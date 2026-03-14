राजेश खांडेकर यांचा विक्रम; अर्जेंटिना ते अमेरिका सायकलवरून केला हजारो किमीचा प्रवास
ठाण्यातील सायकलपटू राजेश खांडेकर यांनी अर्जेंटिना ते अमेरिका सायकलवरून हजारो किमीचा प्रवास करून एका खास विक्रमाला गवसणी घातली आहे.
Published : March 14, 2026 at 6:47 PM IST
ठाणे : व्यवसायानं वेल्डर असलेल्या ठाण्यातील नागरिकानं अर्जेंटिना ते अमेरिका असा 16 हजार किलोमीटरचा प्रवास सायकलवरून पूर्ण केला आहे. लाखो रुपयांची सायकल घेऊन सुरवात करणाऱ्या इच्छुकांना सर्वसामान्य नागरिकांच्या घोडा सायकलवरून त्यांनी अनेक देश पार केले आहेत. दोन परस्पर विरोधी तापमान असलेल्या खंडातून प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून 53 वर्षीय सायकलपटूनं मिळवलेले हे यश खरच वाखाणण्याजोगे आहे. सायकलची आवड निर्माण व्हावी, प्रदूषण कमी व्हावं यासाठी ठाण्यात कार्यरत असलेल्या 'आम्ही सायकल प्रेमी फाउंडेशन'चे सदस्य असलेल्या 53 वर्षीय राजेश खांडेकर या सायकलवरनं नवा विक्रम रचला आहे.
सायकलवरून केली विविध देशांमध्ये भ्रमंती : "20 जून 2025 ला अर्जेंटिनाच्या दिशेनं प्रवास केला. तिथं पोहोचल्यावर त्यांनी अमेरिकेच्या दिशेनं प्रवासाला सुरुवात केली. यादरम्यान अनेक देश फिरलो," अशी माहिती खांडेकर यांनी दिली. या प्रवासादरम्यान राजेश खांडेकर यांना अनेक आव्हानांना सामोरं जावं लागलं. सायकलवर प्रवास करून त्यांनी ग्लोबल वॉर्मिगचा संदेश दिला आहे. त्यांनी आतापर्यंत 41 देशांमध्ये सायकलवरून प्रवास केला आहे. राजेश खांडेकर यांनी आतापर्यंत जगातील पाच खंडांतील विविध देशांमध्ये सायकलवरून 78,000 किलोमीटरचा प्रवास केला आहे.
...याचं मला दु:ख : "कॅनडापर्यंत माझा प्रवास होणार होता. परंतु, आर्थिक समस्येमुळं मला अमेरिकापर्यंत पोहोचून परत भारताच्या दिशेनं परतावं लागलं. याचं दुःख मला आहे. 'आम्ही सायकल प्रेमी फाउंडेशन'नं अनेक सायकल प्रेमी घडवले आहेत," अशी प्रतिक्रिया राजेश खांडेकर यांनी दिली.
सायकलस्वारांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस नियमांची गरज : "सायकलिंग करताना रस्त्यावर रिक्षा, दुचाकी किंवा टुरिस्ट वाहनं मुद्दाम सायकलस्वारांना कट मारून पुढं जातात. त्यामुळं सायकलस्वारांचा अपघात होण्याची शक्यता निर्माण होते. नुकताच अर्जेंटिना ते अमेरिका असा प्रवास करताना मला अपघाताचा अनुभव आला. मात्र परदेशात घडलेल्या त्या घटनेत मोठा फरक असा होता. अपघातानंतर संबंधित वाहनचालकांनी थांबून मदत केली," असं राजेश खांडेकर यांनी सांगितलं.
सायकल प्रवासातून दिला पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश : "एखाद्या अपघताची घटना भारतात विशेषतः मुंबई किंवा ठाण्यासारख्या शहरांमध्ये घडली, तर अनेकदा वाहनं थांबत नाहीत. त्यामुळं सायकलस्वारांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारनं कठोर नियम करावेत. खांडेकर यांनी कोरोना काळात हा विक्रम करायचं ठरवलं होतं. मात्र सरकारचे निर्बंध असल्यामुळं त्यावेळी हा विक्रम करता आला नाही. राजेश खांडेकर यांना लहानपणापासून सायकलची आवड आहे. एवढा मोठा प्रवास करून विक्रम करणारे भारतातील एकमेव सायकलपटू ठरले आहेत. हा विक्रम करण्यासाठी 20 जून 2025 ला खांडेकर यांनी भारत सोडला. या प्रवासासाठी मोठ्या प्रमाणात मानसिक आणि शारीरिक सुस्थितीची आवश्यकता असते," अशी माहिती आम्ही सायकल प्रेमी फाऊंडेशनचे सदस्य अमोल कुलकर्णी यांनी दिली.
स्वतः तयार केली सायकल : राजेश खांडेकर यांनी स्वतः 23 किलो वजनाची सायकल तयार केली आहे. या प्रवासासाठी खांडेकर यांनी राहण्याची आणि खाण्याची सायकलवर केली होती. सायकलवर त्यांनी 'पर्यावरण संवर्धन आणि फीट रहा, हिट रहा' असा संदेश दिला आहे. यासह राजेश खांडेकर यांनी काश्मीर ते कन्याकुमारी असा हा प्रवास केला आहे.
