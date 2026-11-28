डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावरून राजू शेट्टींचा भाजपावर हल्लाबोल; शरद पवारांवरही साधला निशाणा
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) विधेयकावरून राज्यातील राजकारण तापलं असून, डिलिमिटेशनवरून राजू शेट्टींनी (Raju (Shetti भाजपावर हल्लाबोल केलाय.
Published : November 28, 2026 at 8:47 PM IST
कोल्हापूर : संसदेत डिलिमिटेशनचं बिल (Delimitation) पास करण्यासाठी विरोधकांना आमिष दाखवली जात असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते तथा माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी केलाय. विरोधकांची एकजूट फोडण्याचा सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू असून, सरकारच्या या भूमिकेची मला कीव येते, अशी टीका त्यांनी केली. देशातील नागरिकांना सरकारची ही भूमिका मान्य होणार नाही. खासदारांची संख्या वाढवून 2029 च्या निवडणुकीत पुन्हा सत्ता काबीज करण्याचं दिवास्वप्न भाजपा पाहत असेल, तर याच वाढलेल्या खासदारांच्या संख्येमुळं भाजपाचा घात झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
भाजपा आणि एनडीए सरकारवर टीकास्त्र : कोल्हापूर जिल्ह्यात भाजपा आणि महायुतीचे खासदार आणि आमदार आहेत. अशा परिस्थितीत लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढवून तुम्ही काय दिवे लावणार आहात का, असा सवाल करत राजू शेट्टी यांनी भाजपा आणि एनडीए सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. डी-लिमिटेशनच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारची पाठ राखण करत पाठिंबा दिल्याबाबत विचारलं असता, शेट्टी म्हणाले की, शरद पवार यांची भूमिका नेहमीच अविश्वास निर्माण करणारी राहिली आहे. त्यामुळं त्यांच्यावर आजपर्यंत कोणीही विश्वास ठेवलेला नाही. ज्या काँग्रेसने अवघे दहा आमदार असतानाही शरद पवार यांना राज्यसभेवर पाठवलं, त्या काँग्रेसला त्यांनी अशा परिस्थितीत एकाकी पाडायला नको होतं. पवार कुटुंबात काय सुरू आहे, याच्याशी आम्हाला काही देणंघेणं नाही. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांची टोळी जे काम करत आहे, त्याला आमचा विरोध आहे, असंही शेट्टी यांनी स्पष्ट केलंय.
अश्रूंची किंमत मुख्यमंत्र्यांना मोजावी लागेल : शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतून तीव्र विरोध होत आहे. सांगली जिल्ह्यात महामार्गाच्या मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी 800 पोलीस आणि 10 पोलीस उपअधीक्षकांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाकरे येथेही मोजणीसाठी अधिकारी येणार असल्याची माहिती मिळताच शेतकरी महिला मोठ्या संख्येने एकत्र आल्या. आपल्या हक्काची जमीन जाण्याच्या भीतीनं या महिलांना अश्रू अनावर झाले. या आया-बहिणींनी सांडलेल्या अश्रूंची किंमत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोजावी लागेल, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला. शक्तिपीठ महामार्ग कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केला.
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