राजेंद्र राऊत यांचा भाजपाकडून विधानपरिषदेसाठी अर्ज दाखल, खा. ज्योती वाघमारे यांनी बारसकर यांच्या उमेदवारीवर दिली प्रतिक्रिया

प्रशांत परिचारक यांना सोबत घेऊन काम करणार असल्याचं अर्ज दाखल केल्यानंतर राजेंद्र राऊत यांनी स्पष्ट केलं. जयकुमार गोरे यावेळी उपस्थित होते.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 1, 2026 at 4:04 PM IST

Updated : June 1, 2026 at 4:30 PM IST

सोलापूर - विधानपरिषद निवडणुकीची चुरस जिल्ह्यात वाढली आहे. सोमवारी शेवटच्या दिवशी बार्शीचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी शेकडो कार्यकर्त्यांसह सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद उमेदवारी अर्ज दाखल केला. माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी अर्ज भरून आल्यानंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी माझ्यावर विश्वास दाखवत मला उमेदवारी दिली, मी एक समन्वयक म्हणून काम करण्याचा प्रयत्न करणार, असं ते म्हणाले.

राजेंद्र राऊत आणि पंढरपूरचे माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांच्यापैकी भाजपाची कुणाला उमेदवारी मिळेल, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं होतं. भाजपाच्या केंद्रीय निवड समितीनं बार्शीचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.

पंढरपूरचे प्रशांत परिचारक आणि बार्शीचे राजेंद्र राऊत दोघांत रस्सीखेच - पंढरपूरचे माजी आमदार प्रशांत परिचारक आणि बार्शीचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत या दोघांपैकी उमेदवारी कुणाला मिळणार याकडे जिल्ह्याचं लक्ष लागलं होतं. मागील आठ दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चा सुरू होत्या. राजेंद्र राऊत यांचं पारडं भारी पडलं आणि अखेर रविवारी रात्री राजेंद्र राऊत यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा झाली. सोमवारी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता पालकमंत्री जय कुमार गोरे आणि खासदार ज्योती वाघमारे यांच्या उपस्थितीत राजेंद्र राऊत यांनी उमेदवारी अर्ज भरला. भाजपाचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आजी माजी आमदार उपस्थित होते. मात्र पंढरपूर येथील माजी आमदार प्रशांत परिचारक या उपस्थित नव्हते. प्रशांत परिचारक आणि राजेंद्र राऊत यांच्यात रस्सीखेच सुरू होती. मात्र राऊत यांना भाजपाने उमेदवारी जाहीर केली आहे.

प्रशांत परिचारकांना सोबत घेऊन काम करणार - बार्शीचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना सांगितलं, प्रशांत परिचारकांना मी कॉल केला होता. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी बोलावलं होतं, पण त्यांना वैयक्तिक काम होतं म्हणून परिचारक आले नाहीत. मात्र आम्ही सोबत आहोत, सोबत मिळून काम करणार अशी प्रतिक्रिया राजेंद्र राऊत यांनी दिली आहे. उमेदवारी अर्ज भरताना पालकमंत्री जय कुमार गोरे, शिवसेनेच्या खासदार ज्योती वाघमारे, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार विजयकुमार देशमुख, माजी आमदार शहाजी बापू पाटील, माजी आमदार संजय मामा शिंदे, माजी आमदार राम सातपुते, भाजपा जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, भाजपा शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

यावेळी खा. ज्योती वाघमारे यांनी महायुती म्हणून आम्ही सर्वजण एकत्र आहोत अशी प्रतिक्रिया दिली. लाडकी बहीण योजनेवरून ज्योती वाघमारे विरोधकांवर तुटून पडल्या. लाडकी बहीण योजना ही मागील दीड वर्षापासून सुरू आहे. ज्यावेळी ही योजना सुरू झाली होती, त्यावेळी अनेकांनी टीका केली होती. ही योजना तात्पुरती आहे, जास्त दिवस टिकणार नाही, मात्र महायुती सरकारने ही योजना मागील दीड वर्षांपासून सुरू ठेवली आहे. तर सोलापूर जिल्ह्यातील शिवसेनेचे नेते रमेश बारसकर यांनी शिवसेना पक्षाकडून शुक्रवारीच स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद उमेदवारी अर्ज भरला आहे. त्यामुळे महायुती मधील सर्वच नेते बुचकळ्यात पडले आहेत. शिवसेनेच्या खासदार ज्योती वाघमारे यांनी सांगितलं, वरिष्ठांशी चर्चा करून शिवसेनेचा उमेदवारी अर्ज मागे घेतला जाईल.

