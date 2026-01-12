ETV Bharat / state

मातृतीर्थ सिंदखेडराजामध्ये जिजाऊ जयंतीचा उत्साह; राजवाडा सजला, स्वराज्य जननीला अभिवादन करण्यासासाठी पहाटेपासूनच भक्तांची मांदियाळी

स्वराज्य जननी राजमाता जिजाऊंचा 428वा जन्मोत्सव सोहळा आज सिंदखेडराजा इथं राजे लखोजी जाधव यांच्या राजवाड्यात साजरा होत आहे.

जिजाऊ जयंती (ETV Bharat)
सिंदखेडराजा (बुलढाणा) : स्वराज्य जननी राजमाता जिजाऊ यांचा 428वा जन्मोत्सव सोहळा आज सोमवारी (12 जानेवारी) सिंदखेडराजा इथं राजे लखोजी जाधव यांच्या राजवाड्यात साजरा होत आहे. यानिमित्त सिंदखेडराजा नगरीत जिल्ह्यासह राज्यभरातून हजारो भक्तांनी मोठी गर्दी केली आहे. सूर्योदयावेळी राजे लखोजी जाधव यांचे वंशज शिवाजी राजे जाधव यांच्या उपस्थितीत प्रार्थना करण्यात आली.

केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनीही सपत्नीक जिजाऊंना अभिवादन केलं. यावेळी आमदार मनोज कायंदे, माजी आमदार शशिकांत खेडेकर आणि जयश्री शेळके हेदेखील उपस्थित होते.

राजवाड्यात आकर्षक सजावट : राजवाड्यावर आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली असून जिजाऊंचं जन्मस्थळ सुंदर पुष्पहारांनी सजवण्यात आलं आहे. महिला-पुरुष भगवे फेटे परिधान करून 'तुमचं-आमचं नातं काय', 'जय जिजाऊ', 'जय शिवराय' अशा घोषणा देत जिजाऊंना अभिवादन करण्यासाठी सकाळपासूनच येत होते. राजमाता जिजाऊंना अभिवादन करण्यासाठी अनेकजण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेशभूषेत आले आहेत, तर अनेक महिला-पुरुष भगवे फेटे परिधान करून उपस्थित होते. अशा परिस्थितीत संपूर्ण परिसर जिजाऊमय झाला आहे.

जिजाऊंचा 1598 मध्ये जन्म : राजमाता जिजाऊ यांचा जन्म 12 जानेवारी 1598 रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा या गावात झाला. जिजाऊंच्या वडिलांचं नाव लघुजी जाधव आणि आईचं नाव म्हाळसाबाई उर्फ गिरीजाबाई होतं. जिजाऊंना चार भाऊ होते. दत्ताजी, अचलोजी, रघुजी आणि महादुजी अशी त्यांची नावं होती.

जिजाऊ दांडपट्टा आणि अश्वारोहण या युद्ध कलांमध्ये पारंगत होत्या. डिसेंबर 1605 मध्ये त्यांचा विवाह शहाजीराजे भोसले यांच्याशी दौलताबाद इथं झाला. यानंतर 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी शिवबांनी जिजाऊंच्या पोटी जन्म घेतला. जिजाऊंना एकूण 8 अपत्यं होती. त्यापैकी 6 मुली तर 2 मुलं होती.

छत्रपती शिवाजी महाराजांना घडवलं : राजमाता जिजाऊ यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून छत्रपती शिवाजी महाराजांना घडवलं. वयाच्या अवघ्या 14 व्या वर्षी शिवबांच्या हातात शहाजीराजांनी पुण्याची जहागिरी सुपूर्द केली. कुशल अधिकाऱ्यांसमवेत जिजाऊ आणि शिवाजी महराज पुण्यात दाखल झाले. त्यावेळी उद्ध्वस्त झालेलं पुणे दिमाखात वसवून त्याला नावलौकिक प्राप्त करुन दिला. जिजाऊंनी नुसत्या गोष्टीच सांगितल्या नाहीत तर शिवरायांना राजकारणाचे धडेदेखील दिले. स्वराज्य निर्माण करण्याचा प्रचंड आत्मविश्वास शिवरायांमध्ये निर्माण केला. जिजाऊंनी केलेल्या संस्कारांमुळेच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वर्षानुवर्षे चालणारी गुलामगिरी मोडून काढली.

