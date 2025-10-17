ETV Bharat / state

साखर कारखान्यांच्या काटामारी आणि रिकव्हरी चोरीवर नियंत्रण आणण्याचं तंत्र विकसित करावं- राजू शेट्टींची मागणी

राजू शेट्टींनी ऊस उत्पादकांना 3 हजार 751 रुपये प्रति टन दर मिळावा, अशी मागणी केली. तसेच, हा दर न मिळाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

Raju Shetti
राजू शेट्टी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 17, 2025 at 7:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : येत्या गळीत हंगामासाठी ऊसाला प्रति टन 3 हजार 751 रुपये दर देण्यात यावा, तसेच गत हंगामातील तुटलेल्या ऊसाचं अंतिम बिल एफआरपी अधिक 200 रुपये इतकं द्यावं, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडलं जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. जयसिंगपूर येथे पार पडलेल्या 24 व्या ऊस परिषदेत ते गुरुवारी बोलत होते.

'एकरकमी एफआरपीनुसार दर द्या' : माजी खासदार राजू शेट्टींनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांवर सडकून टीका केली. राजू शेट्टी म्हणाले, "गळीत हंगाम सुरू होण्याकरिता अजून महिनाभराचा कालावधी आहे. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी आपली मागणी स्पष्टपणे मांडणं आवश्यक आहे. आम्ही केंद्र सरकारनं घोषित केलेल्या एकरकमी एफआरपी सूत्रानुसार प्रति टन 3 हजार 751 रुपये इतका दर मागत आहोत. ही रक्कम न मिळाल्यास आम्ही आंदोलन करणार आहोत.”

राजू शेट्टी (ETV Bharat)

'शेतकरी आपल्या घामाचा दाम मागतो' : 'शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केल्यानंतर साखर कारखान्यांचं नुकसान होतं', असा युक्तिवाद नेहमी केला जातो. यावर उत्तर देताना शेट्टी म्हणाले, "शेतकरी आपल्या घामाचा दाम मागतो आहे. आंदोलन केलं तर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांमुळे अडथळा निर्माण झाला, अशी ओरड करू नये. उलट, हंगाम सुरू होण्याच्या आधीच पहिली उचल जाहीर करून कारखानदारांनी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करावा," अशी आवाहनदेखील राजू शेट्टींनी यावेळी केलं.

Sugarcane Conference Jayasingpur
ऊस परिषदेत जमलेली गर्दी (ETV Bharat)

28 ऑक्टोबर रोजी अमरावती ते नागपूर लॉन्ग मार्च : नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असला, तरी या प्रकल्पामुळे बागायती शेतीचं मोठं नुकसान होणार आहे. या महामार्गाला राज्यातील 12 जिल्ह्यांतून तीव्र विरोध होत आहे. शक्तीपीठ महामार्गाच्या विरोधात 28 ऑक्टोबर रोजी अमरावती ते नागपूर असा लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे, असा इशारादेखील शेट्टींनी दिला. तसेच, या लॉन्ग मार्चमध्ये बच्चू कडूदेखील सहभागी होणार असल्याची माहिती यावेळी दिली.

Sugarcane Conference Jayasingpur
24 वी ऊस परिषद जयसिंगपूर (ETV Bharat)

'साखर कारखान्यांचे वजनकाटे ऑनलाईन करा' : राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकरिता घेतलेला 15 रुपयांच्या कपातीचा करण्याचा निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीदेखील या ठिकाणी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः साखर कारखाने काटामारी करतात, हे कबूल केलं आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे वजनकाटे ऑनलाईन करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. राज्य सरकार, राज्य साखर संघ आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टीट्यूट यांच्या संयुक्त विद्यमानं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं ऊस उत्पादन वाढवण्यासाठी मोहीम राबविण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर काटामारी आणि रिकव्हरी चोरीवरही तातडीने नियंत्रण आणण्याचं तंत्र विकसित करावं, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

हेही वाचा

TAGGED:

RAJU SHETTI ON SUGARCANE FARMERS
SUGARCANE CONFERENCE JAYASINGPUR
उस शेतकरी महाराष्ट्र राजू शेट्टी
RAJU SHETTI ON SHAKTIPEETH HIGHWAY
RAJU SHETTI SUGARCANE PRICE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.