‘...तोपर्यंत शेतकरी समृद्ध होणार नाही’; राकेश टिकैत यांचा नांदेडमधून सरकारवर निशाणा
भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि ज्येष्ठ शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
Published : August 4, 2026 at 9:28 PM IST
नांदेड - “देशात किमान आधारभूत किंमतीला (MSP) कायदेशीर हमी मिळाल्याशिवाय शेतकरी कधीही सुखी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार नाहीत,” असा थेट इशारा भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि ज्येष्ठ शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी नांदेडमधून दिला आहे.
दिल्लीत मोठे शेतकरी आंदोलन उभारले जाईल - नांदेडमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणांवर जोरदार टीका केली. गरज पडल्यास पुन्हा दिल्लीत मोठे शेतकरी आंदोलन उभारले जाईल, मात्र त्याआधी देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारवर हल्लाबोल - यावेळी टिकैत यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबतही मोठा दावा करत, तो अमेरिकेच्या दबावामुळे झाल्याचा आरोप केला. तसेच भारत-अमेरिका कृषी धोरणाशी संबंधित करारांवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
नांदेडमध्ये अनेक शेतकरी नेत्यांनी भारतीय किसान युनियनमध्ये प्रवेश केला असून, या पार्श्वभूमीवर टिकैत यांचा हा दौरा आणि केलेली विधाने राज्याच्या राजकीय आणि शेतकरी वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहेत.