इंग्रजांसारखा जबरदस्तीनं मोजणी करण्याचा प्रयत्न केल्यास हाणून पाडू; 'शक्तिपीठ'वरुन राज्यभर आंदोलनाचा राजू शेट्टींचा इशारा
देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाला परभणी जिल्ह्यातील सहजापूर गावात तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला. यावरून राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर टीका केली.
Published : February 20, 2026 at 5:21 PM IST
कोल्हापूर : परभणी जिल्ह्यातील सहजापूर (जवळा) इथं शुक्रवारी शक्तिपीठ महामार्गाच्या संयुक्त मोजणी प्रक्रियेला शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. तिथं सध्या तणावाची परिस्थिती आहे. गुरुवार रात्रीपासून पोलिसांनी शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी कृती समितीचे पदाधिकारी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे परभणी जिल्हाध्यक्ष आणि इतर शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतलं आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी या कारवाईचा तीव्र निषेध करत राज्यभर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला असून, "शेतकऱ्यांची एक इंच जमीनही देणार नाही," अशी ठाम भूमिका मांडली.
भूमी अधिग्रहण प्रक्रिया वेगानं पूर्ण करण्याचे निर्देश : शक्तिपीठ महामार्ग हा पवनार (वर्धा) ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग) असा 856 किमी लांबीचा सहा पदरी नियंत्रित प्रवेश महामार्ग आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) अंतर्गत 13 जिल्ह्यांतून 395 गावांतून जाणार आहे. यासाठी भूमी अधिग्रहण प्रक्रिया वेगानं पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश आहेत. शुक्रवारी दुपारपर्यंत परभणीमध्ये मोजणी रोखण्यात आली होती. या ठिकाणी सीआरपीएफसह शेकडो पोलीस तैनात करण्यात आले. काही ठिकाणी नोटिसा चिकटवल्या जात असल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे.
हे दडपशाहीचं उदाहरण : गुरुवार मध्यरात्रीपासून प्रशासनाकडून सुरू झालेल्या कारवाईत प्रमुख विरोधकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून, हे 'दडपशाहीचं उदाहरण' असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. परभणी जिल्ह्यातील या घटनेमुळं स्थानिक वाहतूक प्रभावित झाली असून प्रशासनानं कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. यवतमाळसारख्या जिल्ह्यांत मोजणी पूर्ण झाली असली तरी, परभणी-नांदेडमध्ये विरोध कायम आहे.
राजू शेट्टींचा आंदोलनाची धार तीव्र करण्याचा इशारा : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी याबाबत म्हटलं आहे, "इंग्रजांसारखा जबरदस्तीने मोजणी करण्याचा प्रयत्न केल्यास हाणून पाडू. शक्तिपीठ महामार्गात 50 हजार कोटींचा ढपला असून, मुख्यमंत्र्यांची तालिबानी भूमिका असह्य आहे." प्रकल्पामुळे कोल्हापूर-सांगलीत महापूराची शक्यता वाढेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. संघटनेचे पदाधिकारी तसंच शेतकऱ्यांच्या अटकेचा निषेध करत, शेट्टी यांनी राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे.
भविष्यातील शक्यता व पार्श्वभूमी : दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनात चक्काजाम, धरणे आंदोलनं झाली आहेत. नागपूर-गोवा मार्ग आधीच असल्यानं हा अनावश्यक व कर्जाचा भार टाकणारा उद्योग आहे. आज दुपारीपर्यंत तणाव कायम होता, संवादासाठी प्रशासन प्रयत्नशील दिसून येत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांची भूमिका अजूनही कठोर राहिली असल्यानं पुढील दिवसांत आंदोलन उफाळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
