पूर्णेकर हत्या प्रकरण; राजेंद्र शिंदेंची 9 तास चौकशी, पाच आरोपींसमोर ओळख परेड
प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात पप्या शिंदेला न्यायालयीन, तर नितेश पवार आणि निखिल यादवला एका दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली.
Published : October 13, 2026 at 9:53 PM IST
ठाणे : प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात सुरुवातीलाच अटक करण्यात आलेल्या पप्या शिंदेची ठाणे न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे. तर नितेश पवार ऊर्फ भावड्या आणि निखिल यादव या दोघांना न्यायालयाने एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी राजेंद्र शिंदे यांची पाचही आरोपींसमोर समोरासमोर चौकशी आणि ओळख परेड घेण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या प्रकरणाशी संबंधित तसेच संबंधित असलेल्या सर्व व्यक्तींची चौकशी करण्यात येणार असल्याचं ठाणे गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त आणि एसआयटी प्रमुख अमरसिंह जाधव यांनी सांगितलं.
ओळख परेड घेण्यात आली : मंगळवारी सकाळी ठाणे पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) संशयाच्या भोवऱ्यात असलेले माजी महापौर यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. यावेळी संतोष कनोजिया उर्फ टल्ली, हेल्मेटधारी आरोपी अमित सिंग, नितेश पवार उर्फ भावड्या, निखिल यादव आणि पप्या शिंदे या पाचही आरोपींसमोर राजेंद्र शिंदे यांची समोरासमोर चौकशी करण्यात आली. तसेच ओळख परेडही घेण्यात आली. ही चौकशी सायंकाळपर्यंत सुरू होती. मात्र, चौकशीत नेमकी कोणती माहिती समोर आली, याबाबत माहिती मिळू शकली नाही. त्यानंतर पोलिसांनी पप्या शिंदे, नितेश पवार आणि निखिल यादव या तिघांना ठाणे न्यायालयात हजर केलं. न्यायालयानं पप्या शिंदेची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली, तर नितेश पवार आणि निखिल यादव यांना एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली.
निखिल आणि नितेशला एका दिवसाची पोलीस कोठडी : यावेळी न्यायालयात सरकारच्या वतीनं वकिलानं सांगितलं की, आरोपींनी शस्त्र कुठून आणले, सराव कुठे केला? त्या ठिकाणच्या तपास करून पुंगळ्या तपासासाठी मिळवायच्या आहेत. तेव्हा निखिल आणि नितेश यांच्यासाठी पोलीस कोठडीची मागणी केली. तर न्यायालयात उपस्थित आरोपी नितेश पवार यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला नितेशला न्यायालयीन कोठडी मिळावी म्हणून युक्तिवाद केला. यात नितेशचे वकील म्हणाले की, अनेक दिवस या प्रकरणाची चौकशी पोलीस करीत आहेत. तेव्हा नितेशला न्यायालयीन कोठडी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. तर निखिलचे वकील यांनीही नितेशच्या वकिलाच्या सुरत सूर मिसळून निखिलला अटक करून बरेच दिवस झाले. तर या प्रकरणाची चौकशी 12 दिवसांपासून सुरू आहे. त्यांच्याकडं असलेली आणि गुन्ह्यात वापरलेली हत्यारेही पोलिसांना मिळालेली आहे. आता काहीही शिल्लक नसून निखिललाही न्यायालयीन कोठडी द्यावी, अशी मागणी केली. दरम्यान न्यायमूर्तीनी मात्र सरकारी वकिलांच्या युक्तिवादावर गंभीरतेने विचार करून अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी निखिल आणि नितेश या दोघांना एका दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली तर पप्या शिंदेला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
राजेंद्र शिंदेची चौकशी : मृत पूर्णेकर यांच्या मुलाने आणि भावाने संशय व्यक्त केलेल्या व्यक्तींच्या अनुषंगाने पोलीस तपास करीत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मंगळवारी शिंदे सेनेच्या माजी महापौर तथा नगरसेविका मीनाक्षी शिंदे यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांना ठाणे खंडणी विरोधी पथकाच्या कार्यालयात बोलावून चौकशी करण्यात आली. हत्येच्या प्रकरणात संबंधित व्यक्तींची भूमिका काय आहे, याची पडताळणी पोलिसांकडून केली जात आहे, अशी माहिती एसआयटी प्रमुख अमरसिंग जाधव यांनी दिली.
याच व्हिडिओमुळं मीनाक्षी शिंदे अडचणीत : प्रदीप पुर्णेकर यांनी जिवंत असताना त्यांनी एका मुलाखती दरम्यान आपल्या जिवाला धोका आहे, काही बरे वाईट झाल्यास त्यासाठी पोलीस आणि मीनाक्षी शिंदे हे जबाबदार असल्याचं सांगितलं होतं.
आंदोलनाचा इशारा लागलीच सुरू झाली चौकशी : पोलीस मीनाक्षी शिंदे आणि राजेंद्र शिंदे यांची चौकशी करण्यास टाळाटाळ करून त्यांना पुरावे नष्ट करण्याची संधी देत आहे का? असा सवाल पुर्णेकर कुटुंबियांनी केला. या दोघांनाही पोलिसांनी ताब्यात न घेतल्यास उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घरावर मोर्चा काढू असा इशारा पुर्णेकर यांचे पुत्र राम पुर्णेकर यांनी सोमवारी दिला. त्यानंतर आज पोलीस यंत्रणा जोरात कामाला लागली.
फोटो आणि कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड समोर आल्यानंतर चौकशी : राजेंद्र शिंदेंना आज दुपारी 12 वाजता खंडणीविरोधी पथकाने चौकशीसाठी बोलावलं. यावेळी शिंदे यांची तब्बल 9 तास चौकशी करण्यात आली. पप्या शिंदे, निखिल यादव, नितेश पवार, संतोष कनोजिया उर्फ टल्ली आणि अमित सिंग उर्फ पपलू या पाच आरोपींसमोर शिंदे यांची समोरासमोर चौकशी करण्यात आली. राजेंद्र शिंदे यांच्यासोबत या प्रकरणातील आरोपींचे फोटो आणि कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड समोर आल्यानंतर गुन्हे शाखेने त्यांना चौकशीसाठी बोलवण्यात आले.
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