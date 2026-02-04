ETV Bharat / state

'अमेरिकेबरोबरचा करार भारतीय शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडणार'; राजू शेट्टींचा पंतप्रधान मोदींना पत्रातून इशारा

भारतानं अमेरिकेबरोबर व्यापारी करार मान्य केला आहे, यानंतर माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून इशारा दिलाय.

RAJU SHETTI ON PM MODI
माजी खासदार राजू शेट्टी (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 4, 2026 at 10:06 AM IST

2 Min Read
कोल्हापूर : भारतानं अमेरिकेचा व्यापार करार स्वीकारण्याची बातमी समोर येताच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी करारावर कडक टीका करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलंय. भारतात कृषी आयातीला परवानगी देणारा अमेरिकेसोबतचा हा व्यापार करार आहे. या करारामुळं अमेरिकेतून स्वस्त मका, सोयाबीन, दुग्धजन्य पदार्थ आणि कापूस आयात होईल. यामुळं भारतीय शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडेल, असा इशारा त्यांनी दिलाय. तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारतात बोलावून एकदा भारतीय शेतकऱ्याचं श्राद्ध घाला, एवढंच आता शिल्लक राहिलंय, असा टोलाही त्यांनी पंतप्रधान मोदींना लगावला आहे.

करारामुळे स्थानिक उत्पादकांना धक्का : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर केलेल्या करारानुसार भारतानं अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलरची ऊर्जा, शस्त्रास्त्रे, विमानं आणि कृषी उत्पादनं खरेदी करण्याचं वचन दिलंय. यामुळं अमेरिकेतील विविध उत्पादनं भारतात शून्य शुल्क दरानं आयात करण्याची परवानगी दिली जाईल. मात्र, या कृषी आयातीमुळं स्थानिक उत्पादकांना धक्का बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. असं असताना दुसरीकडं भारत सरकारनं मात्र संवेदनशील क्षेत्रांना संरक्षण देण्याचं आश्वासन दिलंय.

Raju Shetti on PM Modi
राजू शेट्टी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेलं पत्र (Raju Shetti Social Media)

कराराबाबत राजू शेट्टींची तीव्र शब्दात टीका : माजी खासदार राजू शेट्टी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना उद्देशून दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हणाले की, "या करारानं अमेरिकन सोयाबीन, मका, दूध उत्पादनं आणि कापूस स्वस्त दरात आयात होईल. यामुळं भारतीय शेतकऱ्यांचं उत्पादन कमी किमतीत विकलं जाईल. कमी उत्पादन खर्चामुळं अमेरिकन उत्पादकांना फायदा होईल, तर भारतीय शेतकऱ्यांना आत्महत्येचा मार्ग अवलंबावावा लागेल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर आमच्या 56 इंच छातीच्या पंतप्रधानांनी मात्र नांगी टाकून या करारावर सही केली, ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. हा करार म्हणजे भारतीय शेतकऱ्याच्या मृत्यूला संमती देणारा करार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांना बोलावून एकदा भारतीय शेतकऱ्याचं श्राद्ध घाला, एवढंच आता शिल्लक राहिलं आहे."

भारतीय शेतकरी संपण्याची भीती : माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पंतप्रधान मोदींसह अंबानी समूहावर टीकास्त्र सोडलं. "हा करार अंबानी आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजला फायदेशीर ठरेल. मात्र भारतातील साखर उद्योग उद्ध्वस्त होईल. अमेरिकेतील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, त्यांच्याकडं प्रगत तंत्रज्ञान आहे. मात्र कोल्हापूरसह महाराष्ट्रातील दुग्धोत्पादक आणि ऊस, मका, सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना या करारामुळं मोठा धोका आहे."

राजू शेट्टींची करार रद्द करण्याची मागणी : केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांच्या हिताचे दावे केले असले तरी राजू शेट्टींनी करार रद्द करण्याची मागणी केलीय. कोल्हापूरमधील शेतकरी नेत्यांनी आंदोलनाची तयारी दर्शवलीय. हा वाद आता राजकीय रूप घेत असून, शेतकरी हिताच्या मुद्द्यावर नवं आंदोलन छेडलं जाऊ शकतं.

TAGGED:

RAJU SHETTI
RAJU SHETTI LETTER
शेट्टींचं नरेंद्र मोदींना पत्र
INDIA US TRADE DEAL
RAJU SHETTI ON PM MODI

