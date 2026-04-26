अभ्यासक्रमातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा वगळल्यानं राजमाता कल्पनाराजे संतापल्या; म्हणाल्या, 'चंद्र, सूर्य असेपर्यंत...'

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने आठवीच्या अभ्यासक्रमातून मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शविणारा नकाशा वगळल्याने राजमाता कल्पनाराजे भोसले चांगल्याच संतापल्या आहेत.

Published : April 26, 2026 at 11:57 PM IST

सातारा : राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेनं ( NCERT ) अभ्यासक्रमातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा वगळल्यानं राजमाता कल्पनाराजे भोसले संतापल्या आहेत. त्या म्हणाल्या की, "ही धोक्याची घंटा आहे. आज नकाशा पुसला, कालांतरानं छत्रपती शिवाजी महाराजांवर पडदा पडू शकतो. हे चालणार नाही. तोच प्रयत्न सुरू आहे, असं मला वाटते. परंतु, जोपर्यंत चंद्र, सुर्य, तारे आहेत, तोपर्यंत या देशातील प्रत्येकाच्या हृदयात छत्रपती शिवाजी महाराज असतील," असंही त्यांनी ठणकावलं.

मराठा साम्राज्याचा नकाशा वगळला : इयत्ता आठवीच्या अभ्यासक्रमातून मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शविणारा नकाशा वगळल्याबद्दल राजघराण्यातून मोठा उठाव झाला आहे. श्री. छ. वृषालीराजे भोसले यांनी नुकताच जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. तसेच तो नकाशा पुन्हा पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारला पंधरा दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राजमाता कल्पनाराजे भोसले माध्यमांशी बोलताना म्हणाल्या की, "मराठा साम्राज्याचा नकाशा वगळणं हे प्रकरण गंभीर आहे. ही धोक्याची घंटा आहे. हे जर असेच चालत राहिले तर कालांतरानं छत्रपती शिवाजी महाराजांवर देखील पडदा पडू शकतो."

चंद्र, सुर्य, तारे आहेत तोपर्यंत . . . . : "सध्या जे काही सुरू आहे, ते चालणार नाही. पृथ्वीतलावर चंद्र, सुर्य, तारे आहेत, तोपर्यंत या देशातील प्रत्येकांच्या हृदयात, नसानसात छत्रपती शिवाजी महाराज असतील. महाराष्ट्राचा नकाशा इतिहासाच्या पुस्तकातून पुसला जातो. उद्या छत्रपती शिवाजी महाराजांवर देखील पडदा पडू शकतो. मग फक्त आम्हीच महाराष्ट्रात आहोत का? तुम्ही पण हिस्सा आहात ना? मग तुमचा आवाज कुठे गेला," असा सवालही राजमाता कल्पनाराजेंनी महाराष्ट्रवासियांना केला.

नकाशा हटवला तरी सत्य हटणार नाही : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे थेट तेरावे वंशज खासदार उदयनराजे भोसले आणि मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या चुलत भगिनी वृषालीराजे भोसले यांनी शुक्रवारी साताऱ्यात जोरदार आंदोलन केलं. 'नकाशा हटवला तरी सत्य हटणार नाही, इतिहास पुसणार नाही, महाराष्ट्र झुकणार नाही', अशा आशयाचे फलक घेऊन शिवप्रेमी आंदोलनात सहभागी झाले होते. मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शविणारा नकाशा पाठ्यपुस्तकात पुन्हा समाविष्ट न केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

