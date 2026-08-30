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राजेश बेठेकर मृत्यू प्रकरण ; कुटुंबीयांची पोलिसात धाव, उद्या पुरलेला मृतदेह बाहेर काढून करणार शवविच्छेदन

आदिवासी शाळेतील विद्यार्थी राजेश बेठेकर मृत्यू प्रकरण चांगलंच तापलं आहे. त्याचा मृतदेह उद्या बाहेर काढून त्याचं शवविच्छेदन करण्यात येणार आहे.

Rajesh Bethekar Death Case
कुटुंबीयांची पोलिसात धाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 30, 2026 at 1:20 PM IST

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अमरावती : शहरातील वादग्रस्त महर्षी पब्लिक स्कूलमधील आदिवासी विद्यार्थी राजेश बेठेकर याच्या मृत्यू प्रकरणानं आता वेगळं वळण घेतलं आहे. राजेशच्या मृत्यूला शाळा प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आणि निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांनी केला. राजेशच्या कुटुंबीयांनी शनिवारी चिखलदरा पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. या प्रकरणात पोलिसांकडं तक्रार दाखल झाल्यानंतर मर्ग नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. राजेशचा मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदन करण्यासाठी पोलिसांनी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडं परवानगी मागितली आहे.

Rajesh Bethekar Death Case
कुटुंबीयांची पोलिसात धाव (ETV Bharat)

कुटुंबीयांचा पोलीस ठाण्यात ठिय्या : उबाठा पदाधिकारी शुभम जवंजाळ यांच्या नेतृत्वाखाली राजेश बेटेकरचे वडील बाबू साबुलाल बेठेकर, भाऊ आशिष बाबू बेठेकर, विलास भालारे यांच्यासह नातेवाईकांनी चिखलदरा पोलीस ठाणं गाठलं. राजेशच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. "यापूर्वी आम्ही अमरावती शहरातील गाडगे नगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती, मात्र मृत्यू झाला ते ठिकाण मेळघाटात येत असल्यामुळे आम्ही चिखलदरा पोलीस ठाणं गाठलं," असं उबाठा पदाधिकारी शुभम जवंजाळ म्हणाले. "हात्रू पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राजेश बेठेकर याचं गाव येते, त्या ठिकाणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद आहे. मात्र काही तांत्रिक अडचणींमुळे हात्रू पोलीस ठाणे पुढील कारवाई करू शकत नाही. त्यामुळे आम्ही आज चिखलदरा पोलीस ठाण्यात अधिकृतरित्या तक्रार दिली. त्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली आहे," असं शुभम जवंजाळ यांनी सांगितलं.

असं आहे प्रकरण : महर्षी पब्लिक स्कूल या ठिकाणी असणाऱ्या आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाल्यामुळे अनेकांना उलटी आणि जुलाबचा त्रास 14 ऑगस्ट रोजी सुरू झाला. यावेळी राजेश बेठेकर आणि त्याचा चुलत भाऊ रामप्रसाद हे दोघंही गंभीर आजारी असताना त्यांना शाळा प्रशासनानं रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्याऐवजी थेट मेळघाटातील त्यांच्या गावी पाठवलं. चिखलदरा तालुक्यातील करंजखेडा या गावात पोहोचल्यावर राजेशची प्रकृती आणखी खालावली. 16 ऑगस्टच्या पहाटे त्याचा चोरणी उपजिल्हा रुग्णालयात मृत्यू झाला. या घटनेमुळे महर्षी शाळा प्रशासना विरोधात प्रचंड रोष उफाळून आला.

शाळा संचालकाविरुद्ध कारवाईची मागणी : राजेश बेठेकरची प्रकृती बिघडत असतानाही शाळा प्रशासनानं त्याच्याकडं गाभीर्यानं लक्ष दिलं नाही. त्याला वेळीच आवश्यक वैद्यकीय उपचार मिळाले नाहीत. याच निष्काळजीपणामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. त्यामुळे महर्षी पब्लिक स्कूलचे संचालक प्रशांत राठी यांच्या विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी राजेशच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांकडं केली आहे.

मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदन : "राजेशचा मृतदेह यापूर्वी अंत्यसंस्कारासाठी दफन करण्यात आला आहे. मात्र, मृत्यूचं नेमका कारण स्पष्ट होण्यासाठी आता मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी पोलिसांनी उपविभागीय दंडाधिकार्‍यांकडं परवानगी मागितली आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदन करण्यात येईल," अशी माहिती चिखलदरा पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार प्रवीण पाटील यांनी दिली.

अन्नातून विषबाधेचा संशय : राजेश सोबत प्रकृती बिघडलेला त्याचा चुलत भाऊ रामप्रसाद बेठेकर याच्यावर रुग्णालयात उपचार करण्यात आले होते. रामप्रसादाला अन्नातून विषबाधा झाल्याचं डॉक्टरांच्या वैद्यकीय अहवालात नमूद असल्याचा दावा राजेशच्या कुटुंबयांनी केला आहे. हा वैद्यकीय अहवालही राजेशच्या वडिलांनी पोलिसांकडं दिलेल्या तक्रारीसोबत सादर केला आहे.

वैद्यकीय अहवालाची पोलिसांकडून तपासणी : राजेशच्या मृत्यू मागं नेमकं काय कारण होतं, हे शोधण्यासाठी पोलिसांकडून विविध बाबी तपासल्या जात आहेत. राजेश सोबत आजारी पडलेल्या विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय कागदपत्रं, उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचे अहवाल तसेच इतर उपलब्ध माहिती तपासली जाणार आहे. अन्नातून विषबाधा झाली होती का ? आणि त्याचा राजेशच्या मृत्यूशी काही संबंध होता का‌? याचाही तपासात उलगडा होण्याची शक्यता आहे.

शवविच्छेदन अहवालाकडेच लक्ष : या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा दुवा आता शवविच्छेदन अहवाल ठरणार आहे. मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर करण्यात येणाऱ्या शवविच्छेदनातून राजेशच्या मृत्यूचं वैद्यकीय कारण स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे. त्यानंतर वैद्यकीय अहवाल, पोलीस तपास आणि उपलब्ध पुरावांच्या आधारे पुढील कारवाईची दिशा निश्चित होणार आहे. राजेशच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी कुटुंबीयांची ठाम मागणी आहे. दरम्यान पोलिसांनी मर्ग दाखल केला असून प्रकरणाचा तपास वेगानं सुरू आहे. शवविच्छेदनाचा अहवाल आणि तपासातून समोर येणारं तथ्य यानंतर राजेशाच्या मृत्यू मागील नेमकं कारण आणि जबाबदारी निश्चित होणार आहे.

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RAJESH BETHEKAR DEATH
राजेश बेठेकर मृत्यू प्रकरण
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RAJESH BETHEKAR DEATH CASE

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