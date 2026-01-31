17 जानेवारीला आमची अजित, शरद पवारांसह अनौपचारिक बैठक झाली - राजेश टोपे
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे, याबाबत राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.
जालना : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बारामतीत झालेल्या भीषण विमान अपघातात निधन झालं. अजित पवार यांच्या निधनानंतर पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबत चर्चांनी जोर धरला आहे. गेल्या 4 महिन्यांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. दरम्यान 17 जानेवारीला शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यामध्ये कृषी प्रदर्शनाच्यानिमित्तानं अनौपचारिक बैठक झाली होती, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते राजेश टोपे यांनी जालन्यात माध्यमांशी बोलताना दिली.
शरद पवारांना केली विनंती : "आम्ही कृषी प्रदर्शनाला गेलो होतो. कृषी प्रदर्शनाच्यानिमित्तानं अजित दादांना पवार साहेबांनी नाश्त्याला बोलावलं होतं. दादा नाश्त्याला आले होते. त्या निमित्तानं आमची अनौपचारिक बैठक झाली. दोन्ही पक्षांची इच्छा आहे की आपण एकत्र राहिलं पाहिजे, अशी विनंती मी शरद पवारांना केली होती," अशी माहिती माजी मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.
याला औपचारिक बैठक म्हणता येणार नाही : "आम्ही कृषी प्रदर्शनाला गेलो होतो. त्याच निमित्तानं शरद पवार यांनी अजित पवार यांना नाश्त्यासाठी आमंत्रित केलं होतं. अजित पवार नाश्त्याला आले आणि त्याचवेळी आमची अनौपचारिक चर्चा झाली. याला औपचारिक बैठक म्हणता येणार नाही, असं राजेश टोपे म्हणाले.
कोणताही निर्णय घेण्यासाठी बैठक नव्हती बैठक : "आम्ही साहेबांना एकत्र राहण्याची विनंती केली होती, यात कोणतीही लपवाछपवी नाही. मात्र त्यावेळी घडलेली चर्चा ही फक्त संवादापुरती मर्यादित होती. या बैठकीकडं वेगवेगळ्या राजकीय अर्थानी पाहिलं जात असलं तरी, ती कोणताही अधिकृत निर्णय घेण्यासाठी नव्हती," असंही राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं.
