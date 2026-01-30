ETV Bharat / state

'उपमुख्यमंत्री पदाबाबत पवार कुटुंब योग्य निर्णय घेईल, आम्ही त्यांच्या सोबतच;' राजेश टोपे यांची प्रतिक्रिया

अजित पवार यांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्री पद कुणाला मिळणार, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचं विलनीकरण होणार का? यावर राजेश टोपे यांनी प्रतिक्रिया दिली.

RAJESH TOPE ON NCP MERGE
माध्यमांशी बोलताना राजेश टोपे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 30, 2026 at 4:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जालना : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर आता राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळं राज्याचं उपमुख्यमंत्री पद आणि अर्थमंत्री पदाची जागा रिक्त झाली आहे. या जागेवर अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची वर्णी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसंच पवार कुटुंबीय एकत्र येऊन दोन्ही राष्ट्रवादी देखील एकत्र येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्यावर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते राजेश टोपे यांनी प्रतिक्रिया दिली.

दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणासाठी प्रक्रिया सुरू झाली होती : "दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. राज्यात झालेल्या निवडणुकीत आम्ही घड्याळ चिन्हावर जास्त प्रमाणात लढलो होतो. तुतारीचे नेतेही महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये घड्याळ चिन्हावर लढले होते. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र याव्यात, ही पक्षाच्या अनेक नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची देखील इच्छा होती," अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते राजेश टोपे यांनी दिली.

माध्यमांशी बोलताना राजेश टोपे (ETV Bharat Reporter)

राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याची इच्छा दादांनी आम्हाला बोलून दाखवली : "दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र याव्यात ही जनभावना आहे. याबाबत पक्षातील वरिष्ठांनी आण पवार कुटुंबीयांनी एकत्र बसून याबाबात निर्णय घ्यावा ही आमची इच्छा आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याची इच्छा अजित दादांनी आम्हाला बोलून दाखवली होती. सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्री पदाबाबत पवार कुटुंब योग्य निर्णय घेईल. आम्ही त्यांच्या सोबतच आहोत, अशी प्रतिक्रिया राजेश टोपे यांनी दिली.

अर्थमंत्री, पुण्याच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी कोणाला मिळणार? : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी बारामतीमध्ये झालेल्या भीषण अपघातामध्ये अकाली निधन झालं. त्यामुळं राज्यावर शोककळा पसरली. अजित पवारांच्या निधनानंतर त्यांच्याकडं असलेल्या पदांवर कोण बसणार? याबाबत राज्यात जोरदार चर्चा सुरू आहे. अजित पवार यांच्याकडं राज्यातील अनेक महत्त्वाची पदं होती. यामध्ये उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचं पालकमंत्री पद होतं. अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री पद देण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला आहे. तर आगामी अर्थ संकल्प कोण सादर करणार आणि पुण्याचं पालकमंत्री पद कोणाला मिळणार याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.

हेही वाचा :

  1. अजित दादांच्या अकाली निधनानं पुणे जिल्ह्याचं काय? कोण होणार पालकमंत्री?
  2. 'दादा... कुठं हरवलात तुम्ही? तुम्हाला घट्ट मिठी मारायचीय...'; रोहित पवारांची काकांसाठी भावनिक पोस्ट
  3. बारामतीत विमान अपघात; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह पाच जणांच्या मृत्यूचा तपास सीआयडी करणार

TAGGED:

RAJESH TOPE REACTION
राजेश टोपे
NCP MERGE
AJIT PAWAR DEATH
RAJESH TOPE ON NCP MERGE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.