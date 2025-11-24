ETV Bharat / state

गोष्ट धर्मेंद्रच्या कट्टर चाहत्याची; कोल्हापूरच्या बस स्टँडबाहेर कोल्डड्रिंक विकणाऱ्या राजू मनगुळेंनी जागवल्या धरमजींच्या आठवणी

धर्मेंद्र यांचं वयाच्या 89व्या वर्षी निधन झालं. त्यांच्या निधनामुळे सिनेसृष्टी शोकसागरात बुडाली आहे. अशा स्थितीत आपण इथं धर्मेंद्र यांच्या एका कट्टर चाहत्याबद्दल जाणून घेणार आहोत.

Raju Mangule
राजू उर्फ इकबाल महंमद मनगुळे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 24, 2025 at 7:44 PM IST

3 Min Read
कोल्हापूर : "वयाच्या दहाव्या वर्षी बॉलीवूडचे 'ही-मॅन' धर्मेंद्र यांचा मां सिनेमा बघितला आणि त्यांचा मोठा चाहता झालो, कोल्हापुरातील प्रत्येक सिनेमागृहात या अभिनेत्याची सिनेमातील छबी बघण्यासाठी रात्रंदिवस थिएटरबाहेर घुटमळत होतो, धर्मेंद्र यांचा प्रत्येक चित्रपट पहिल्या दिवशी बघण्याचं फॅड डोक्यात बसलं आणि आज वयाच्या 59 व्या वर्षी देखील ते कायम आहे. आज धरमजी गेल्याची बातमी आली आणि काळजाचा ठोकाच चुकला, वडील गेल्यानंतर जितकं दुःख झालं होतं त्याच्या दुप्पट आज मी दुःखी आहे. माझ्यासारख्या कोल्हापूर बस स्थानकाच्या बाहेर सरबत विकणाऱ्या चाहत्याला दोनवेळा त्यांना भेटता आलं, माणूस म्हणून मला जगायला शिकवणारा अभिनेता गेल्यानं मी पोरका झालो", अशी भावना कोल्हापुरातील सरबत विक्रेते राजू उर्फ इकबाल मनगुळे यांनी व्यक्त केली, यावेळी त्यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला आणि त्यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली.

राजू उर्फ इकबाल महंमद मनगुळे (ETV Bharat)

धर्मेंद्रचे कट्टर चाहते : कोल्हापुरातील मध्यवर्ती बसस्थानकाजवळील कदमवाडीत 1984 पासून राहणारे राजू उर्फ इकबाल महंमद मनगुळे हे सरबत आणि कोल्ड्रिंक विक्रेते म्हणून सर्वांना परिचित आहेत. स्वतःचा व्यवसाय करत असतानाच ते हिंदी सिनेसृष्टीतील ‘ही-मॅन’ म्हणून ओळखले जाणारे अभिनेता धर्मेंद्र यांचे कट्टर चाहते आहेत.

Raju Mangule
राजू मनगुळेंचं दुकान (ETV Bharat)

राजू मनगुळे बाराव्या वर्षी धर्मेंद्रच्या प्रेमात : राजू यांचं धर्मेंद्र यांच्यावरचं प्रेम त्यांच्या बालपणापासूनच सुरू झालं. वयाच्या अवघ्या बाराव्या वर्षी वडिलांनी त्यांना खांद्यावर बसवून ‘मां’ हा धर्मेंद्र यांचा चित्रपट दाखवला आणि तेव्हापासून धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या हृदयात कायमचं स्थान मिळवलं. त्यानंतर धर्मेंद्र यांचा कोणताही नवीन चित्रपट प्रदर्शित झाला की राजू पहिल्याच दिवशी सिनेमागृहात जाऊन तो पाहायचे.

1984 मध्ये मध्यवर्ती बसस्थानकाजवळ त्यांनी लिंबू सरबताचा गाडा सुरू केला. आपल्या आवडत्या अभिनेत्यावरच्या प्रेमापोटी त्यांनी त्या गाड्यालाही धर्मेंद्र यांचंच नाव दिलं. त्यामुळे कोल्हापूरमध्ये लोक त्यांना प्रेमाने "धरम सरबतवाले" म्हणून ओळखू लागले.

राजू मनगुळे शक्कल लढवून मुंबईत पोहोचले : धर्मेंद्र यांना एकदा प्रत्यक्ष भेटण्याची राजू यांची तीव्र इच्छा होती. मात्र गरीब आर्थिक परिस्थिती आणि व्यवसायाची जबाबदारी यामुळे मुंबईला जाणं जड होत होतं. अखेर त्यांनी एक अनोखी कल्पना काढली महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी मुंबईसाठी रेल्वेकडून मोफत गाड्या सोडल्या जातात. त्याच गाड्यांमधून ते सलग सहावेळा मुंबईला गेले. परंतु दरवेळी नशिबानं साथ दिली नाही आणि धर्मेंद्र यांची भेट घडू शकली नाही.

2012 मध्येही त्यांनी याच मार्गानं प्रयत्न केला. परंतु तेव्हा धर्मेंद्र हे खासदार म्हणून हरियाणाच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी राजू यांचा फोन नंबर घेतला आणि भेटीची वेळ निश्चित केली. अखेर त्याच वर्षी राजू मनगुळे यांचं स्वप्न पूर्ण झालं. त्यांना मुंबईत पहिल्यांदा धर्मेंद्र यांना भेटता आलं.

धर्मेंद्र यांची भेट झालीच : धर्मेंद्र घरातून बाहेर पडत असताना त्यांनी स्वतः राजू यांची प्रेमळ विचारपूस केली. “काय हवं आहे?”, “जेवला का?” अशा प्रेमळ शब्दांत त्यांनी आपुलकी दाखवली. त्यांनी खिशातून 500 च्या दोन नोटा देण्याचाही प्रयत्न केला. पण राजू यांनी नम्रपणे त्या घेण्यास नकार दिला आणि भावुक होत म्हणाले, “तुम्ही मला भेटलात म्हणजे मला सर्वकाही मिळालं.” असं म्हणत ते आनंदाने कोल्हापूरकडे परतले. राजू उर्फ ‘धरम सरबतवाले’ यांची ही धर्मेंद्र प्रेमाची कथा आजही ऐकणाऱ्यांना भावूक करते.

शेवटची भेट कोल्हापुरात झाली : कामानिमित्त अभिनेते धर्मेंद्र, हेमामालिनी आणि छोटी इशा देओल कोल्हापुरात आले होते, तेव्हाही राजू मनगुळे यांना त्यांची भेट झाली होती. त्यांची शेवटची भेटही कोल्हापुरातील हॉटेल सयाजी येथे झाल्याचं राजू सांगतात. राजू यांच्या पत्नी महानंदा यांनाही धर्मेंद्र यांचे चित्रपट आवडतात. त्यांच्या घरी टीव्हीवर आणि संग्रहात धर्मेंद्र यांच्या १८० हून अधिक चित्रपटांच्या सीडीज आहेत. दरवर्षी ८ डिसेंबरला, धर्मेंद्र यांच्या वाढदिवसानिमित्त, कोल्हापूर मध्यवर्ती बसस्थानकाजवळील आपल्या सरबताच्या गाड्यावर ते मोफत सरबत वाटत वाढदिवस साजरा करतात. मात्र, आज आवडत्या अभिनेत्याच्या निधनाची बातमी कळताच दोघा पती-पत्नींना अश्रू अनावर झाले. करुणा व मायेचा सागर असलेल्या धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली वाहताना राजू मनगुळे भावुक झाले.

