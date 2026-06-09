नवनीत राणांचं खासदारकीचं स्वप्न एका अटीमुळे भंग! कोणती होती ती अट?
माजी खासदार नवनीत कौर यांची पुन्हा खासदार होण्याची संधी थोडक्यात हुकली आहे. त्यावर नवनीत कौर यांनी सोशल मीडियात पोस्ट करून खुलासा दिला आहे.
Published : June 9, 2026 at 4:08 PM IST
मुंबई- राज्यसभेच्या रिक्त जागेसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार राजेंद्र जैन यांची बिनविरोध निवड जवळपास निश्चित मानली जात आहे. महायुतीकडून जैन यांचाच एकमेव अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. तर महाविकास आघाडीकडून कोणताही उमेदवार रिंगणात उतरलेला नाही. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे.
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल पटेल यांचे माजी सचिव असलेल्या राजेंद्र जैन यांच्या उमेदवारीपूर्वी राज्यसभेच्या जागेसाठी अमरावतीच्या माजी खासदार नवनीत राणा यांच्या नावाची जोरदार चर्चा होती. मात्र, अखेरीस राष्ट्रवादी काँग्रेसनं जैन यांना उमेदवारी दिली. या पार्श्वभूमीवर नवनीत राणा यांनी सोशल मीडियावर सविस्तर पोस्ट करत राज्यसभा उमेदवारीबाबत पडद्यामागे नेमके काय घडले, याचा खुलासा केला.
June 9, 2026
राष्ट्रवादीत प्रवेश करण्याची अट मान्य नव्हती- नवनीत राणा यांनी आपल्या सोशल मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी तथा राज्यसभेच्या माजी खासदार सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांनी राज्यसभेसाठी त्यांच्या नावाचा विचार केला होता. त्यांच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास दाखवत संधी देण्याची तयारी दर्शवल्याबद्दल त्यांनी दोघांचे आभारही मानले आहेत. मात्र, राज्यसभा उमेदवारी स्वीकारण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याची अट त्यांना मान्य नव्हती, असे राणा यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आपण सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन राष्ट्रवादीची राज्यसभेची जागा भाजपाला सोडण्याची विनंती केली होती. मात्र, काही कारणांमुळे ते शक्य झालं नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
‘पदासाठी विचारधारा बदलणार नाही’- याच पोस्टमध्ये नवनीत राणा यांनी भाजप पक्षाबद्दल आपली निष्ठा पुन्हा अधोरेखित केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आपण भारतीय जनता पक्षाची प्रामाणिक आणि निष्ठावान कार्यकर्ता म्हणून काम करत असल्याचं त्यांनी म्हटले. कोणत्याही पदासाठी आपण आपली विचारधारा बदलणार नसल्याचा ठाम संदेशही त्यांनी दिला.
सुनेत्रा पवार यांच्या राजीनाम्यामुळे राज्यसभेची जागा रिक्त- राज्यसभा निवडणुकीसाठी एका अपक्ष उमेदवारानं अर्ज दाखल केला असला तरी तो अवैध ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राजेंद्र जैन यांच्या बिनविरोध निवडीचा मार्ग मोकळा झाल्याचं मानलं जात आहे. उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेसाठी ही पोटनिवडणूक होत आहे.
नवनीत राणांची कशी राहिली आहे राजकीय कारकिर्द? राजकारणात येण्यापूर्वी नवनीत राणा यांनी मॉडेलिंग आणि अभिनय क्षेत्रात लोकप्रियता मिळविली होती. अमरावतीतून राणा यांनी 2014 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभेची निवडणूक लढविली होती. तेव्हा शिवसेनेचे उमेदव आनंदरावर अडसुळ यांचा प्रचार करण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी सभा घेतली होती. अमरावतीमधील शिवसेनेचे उमेदवार आनंदराव अडसुळ यांनी नवनीत राणा यांना पराभूत केले होते. 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर नवनीत राणा मोठ्या फरकानं अपक्ष म्हणून निवडून आल्या होत्या. मात्र, जात प्रमाणपत्रामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. एप्रिल 2022 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी मातोश्रीसमोर हनुमान चालीसाचे पठण करण्यापूर्वी त्यांना मुंबई पोलिसांनी अटक केली होती. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्यानंतर 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती.
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