणून हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. नाथाभाऊ राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहेत, तर मी भाजपाची कार्यकर्ता आहे. ते त्यांच्या पक्षाचे काम करत आहेत आणि मी माझ्या पक्षाचं काम करत आहे. दोन्ही पक्षांच्या विचारधारा वेगळ्या असल्या तरी परिवारातील नातं कायम आहे. त्यामुळे राजकारण वेगळं ठेवून सर्वपक्षीय कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं, जेणेकरून सर्वांचा मानसन्मान करता यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केलं.
गेल्या 5-6 दिवसांपासून एक सून आणि परिवारातील सदस्य म्हणून आपण या कार्यक्रमात सहभागी होत आहोत. मुक्ताईनगर मतदारसंघातील जनतेची सेवा करण्यासाठी हे 7 दिवस परिवारातील एक सदस्य म्हणून काम करत असल्याचेही रक्षा खडसे यांनी सांगितलं.
शरद पवार घरी आले- रक्षा खडसे : प्रत्येक पक्षाचा नेता त्याच्या जागी महत्त्वाचा असतो. आपल्या कर्तृत्वामुळे आणि समाजसेवेमुळे मोठे झालेल्या नेत्यांना मानसन्मान मिळाला पाहिजे. प्रत्येक पक्षाची विचारधाराही वेगळी असते. शरद पवार यांच्यासह अनेक नेते या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले, याचा आनंद असल्याचं रक्षा खडसे यांनी सांगितलं.
राजकारणाच्या पलीकडेही अनेक कार्यक्रम होत असतात. अशा कार्यक्रमांना विरोधी पक्षांचे नेतेही उपस्थित राहतात. कारण राजकारणाच्या पलीकडे प्रत्येकाचं सामाजिक आणि पारिवारिक जीवन असतं. त्यातूनच परस्परांमधील संबंध जपले जातात, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
कार्यक्रमाबाबत कोणतीही खंत नाही : या कार्यक्रमाबाबत कोणतीही खंत नसल्याचे रक्षा खडसे यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री पंकजा मुंडे, विनोद तावडे तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रण देण्यात आलं होतं. मात्र, प्रत्येकजण आपल्या सोयीनुसार येऊन नाथाभाऊंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहे.
“परिवारातील सदस्य असल्यामुळे हे माझे कर्तव्य आहे. जे आले त्यांच्यासाठी आम्हाला आनंद आहे आणि जे येऊ शकले नाहीत, त्यांच्याबद्दलही आमच्या मनात तितकाच आदर आहे,” असं रक्षा खडसे यांनी सांगितलं.