शेतकऱ्यांच्या वीज बिल माफीत 48 हजार कोटींचा मोठा 'घोटाळा'; राजू शेट्टींचा सरकारवर खळबळजनक आरोप
राजू शेट्टींनी 48 हजार कोटींच्या कृषी पंप वीज बिल थकबाकी माफीचा दावा बोगस ठरवत महावितरणची चोरी शेतकऱ्यांच्या माथी मारून हा आकडा फुगवल्याचा आरोप केला.
Published : July 15, 2026 at 8:59 PM IST
कोल्हापूर : राज्यातील कृषी पंपांची 48 हजार कोटींची वीज बिल थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला असला तरी या आकड्यावरून आता मोठं राजकारण तापलं आहे. "48 हजार कोटींची थकबाकी असल्याचा सरकारचा दावा पूर्णपणे बोगस असून, हा शेतकऱ्यांच्या नावे केलेला एक मोठा घोटाळा आहे," असा खळबळजनक आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे. इतर क्षेत्रांतील वीज चोरीचा भार शेतकऱ्यांच्या माथी मारून हा आकडा फुगवण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
शेट्टींच्या मते थकबाकीचा फुगवटा : "शेतकऱ्यांना हॉर्स पॉवरवर आधारित वीज दिली जात असल्यानं प्रत्यक्ष वापराचा नेमका हिशोब नसतो. याचाच फायदा घेत महापारेषण आणि महावितरणमधील गळती व इतर क्षेत्रांतील वीज चोरीचा हिशोब शेतकऱ्यांच्या नावावर टाकला जातो. "जर इमानदारीनं हिशोब केला असता, तर ही थकबाकी केवळ 7 ते 8 हजार कोटी रुपये भरली असती. उर्वरित रक्कम ही 18 टक्के चक्रवाढ व्याजामुळं फुगलेली आहे. यापूर्वी वीज बिल भरू नका असं आवाहन करणाऱ्या नेत्यांमुळंच शेतकऱ्यांवर व्याजाचा हा डोंगर उभा राहिला, असं म्हणत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारला टोला लगावला आहे.
प्रकरणाची सखोल चौकशी होणं गरजेचं : "या प्रकरणाची व्याप्ती फक्त वीज बिलापुरती मर्यादित नसून, कुसूम योजना किंवा अन्य सौर ऊर्जा प्रकल्पांमध्येही मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे. दिवसा वीज देण्याच्या नावाखाली जे सोलर प्रकल्प राबवले जात आहेत. त्यासाठी खरेदी केलेल्या सोलर पॅनेलची खरी किंमत किती? आणि महावितरणनं ती कितीला खरेदी केली? याची सखोल चौकशी होणं गरजेचं आहे." असं ते म्हणाले आहेत.
सिंचन घोटाळ्यापेक्षाही मोठं प्रकरण? : राजू शेट्टी यांनी या कथित घोटाळ्याची तुलना 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याशी केली आहे. "ज्या सिंचन घोटाळ्याचा गाजावाजा करून सत्ता हस्तगत केली गेली, त्यापेक्षाही मोठा घोटाळा या वीज थकबाकी आणि सोलर खरेदीच्या माध्यमातून बाहेर येऊ शकतो," असं राजू शेट्टी म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या नावानं घोटाळा करू नये : "शक्तीपीठ महामार्गाप्रमाणंच या थकबाकी माफीच्या माध्यमातून पैसे काढण्याचं काम सुरू आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी. सरकार शेतकऱ्यांची पाटी कोरी करत असल्याचं भासवत असलं तरी, प्रत्यक्षात ही स्वतःच केलेली घाण आहे. ती साफ करताना शेतकऱ्यांच्या नावानं घोटाळा करू नका," अशी बोचरी टीकाही त्यांनी यावेळी बोलताना केली आहे.
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