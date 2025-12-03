राजू शेट्टी म्हणाले, 'हे तर षडयंत्र'; नगरपरिषद-नगरपंचायतींची मतमोजणी पुढे ढकलल्याने व्यक्त केला संताप
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी निवडणूक प्रक्रियेत झालेल्या विलंबाला व्यापक षडयंत्र म्हटलं आहे.
Published : December 3, 2025 at 7:46 AM IST
कोल्हापूर : राज्यभरातील 264 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी मंगळवारी (2 डिसेंबर) मतदान झालं. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मतमोजणी 3 डिसेंबरऐवजी 21 डिसेंबरपर्यंत ढकलण्याचा आदेश दिला आहे. प्रक्रियात्मक त्रुटी आणि न्यायालयीन प्रकरणांमुळे 20 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 20 डिसेंबरपर्यंत स्थगित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे एकसमान मतमोजणीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला. सोबतच, उच्च न्यायालयानं 20 डिसेंबरपर्यंत एक्झिट पोल्सवर बंदी घातली आहे, जेणेकरून दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानावर त्याचा परिणाम होणार नाही.
दरम्यान, राजकीय पक्षांमध्ये निकालाच्या विलंबामुळे अस्वस्थता आहे, कारण मतदान प्रक्रिया पार पडली असली तरी निकालाबाबत अनिश्चितता कायम आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपनेते संजय पवार यांनी देखील या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
राजू शेट्टींचा षडयंत्राचा आरोप : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी निवडणूक प्रक्रियेत झालेल्या विलंबाला व्यापक षडयंत्र म्हटलं आहे. शेट्टी म्हणाले, "7 वर्षांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती संपलेल्या असून, त्या काळात प्रशासकांनी सर्व कारभार चालवला. स्थानिक स्वराज्य संस्था ही नेतृत्व घडवणारी कार्यशाळा अहे, असं स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी सांगितलं होतं. मात्र, आता नवीन नेतृत्वाला खिळ घातली जात आहे."
पुढे बोलताना शेट्टींनी निवडणूक आयोगावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटलं की, "सात वर्षे आयोग काय करत होता? ईव्हीएम छेडछाडीसाठी आता वेळ मिळाला आहे का? यामुळेच लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे."
संजय पवारांनी व्यक्त केली नाराजी : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उपनेते संजय पवार यांनी निवडणूक निकालांबाबत दिलेल्या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. पवार यांनी या निर्णयाला 'बालिश पोरखेळ' असं म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "रडतखडत जाहीर झालेल्या निवडणुकांचा प्रचार आणि मतदान झालं, पण निकाल पुढे ढकलला."
पवारांनी आरोप केला की, कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आणि कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीचा अपमान झाला आहे. निवडणूक आयोग कुणाच्या इशाऱ्यावर काम करत आहे? असा सवाल करत त्यांनी "जगभरात लोकशाहीची थट्टा होत आहे." असं म्हटलं. त्यांनी आयोगाला टी. एन. शेषनसारख्या दक्ष आणि प्रगल्भ व्यक्तीची गरज असल्याची मागणी केली, जेणेकरून निवडणूक प्रक्रियेला पारदर्शकता आणि विश्वास प्राप्त होईल.
राजकीय प्रतिक्रिया व पुढील आव्हानं : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत म्हटलं की, "गेल्या 25 वर्षांत असा विलंब पाहिला नाही. प्रणाली अपयशी ठरली आहे." महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे.
दरम्यान, सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींची मतमोजणी 21 डिसेंबरला होणार असून निकाल महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइट mahasec.maharashtra.gov.in वर जाहीर केला जाईल.
हेही वाचा