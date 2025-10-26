ETV Bharat / state

वर्दीतील गुंडांना बलात्कार करण्याचे परवाने तरी देऊन टाका; डॉक्टर महिलेच्या आत्महत्येवरून राजू शेट्टी आक्रमक

पुण्यातील जैन बोर्डिंग व्यवहार प्रकरण आणि साताऱ्यातील डॉक्टर तरूणीच्या आत्महत्या प्रकरणावरून माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मुरलीधर मोहोळ आणि सरकारवर टीका केली.

माध्यमांशी बोलताना राजू शेट्टी (ETV Bharat Reporter)
October 26, 2025

October 26, 2025

पुणे : मॉडेल कॉलनी परिसरातील पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत असलेल्या शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंग (जैन बोर्डिंग) जागेच्या विक्री व्यवहाराबाबत माजी आमदार रवींद्र धंगेकर मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर आरोप करत आहेत. याबाबत रविवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली जैन बोर्डिंग इथं चिंतन बैठकीच आयोजन केलं होतं. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी जैन बोर्डिंग प्रकरणासह साताऱ्यातील घटनेवरून सरकारवर जोरदार टीका केली.

अत्याचार करण्याचे परवाने देऊन टाका : सातारा जिल्ह्यातील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येचा मुद्दा दिल्लीपर्यंत पोहोचला आहे. या प्रकरणावरून सरकारवर जोरदार टीका होत आहे. याबाबत रविवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांना विचारलं असता ते म्हणाले, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा राज्य आहे? काय द्यायचं आणि मग सुव्यवस्था घ्यायची यांचं राज्य आहे, असं विचारायची वेळ आली आहे. एक उच्चशिक्षित डॉक्टर महिला जर सुरक्षित राहत नसेल, वर्दीतील गुंड जर बलात्कार करत असेल, तर राज्याचे गृहमंत्री काय करत आहेत? खाकी वर्दीतील गुंडांना एकदा सर्रास अत्याचार करण्याचं परवाने तरी देऊन टाका. असं माझं म्हणणं आहे," असं म्हणत राजू शेट्टी यांनी सरकारवर निशाणा साधला.

माध्यमांशी बोलताना राजू शेट्टी (ETV Bharat Reporter)

विद्यार्थ्यांना जागा मिळवून देणं हे आमचं प्राधान्य : "रविवारी जैन बोर्डिंग इथं देशभरातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था संघटनांची आज बैठक बोलावली आहे. सरकारनं देवस्थान संदर्भात लवकर कायदा करावा. जैन बोर्डिंग विक्री व्यवहार आम्ही नक्की रद्द करू. तसंच शनिवारी मुरलीधर मोहोळ इथं येऊन गेले. काय घडलं त्याबद्दल मला माहिती नाही. ते पुण्याचे खासदार आहेत. सार्वजनिक न्यासची मालमत्ता विकली जात असेल तर तो व्यवहार रद्द करणं हे त्यांचं कर्त्यव्य आहे. या प्रकरणात मुरलीधर मोहोळ यांचा सहभाग नसेल तर त्यांनी पुढाकार घ्यावा. आम्हाला राजकारणात रस नाही. हा करार रद्द व्हावा, अशी आमची मागणी आहे. एक तारखेपर्यंत व्यवहार रद्द झाला तर आमचं त्यांच्याशी भांडणं नाही. विद्यार्थ्यांना जागा मिळवून देणं हे आमचं प्राधान्य आहे. चुकीच्या गोष्टी कोणी करत असेल तर, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला पाहिजे," असं राजू शेट्टी म्हणाले.

