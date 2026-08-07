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'भीक नको पण कुत्रा आवर', कर्जमाफीच्या जाचक अटींवरून राजू शेट्टींचा महायुती सरकारवर घणाघाती आरोप

शेतकऱ्यांवर लावण्यात आलेल्या अटींवर राजू शेट्टी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, ''तुमच्या निकषांत बसूनही शेतकऱ्यांना अशा तांत्रिक जंजाळात अडकवून ठेवले जात आहे.''

Raju Shetti Slams Maha Govt
माध्यमांशी बोलताना राजू शेट्टी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2026 at 8:10 PM IST

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पुणे : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नाच्या संदर्भात आज साखर आयुक्तांची भेट घेतली. यानंतर त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. राज्य सरकारकडून जाहीर झालेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली असून पहिल्या यादीत 16 लाख 96 हजार 201 शेतकऱ्यांचा समावेश असून त्यांच्यावर लावण्यात आलेल्या अटींवर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, बड्या उद्योगपतींचे 16 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज 'राईट ऑफ' करताना असा कोणता बिझनेस आयडी किंवा आधार प्रमाणीकरण मागितले होते? मग शेतकऱ्यांसाठीच एवढ्या अटी का? तुमच्या सर्व निकषांत बसूनही शेतकऱ्यांना अशा तांत्रिक जंजाळात अडकवून ठेवले जात आहे, ज्यामुळे 'भीक नको पण कुत्रा आवर' अशी म्हणण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली आहे, असं यावेळी शेट्टी म्हणाले.

''सरकार पहिल्यापासून शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळतंय'' : यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले की, हे सरकार पहिल्यापासून शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळत आलं आहे. 30 जून 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना पात्र ठरवले आणि आता 'फार्मर आयडी' आणि 'केवायसी' बंधनकारक केले आहे. अनेक पात्र शेतकरी मृत्युमुखी पडले असून त्यांच्या वारसांचे फार्मर आयडी किंवा केवायसी होत नसल्याने ते लाभापासून वंचित राहत आहेत. सरकारने आता भाषणबाजी आणि केवळ याद्या जाहीर करणे बंद करावे व शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त झाल्याचे दाखले तात्काळ वाटप करावेत, असं यावेळी शेट्टी म्हणाले.

माध्यमांशी बोलताना राजू शेट्टी (ETV Bharat)

''साखर आयात करण्याचा मूर्खपणा करू नका'' : ते पुढे म्हणाले की, दिवाळी आणि गणपती उत्सव तोंडावर आल्याने साठेबाजांनी साखरेचे भाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र व राज्य सरकारमधील उच्चपदस्थांच्या आजूबाजूलाच हे साठेबाज फिरत आहेत. साखर कारखान्यांची साखर गोळा करून ती महागड्या दराने विकायची आणि ऑक्टोबरनंतर साखर आयातीचा निर्णय घ्यायचा, जेणेकरून तोपर्यंत या साठेबाजांनी हजारो कोटी कमवावेत, असा हा डाव आहे. याप्रकरणी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांना भेटून 'साखर आयात करण्याचा मूर्खपणा करू नका' अशी विनंती पत्रव्यवहाराद्वारे करणार असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

''दाद कोणाकडे मागायची?'' : राजू शेट्टी पुढे म्हणाले की, राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनीच जर दोन-दोन वर्षे ऊस बिलाची थकबाकी ठेवली असेल, तर शेतकऱ्यांनी दाद कोणाकडे मागायची? खरंतर मुख्यमंत्र्यांनी सहकार मंत्र्यांना जाब विचारला पाहिजे की, तुम्हाला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवण्यासाठी सहकार मंत्री केले आहे का? राज्यातील ऊस उत्पादकांना एफआरपी मिळाली की नाही हे पाहणे ही सहकार मंत्र्यांची मुख्य जबाबदारी आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख या नात्याने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही सहकार मंत्र्यांना याबद्दल जाब विचारला पाहिजे.

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