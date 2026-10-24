सांगलीत पाण्यासाठी कोरड्या कृष्ण नदीच्या पात्रात राजू शेट्टींचे शेतकऱ्यांसह ठिय्या आंदोलन
चार दिवसात कृष्णा नदीमध्ये कोयना धरणातून पाणी सोडलं नाही, तर शेतकऱ्यांना घेऊन कोयना धरणाच्या गेटवर धडक देणार, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी सरकारला दिलाय.
Published : October 24, 2026 at 1:24 PM IST
सांगली - कृष्णा नदी पात्रामध्ये पाणी सोडावं, या मागणीसाठी पलूस तालुक्यातल्या भिलवडी येथे थेट कृष्णा नदीच्या पात्रामध्ये आंदोलन करण्यात आलं. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली कोरड्या नदीपात्रामध्ये शेतकऱ्यांचं ठिय्या आंदोलन करत कोयना धरणातून तातडीने पाणी सोडावं,अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सांगली जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती गंभीर बनली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला कृष्णा नदीकाठावर आता पाणीटंचाईचं भीषण संकट निर्माण झालं आहे. पलूस तालुक्यामध्ये कृष्णा नदी कोरडी ठाक पडली आहे. पलूसच्या आमणापूर पासून ते औदुंबरपर्यंत कृष्णा नदीचं पात्र पूर्ण कोरडं पडलं आहे. त्यामुळे शेतीच्या पाण्याबरोबर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कृष्णा नदी कोरडी पडण्याच्या आधी पाटबंधारे प्रशासनाकडून कृष्णा नदीतून शेतीसाठी पाणी उपासा बंदी करण्यात आली होती. तर गेल्या 3 दिवसांपासून कृष्णानदीचं पात्र कोरडं पडलं आहे. त्यामुळे कृष्णाकाठची ऊस शेती धोक्यात आली आहे.
आता यापार्श्वभूमीवर पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी शेकडो शेतकऱ्यांसह थेट कृष्णा नदीच्या पात्रात उतरले आहेत. कृष्ण नदीच्या पात्रामध्ये राजू शेट्टींकडून ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी शेतकऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत कोरड्या कृष्णा नदी पात्रात पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे.
या आंदोलन प्रसंगी राजू शेट्टी म्हणाले की, कोयना धरणामध्ये 89 टीएमसी इतका पाणीसाठा आहे. वास्तविक ऑक्टोबर महिन्यात कृष्णा नदी कधीच कोरडी पडत नाही. पण ऊस गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून कारस्थान करण्यात आलं आहे. कोयना धरणातून पाणी न सोडता कृष्णा नदी कोरडी पाडून शेतकऱ्यांच्यामध्ये भीती निर्माण केली जात आहे. त्यातून ऊस पिक वाळून जाण्याच्या भीतीने शेतकरी कारखान्यांना गाळप करतील, अशी भावना सरकारची आहे.
सध्या कृष्णा नदीचे पात्र ठिक-ठिकाणी कोरडे पडले आहे. भिलवडीसह कृष्णा नदीच्या काठावर पाण्याची टंचाई निर्माण झालेली आहे. शेती, पिण्याच्या पाण्याबरोबर जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याकडे सरकारने गंभीरपूर्वक लक्ष देणे गरजेचं आहे. कृष्णा नदी कोडी पडल्याच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा आणि पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी देखील आपण संपर्क साधून पाणी सोडण्याची वारंवार मागणी करत आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असून येत्या चार दिवसात कृष्णा नदीच्या पात्रामध्ये कोयना धरणातून पाणी सोडण्यात आलं नाही, तर शेतकऱ्यांना घेऊन थेट कोयना धरणाच्या गेटवर धडक देऊ आणि पाणी घेऊ, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी सरकारला दिला आहे.
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