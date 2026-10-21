राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडेंचे साईचरणी साकडे, महाराष्ट्रातील दुष्काळ दूर करण्यासाठी प्रार्थना
राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे आज शिर्डी दौऱ्यावर आले असता त्यांनी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. दर्शनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी शिर्डीला येण्यामागील कारण सांगितलं.
Published : October 21, 2026 at 1:17 PM IST
शिर्डी : राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी आज शिर्डी येथे येऊन श्री साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. महाराष्ट्रावर ओढवलेलं दुष्काळाचं संकट दूर व्हावं, राज्यातील बळीराजाला सुख, समाधान आणि समृद्धीचं दिवस लाभावेत, तसंच शेतकऱ्यांना या संकटाचा सामना करण्यासाठी बळ मिळावं, अशी प्रार्थना त्यांनी साईबाबांच्या चरणी केली.
राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे आज शिर्डी दौऱ्यावर आले असता त्यांनी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. दर्शनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी शिर्डीला येण्यामागील कारण सांगितलं. त्यांना पुढे बेंगळुरूला जायचं होतं; मात्र छत्रपती संभाजीनगर येथून थेट विमान उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांनी शिर्डी विमानतळावरून प्रवास करण्याचं नियोजन केलं होतं. विमानाची वेळ होईपर्यंत मिळालेल्या वेळेचा सदुपयोग करत त्यांनी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं.
यावेळी बोलताना राज्यपाल हरिभाऊ बागडे म्हणाले की, यंदा महाराष्ट्रातील काही भागांत दुष्काळाची छाया निर्माण झाली असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर विविध अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. अशा कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधार मिळावा, त्यांना या संकटातून मार्ग काढण्याची ताकद मिळावी आणि राज्यातील बळीराजाच्या जीवनात सुख-समृद्धी नांदावी, अशी प्रार्थना आपण साईबाबांच्या चरणी केल्याचं त्यांनी सांगितलं.
श्री साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतल्यानंतर साईबाबा संस्थानच्या वतीनं राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांचा यथोचित सत्कार करण्यात आला. संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी राज्यपालांना साईबाबांची मूर्ती आणि शाल भेट देऊन त्यांचा सन्मान केला. यावेळी साईबाबा संस्थानचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, प्रशासकीय अधिकारी संदीपकुमार भोसले, जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे तसंच संस्थानचे माजी विश्वस्त सचिन तांबे उपस्थित होते.
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