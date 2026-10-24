ऊस दराचा तिढा कायम; 4500 रुपयांच्या पहिल्या उचलीवर राजू शेट्टी ठाम, आंदोलन सुरुच राहणार
राजू शेट्टी यांनी ऊसाला घसघशीत दर मिळाल्याशिवाय आणि पहिली उचल जाहीर झाल्याशिवाय साखर कारखान्यांना एक टिपूरही ऊस पुरवठा करू न देण्याची आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
Published : October 24, 2026 at 10:16 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 10:44 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील आगामी गळीत हंगाम वेळेत सुरू करण्यासाठी आणि ऊस दराची कोंडी फोडण्यासाठी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांची शासकीय विश्रामगृह इथं एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. मात्र, या प्राथमिक बैठकीत ऊस दरावर कोणताही ठोस तोडगा निघू शकलेला नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ऊसाला घसघशीत दर मिळाल्याशिवाय आणि पहिली उचल जाहीर झाल्याशिवाय साखर कारखान्यांना एक टिपूरही ऊस पुरवठा करू न देण्याची आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या या बैठकीत कारखानदारांच्या वतीने पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, शरद कारखान्याचे चेअरमन राजेंद्र पाटील यड्रावकर आणि माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी प्रतिनिधी म्हणून सहभाग घेतला.
कारखानदारांनी सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि पहिला हप्ता जाहीर करावा : बैठकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यंदाच्या हंगामासाठी पहिली उचल 4,500 रुपये आणि हंगाम संपताना 500 रुपये, अशी एकूण 5,500 रुपयांची मागणी कारखानदारांसमोर ठेवली. राजू शेट्टी यांनी साखरेचे गणित मांडताना स्पष्ट केलं की, बाजारात साखरेचे भाव सध्या टेंडरने 48 ते 49 रुपये प्रति किलो सुरू आहेत. तसंच साखरेचे किमान विक्री मूल्य 50 रुपये करण्याबाबत नीती आयोगाचे रमेश चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती 29-30 तारखेला बंगळुरू आणि 4 नोव्हेंबरला पुण्यात सुनावणी घेणार असून, 20 नोव्हेंबरपूर्वी एमएसपीचा निर्णय निश्चित होणार आहे. त्यामुळं कर्नाटक सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रातील कारखानदारांनीही सकारात्मक निर्णय घेऊन स्वतःचा पहिला हप्ता जाहीर करावा, असा ताळेबंद मांडण्यात आला.
सरकारकडून नद्या कोरड्या पाडण्याचा डाव : दुसरीकडे, शेतकरी आंदोलनाला दडपण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आगतिक करण्यासाठी सरकार जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून जाणीवपूर्वक नद्या कोरड्या करत असल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप राजू शेट्टी यांनी केला. सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व धरणे 100 टक्के भरलेली असताना आणि गेल्या 50 वर्षांत ऑक्टोबर महिन्यात कृष्णा नदी कधीही कोरडी पडलेली नसताना, आज नदीपात्रे ठणठणीत कोरडी पडली आहेत. उपसाबंदी लादून आणि वीज तोडून शेतकऱ्यांचा ऊस वाळवून त्यांना कारखान्यांकडे जाण्यास भाग पाडण्याचे कारस्थान आखले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर येत्या चार दिवसांत कृष्णा नदीत पाणी प्रवाहित न केल्यास हजारो शेतकरी कोयना धरणावर जाऊन स्वतःच्या हाताने गेट उघडून पाणी सोडतील, असा कडक इशारा संघटनेनं दिला आहे.
ऊसदर आंदोलनाचा पवित्रा कायम : ऊसदर जाहीर होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा पुनरुच्चार करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आपली आगामी रणनीती जाहीर केली आहे. आंदोलनाचा भाग म्हणून 27 ऑक्टोबर रोजी रविवारी जिल्ह्याभरात भव्य मोटरसायकल रॅली काढण्यात येणार असून, चंदगड भागातही ताकदीनं रॅली आयोजित करण्यात आली आहे. दिवाळीच्या काळात साखरेची टंचाई निर्माण होईल या भीतीपोटी सरकार कारखाने सुरू करण्याची घाई करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. याशिवाय, राज्यातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, बँकांची सक्तीची वसुली आणि दुष्काळासाठी दिलेली तुटपुंजी 5 हजार रुपयांची मदत यावरूनही शासनाच्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढण्यात आले.
सकारात्मक मार्ग काढला जाईल - प्रकाश आबिटकर : बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितलं की, जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांची होणारी कोंडी लक्षात घेता कारखाने वेळेत सुरू होणं गरजेचं आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची 4,500 रुपयांची मागणी असली, तरी साखरेची एमएसपी आणि सहकारी कारखान्यांच्या अडचणी विचारात घेऊन पुढील दोन दिवसांत पुन्हा बैठक घेऊन सकारात्मक मार्ग काढला जाईल. दरम्यान, या पत्रकार परिषदेत राजू शेट्टी यांनी गोकुळ दूध संघाच्या वादावर भाष्य करताना सर्व संचालकांना मतदारांचा कौल स्वीकारून संस्था व्यवस्थित चालवण्याचे आवाहन केलं. कोरमअभावी सभा रद्द करणे किंवा अध्यक्ष निवड अडवणे असल्या राजकारणापासून दूर राहावे, अन्यथा दूध उत्पादक शेतकरी धडा शिकवतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
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