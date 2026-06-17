जल जंगल जमीन वाचवण्यासाठी राखणदाराची पदयात्रा; रानमाणूस प्रसाद गावडेचा पुढाकार
राखणदार पदयात्रेला कर्नाटकातील कुणकुबीतून सुरुवात झाली असून, ते गोवा, सिंधुदुर्ग अशी पदयात्रा काढणार आहेत. लोकजागृतीचा मुख्य उद्देश या पदयात्रेचा असल्याचे गावडे यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.
Published : June 17, 2026 at 1:18 PM IST
सिंधुदुर्ग : निसर्ग आणि संस्कृती या दोन्ही गोष्टी एकमेकांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टी जपल्या पाहिजेत, आपण गोवा वाचताना कोकण वाचतो ही आपली निसर्गावरची श्रद्धा आहे. त्यामुळेच राखणदाराची पदयात्रा काढून आपल्या माणसांना जागृत करण्याचा हा आमचा प्रयत्न असल्याचे रानमाणूस प्रसाद गावडे यांनी स्पष्ट केलंय. रानमाणूस प्रसाद गावडे यांनी आपल्या राखणदार या पदयात्रेला कर्नाटक राज्यातील कुणकुबी येथून सुरुवात केली असून, ते गोवा, सिंधुदुर्ग अशी ही पदयात्रा काढणार आहेत. लोकांना जागृतीचा मुख्य उद्देश या पदयात्रेचा असल्याचे गावडे यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.
नेचर आणि कल्चर या दोन्ही गोष्टी एकमेकांवर अवलंबून : सोमवारी ते गोवा राज्यातील राज्यातील सत्तरी येथे दाखल झाल्यानंतर तेथील देव देवताचा आशीर्वाद घेतला, त्यानंतर त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. यावेळी गावडे म्हणाले की, नेचर आणि कल्चर या दोन्ही गोष्टी एकमेकांवर अवलंबून आहेत. संस्कृती आणि निसर्ग जपले गेले तर कोकण आणि गोवा वाचणार, अशी आमची निसर्गावरची श्रद्धा सांगते. त्या उद्देशाला लागूनच आम्ही कर्नाटक राज्यातील कणकुबीच्या माऊली मंदिरातून ही राखणदार पदयात्रा सुरू केलेली आहे. आता आम्ही गोव्यातील सत्तरी तालुका केरी येथील सातेरी मंदिरात पोहोचलो असून, सत्तरी तालुका केरी- गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र सीमेवरचा स्वर्ग मानला जातो, असंही प्रसाद गावडे सांगतात.
संकटात मदत करणारे आमचे राखणदार सह्याद्रीत असतात : या स्वर्गात अनेक प्रकारची संकट आलेली आहेत आणि यावेळी आमच्या संकटात मदत करणारे आमचे राखणदार सह्याद्रीत असतात आणि या वाघावर आमची श्रद्धा आहे. सगळ्या डोंगरांवरती श्रद्धा आहे. त्याच्यामुळे ह्या गावाचा जो राखणदार आहे, त्याचं नाव आजोबा राखणदार असून, प्रत्येक गावात असा राखणदार आहे. त्या राखणदारांकडे आम्ही साकडे घालून आम्हाला ताकद दे, शक्ती दे की, आम्ही या कोकणाला वाचवू शकतो. या निसर्गाबरोबर आम्ही ज्या गतीने प्रगती साधली, ज्या पद्धतीने आम्ही जगलो तो कोकण म्हणजे हा पृथ्वीवरचा स्वर्गच आहे. आमच्या पूर्वजांनी जसं वाचवलं तशी पद्धतीनं वाचवण्याची आमच्या लोकांना बुद्धी दे म्हणून आम्ही राखणदार पदयात्रा करतो, त्याच्यातून बरेचशे लोक एकत्र आलेत.
जल जंगल जमीन हे वाचवणे हा यामागचा उद्देश : अगदी गोव्यापासून कर्नाटक, मुंबई सगळीकडून ते आमच्याबरोबर चालतात, तर ही यात्रा अशी चालत राहणार असून, ही यात्रा गोवा कारापूरनंतर दोडामार्ग तालुक्यात येणार असून, ती तळकट झोळंबे गाव करीत बांदा येथे पोहोचणार आहे. जल जंगल जमीन हे वाचवणे हा यामागचा उद्देश असून, हेच खरे आमचे राखणदार आहेत, असे सांगत ही राखणदार पदयात्रा पुढे निघून जात आहे.
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