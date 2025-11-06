ETV Bharat / state

“70 हजार कोटी रुपये पचले म्हणून सगळं पचेल असं कोणी समजू नये,” राजू शेट्टींचा अजित पवारांवर घणाघात

70 हजार कोटी रुपये पचले म्हणून सगळं पचेल असं कोणी समजू नये,” असा टोला राजू शेट्टींनी अजित पवारांना लगावला आहे.

Raju Shetty attack on Ajit Pawar
राजू शेट्टींचा अजित पवारांवर घणाघात (Source- ETV Bharat)
ETV Bharat Marathi Team

November 6, 2025

बारामती : शेतकरी नेते आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कंपनीच्या पुण्यातील जमीन खरेदी प्रकरणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. या प्रकरणाची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशामार्फत व्हावी, अशी मागणी शेट्टी यांनी केलीय. ते इंदापूर येथे पत्रकारांशी बोलत होते. शेट्टी म्हणाले की, “ही जमीन वर्ग दोनची असल्याचं दिसतंय. जर ती निविदा काढून विकली असती, तर सरकारलाही मोठा महसूल मिळाला असता. मात्र, स्टॅम्प ड्युटी कमी दाखवून हा व्यवहार झाला आणि त्यामुळे सरकारी महसूल बुडाला.”

सरकारच्या कार्य तत्परतेवर टीका : “वर्ग दोनची जमीन वर्ग एक करायला परवाना मिळवायला वर्षानुवर्ष लागतात आणि इथे 28 दिवसात व्यवहार झाला? एवढ्या वेगाने सरकार कधीपासून काम करायला लागलं, याचं उत्तर मिळायला हवं.” शेट्टींनी या व्यवहाराला थेट मोठा घोटाळा म्हटलं असून, निवृत्त न्यायाधीशामार्फत सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. अजित पवारांवर अप्रत्यक्ष हल्ला करत त्यांनी “70 हजार कोटी रुपये पचले म्हणून सगळ्याच गोष्टी पचतील असं कोणी समजायचं नाही,” असा खोचक टोला लगावला.

केंद्रीय पाहणी पथकावर शेट्टींचा संताप : शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पाहणी पथकावर देखील राजू शेट्टींनी जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, “रात्री बॅटरीच्या उजेडात पाहणी करणारे हे अधिकारी म्हणजे उंटावरचे शहाणेच! फार्स करायचा होता तर आलेच कशाला? शेतकऱ्यांनी थोडीशी चूकच केली, जेव्हा ते बॅटरीच्या उजेडात पाहणी करत होते, त्याचवेळी चिखलात तुडवायला हवं होतं!”, असंही राजू शेट्टी म्हणालेत.

पुण्यातील जमीन व्यवहार प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापलं : एक दिवस थांबून दुसऱ्या दिवशी पाहणी केली असती तर “दिल्लीवर कोणी बॉम्ब टाकला नसता, एक दिवस अजून थांबले असते तरी चाललं असतं. पण हे अधिकारी अहवाल खर्डायचे आणि शेतकऱ्यांची माती करायचे, असा हा प्रकार आहे, “ असे अधिकारी म्हणजे झारीतील शुक्रचार्य असल्याची टीका त्यांनी केलीय. राजू शेट्टींच्या या विधानांमुळे पुण्यातील जमीन व्यवहार प्रकरण आणि केंद्रीय पाहणी पथकाची भूमिका या दोन्ही विषयांवर राजकीय वातावरण चांगलंच तापले आहे. पुढे या प्रकरणाची चौकशी होते का आणि सरकार त्यावर काय भूमिका घेते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलं आहे.

