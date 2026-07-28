'माधुरी हत्तीणी'च्या घरवापसीसाठी नांदणीत लाक्षणिक उपोषण; '13 सप्टेंबरपूर्वी हत्ती परत आणा', राजू शेट्टींचा इशारा
13 सप्टेंबर रोजी परमपूज्य प्रथमाचार्य श्री शांतीसागरजी महाराज यांची 71 वी जयंती आहे. त्यापूर्वी माधुरी हत्तीणीला नांदणीत परत आणावे, अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे.
Published : July 28, 2026 at 6:56 PM IST
कोल्हापूर : सुमारे 1300 वर्षांचा इतिहास असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिनसेन स्वस्तिश्री भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी यांच्या नांदणी मठातील महादेवी उर्फ माधुरी या हत्तीला गुजरातमधील वनतारा येथे हलवून एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. वर्ष उलटलं असलं तरी माधुरीच्या आठवणी आजही ग्रामस्थांच्या मनात ताज्याच आहेत. तिच्या घरवापसीसाठी आज नांदणीतील ग्रामस्थांनी एक दिवसाचा उपवास करून विशेष प्रार्थना केली. ग्रामस्थांच्या मते, माधुरी ही केवळ मठातील हत्ती नसून नांदणी गावाच्या भावविश्वाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे तिला पुन्हा नांदणी मठात आणावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
येत्या 13 सप्टेंबरला परमपूज्य प्रथमाचार्य श्री शांतीसागरजी महाराज यांची 71 वी जयंती प्रथमच नांदणी येथे मोठ्या उत्साहात साजरी होणार आहे. या भव्य कार्यक्रमात आमची लाडकी माधुरी उपस्थित असावी, अशी भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. माधुरीच्या पुनरागमनासाठी संबंधित यंत्रणांनी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
माधुरीच्या घरवापसीसाठी लाक्षणिक उपोषण : माधुरी या हत्तीणीला गुजरातमधील वनतारा हत्ती संगोपन केंद्रात पाठवून आज एक वर्ष पूर्ण झालं. या पार्श्वभूमीवर नांदणी मठातील निशीधिका येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली माजी मंत्री महादेव जानकर तसंच नांदणीतील ग्रामस्थांनी लाक्षणिक उपोषण करून माधुरीच्या घरवापसीसाठी प्रार्थना केली.
'13 सप्टेंबरपूर्वी माधुरीला नांदणीत परत आणावे' : माधुरीला वनताराकडे हलवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि प्राणी संरक्षण संघटनांच्या आग्रहानंतर घेण्यात आला होता. या निर्णयानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यात तीव्र विरोध झाला होता. त्यानंतर उद्योगपती अनंत अंबानी यांच्या हस्तक्षेपानं वनताराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विहान करणी यांनी नांदणीत येऊन मठ प्रशासन आणि आंदोलनकर्त्या संघटनांसोबत संयुक्त बैठक घेतली होती. या बैठकीत नांदणी मठातच हत्ती संगोपन केंद्र उभारून माधुरीला परत आणण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, वर्ष उलटूनही माधुरीची घरवापसी झालेली नाही.
यावेळी बोलताना माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी, "13 सप्टेंबरपूर्वी माधुरीला नांदणीत परत आणावे. अन्यथा जयंती सोहळ्यासाठी जमलेल्या श्रावक-श्राविकांच्या भावना तीव्र झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची असेल," असा इशारा दिला.
माधुरीच्या घरवापसीच्या हालचालींना वेग : माधुरीच्या नव्या निवासस्थानाला आधुनिक स्वरूप देण्यात आलं आहे. या ठिकाणी हत्तीणीसाठी रबरी मॅटिंग, एक्झॉस्ट फॅन आणि स्प्रिंकलरची सुविधा करण्यात आली आहे. तसंच तिच्या प्रथमोपचारासाठी स्वतंत्र इमारतही उभारण्यात आली आहे. उच्चस्तरीय समिती आणि वनतारानं दिलेल्या सूचनांनुसार सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली असून, माधुरी लवकरात लवकर नांदणीत परत यावी, अशी अपेक्षा गावकरी रामगोंडा अण्णा पाटील यांनी व्यक्त केली.
डिजिटल फलकांद्वारे घरवापसीला पाठिंबा : जिनसेन स्वस्तिश्री भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामींचा नांदणी मठ हा महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि सीमाभागातील सुमारे 750 मठांचे प्रतिनिधित्व करतो. या मठाचा ऐतिहासिक वारसा लक्षात घेता, माधुरी हत्तीणीच्या घरवापसीसाठी विविध गावांमध्ये डिजिटल फलक उभारून जनजागृती करण्यात आली. तसेच आज आयोजित करण्यात आलेल्या एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषणाला या माध्यमातून पाठिंबा दर्शविण्यात आला.
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