राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांना कोल्हापुरातील 'लक्ष्मी विलास पॅलेस' येथे अभिवादन, जिल्ह्यात विविध सामाजिक उपक्रम
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीनिमित्त राज्यभर विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
Published : June 26, 2026 at 11:37 AM IST
कोल्हापूर - सामाजिक न्यायाचे अग्रणी, करवीर संस्थानचे अधिपती राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या 152 व्या जयंतीनिमित्त जन्मस्थळ असलेल्या लक्ष्मी विलास पॅलेस येथे मान्यवरांनी अभिवादन केलं. जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार सतेज पाटील, महापौर रूपाराणी निकम, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्यासह मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. "राजर्षी शाहू महाराजांचं जन्मस्थळ म्हणजे देशभरातील प्रत्येक भारतीयांना प्रेरणास्थान आहे. छत्रपती शाहू महाराजांच्या प्रेरणेने सर्वांनीच काम करावं," असं आवाहन पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी यावेळी केलं.
सामाजिक कार्यात झोकून द्यावं - आजचा दिवस राज्यभर 'सामाजिक न्याय दिन' म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाचं महत्त्व ओळखून प्रत्येक भारतीयांनी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांपासून प्रेरणा घ्यावी आणि सामाजिक कार्यात झोकून द्यावं, असे प्रतिपादन पालकमंत्री आणि आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केलं.
मर्यादा पाळायला हव्यात - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत नुकतेच दाखल झालेले खासदार संजय दिना पाटील यांच्या वक्तव्याची राज्यभर चर्चा सुरू आहे. "सामाजिक कार्यात काम करत असताना सर्वांनी मर्यादा पाळायला हव्यात. एखादी गोष्ट अनावधानानं घडली असल्यास त्याबाबत दिलगिरी व्यक्त करायला हवी," असा सल्लाही मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी खासदार संजय दिना पाटील यांना दिला.
13 कोटी जनतेसाठी अवघ्या 13 हजार रुग्णवाहिका - राज्यातील 13 कोटी जनतेसाठी अवघ्या 13 हजार रुग्णवाहिका उपलब्ध असल्याची माहिती ही माहिती अधिकारातून उघड झाली. याबाबत राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांना विचारलं असता, "महानगरपालिका, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, एनएचएआयच्या माध्यमांतून उपलब्ध झालेल्या रुग्णवाहिकांमुळं राज्यात चांगलं काम सुरू आहे. मात्र, यात काही उणिवा राहिल्या असतील तर त्या नक्कीच पूर्ण करू. या तिन्ही विभागांचा संयुक्त आराखडा बनवण्याचं काम सुरू आहे. रुग्णवाहिकांची संख्या वाढवण्यासाठी जे करता येईल ते केलं जाईल," असं आश्वासन आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिलं.
राजर्षी शाहू महाराजांच्या जयंतीनिमित्त विविध सामाजिक उपक्रम - आरक्षणाचे प्रणेते राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीनिमित्त जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त कर्मचारी समितीतर्फे रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे. शिवराज मंच आणि वनमित्र संस्थेच्या वतीनं पन्हाळगड येथे शिवशाही स्मृतीदर्शन मोहिमेचे आयोजनही करण्यात आले आहे. राजश्री छत्रपती शाहू महाराज व शिक्षण महर्षी डॉ. बापूजी साळुंखे प्रशिक्षण वर्गाच्या वतीने स्केटिंग रॅलीसुद्धा आयोजित करण्यात आली आहे. दिवसभर दसरा चौकातील राजर्षी शाहू महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्यात येणार आहे.
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