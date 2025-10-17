ETV Bharat / state

'तेजस एमके-1 ए' भारतीय वायुसेनेत दाखल; राजनाथ सिंह म्हणाले, "विमानाची झेप म्हणजे भारताच्या आत्मनिर्भरतेचं प्रतिक"

'तेजस एमके-1 ए' ची झेप म्हणजे भारताच्या आत्मनिर्भरतेचं प्रतिक असल्याचं राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं आहे.

Tejas Mk1A
'तेजस एमके-1 ए' भारतीय वायुसेनेत दाखल (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 17, 2025 at 3:36 PM IST

नाशिक : देशाच्या संरक्षण सामर्थ्याचं प्रतिक असलेलं स्वदेशी बनावटीचे लढाऊ विमान 'तेजस एमके-1 ए' भारतीय वायुसेनेमध्ये दाखल झालं. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या (एचएएल) नाशिक येथील उत्पादन केंद्रात 'तेजस एमके-1 ए' या लढाऊ विमानाच्या मॅन्युफॅक्चरिंग लाईनचा लोकार्पण आज (17 ऑक्टोबर) सोहळा पार पडला. यावेळी, 'तेजस एमके-1 ए'चे प्रात्यक्षिक राजनाथ सिंह यांच्यासमोर सादर करण्यात आलं. तसंच 'तेजस एमके-1 ए' ची झेप म्हणजे भारताच्या आत्मनिर्भरतेचं प्रतिक असल्याचं राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं आहे.

भारताच्या आत्मनिर्भरतेचं प्रतिक : "एचएएलमध्ये आज 'तेजस एमके-1 ए'च्या तिसऱ्या प्रोडक्शन लाईनचा तसंच एचटीटी 40 एअर क्राफ्टच्या दुसऱ्या प्रोडक्शन लाईनच्या शुभारंभ झाला. हे दोन्ही प्रोजेक्ट देशाला समर्पित करताना मला अत्यंत आनंद होत आहे. याबाबत मी एचएएला शुभेच्छा देतो. मला आनंद आहे की, यानिमित्तानं मला नाशिकच्या पवित्र ठिकाणी येता आलं. एचएएलमध्ये निर्मित झालेले सुखोई 30 आणि एचटीटी 40 प्रात्यक्षिक बघून छाती उंचवली आहे. ही झेप म्हणजे भारताच्या आत्मनिर्भरतेचं प्रतिक आहे," असं राजनाथ सिंह यांनी सांगितलं.

तेजसमुळं एचएएलला पुन्हा गतवैभव प्राप्त होणार : तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या रूपानं नाशिकच्या ओझर इथं एचएलएलची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. भारत आणि रशिया यांच्यात झालेल्या करारानुसार, 1964 ते 1995 या वर्षात तब्बल 667 मिग-21 या लढाऊ विमानांची निर्मिती एचएएललमध्ये झाली. आता एचटीटी 40 पाठोपाठ तेजसच्या निर्मितीला देखील प्रारंभ होत असल्यानं पुन्हा एकदा एचएएलला पुन्हा गतवैभव प्राप्त होणार आहे.

एचएएलसाठी टर्निंग पॉईंट : नाशिक एचएएलमधून रशियन तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं मिग-21 या विमानाची निर्मिती करण्यासाठी 1966 मध्ये पहिला करार झाला. तेव्हापासून एचएएलनं अनेक कौतुकाचे क्षण अनुभवले आहेत. मिग-21 विमानाची निर्मिती, देखभाल, सुखोईची बांधणी आणि गतवर्षी झालेला एचटीटी 40 विमानांच्या निर्मितीचा करार, असे अनेक कौतुकास्पद टप्पे यात होते. आता 'तेजस एमके-1 ए'च्या निर्मितीची अभिमानास्पद भर यात पडणार असल्यानं नाशिकच्या एचएएलसाठी हा टर्निंग पॉईंट ठरणार आहे. तसंच भविष्यात एचएएल लाईट कॉम्बॅक्ट एअरक्राफ्ट तेजस आणि अॅडव्हान्स लाईट हेलिकॉप्टर ध्रुव प्रकल्पाद्वारे प्रगत विमानं विकसित करण्यावर भर देणार आहे.

कारगिल युद्धात मिग-21 ची महत्वपूर्ण कामगिरी : 1971 च्या पाकिस्तानसोबत झालेल्या युद्धात मिग-21 लढाऊ विमानांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तसंच कारगिल युद्धात देखील मिग-21 ने महत्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. आवाजापेक्षा अधिक वेग आणि शक्तिशाली इंजिनमुळं शत्रूंवर मात करण्यात मिग-21 यशस्वी ठरलं होतं.

