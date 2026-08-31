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राजाराम तलावातील 150 हून अधिक परदेशी पक्ष्यांचा अधिवास संकटात, 250 कोटींच्या प्रकल्पावरून पक्षीप्रेमी आक्रमक

राजाराम तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुमारे 250 कोटी रुपये खर्चून आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर उभारलं जात आहे.

Threat to Migratory Birds Kolhapur
राजाराम तलावातील 150 हून अधिक परदेशी पक्ष्यांचा अधिवास संकटात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 31, 2026 at 8:33 PM IST

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कोल्हापूर : टांझानिया, कझाकस्तान आणि रशियातून स्थलांतरित पक्षी दरवर्षी हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून कोल्हापुरात दाखल होतात. शहरालगतच्या राजाराम तलाव परिसरात हे पक्षी स्थिरावतात. मात्र, पर्यावरणाच्या दृष्टीनं संवेदनशील असलेल्या राजाराम तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुमारे 250 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटरच्या बांधकामामुळे पक्ष्यांचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात आला आहे.

सरडमार गरुड, पिवळा धोबी, रिचर्डची चिमणी यांसारखे पक्षी आता या परिसराकडे पाठ फिरवत असल्याचं पक्षी अभ्यासकांचे म्हणणं आहे. पक्ष्यांनी नैसर्गिक अधिवास सोडणं ही पर्यावरणासाठी धोक्याची घंटा असल्याचेही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकल्पाविरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.

झाडांची कत्तल, परवानग्यांवरही प्रश्नचिन्ह : राजाराम तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुमारे 250 कोटी रुपये खर्चून आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर उभारलं जात आहे. मात्र, प्रकल्पाच्या कामादरम्यान विनापरवाना झाडांची कत्तल, विविध शासकीय विभागांचे ना-हरकत दाखले आणि पक्ष्यांचा नैसर्गिक अधिवास नष्ट होण्याचा धोका यामुळे प्रकल्पाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

जलसंपदा विभागाच्या ताब्यात असलेली जागा शासनाकडे वर्ग करण्यात आल्याची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारातून समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

Migratory birds
परदेशी पक्षी (ETV Bharat)

‘पर्यावरणाचा ऱ्हास करून प्रकल्प कुणाच्या फायद्यासाठी?’ : पर्यावरणाचा ऱ्हास करून उभारण्यात येत असलेले आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर सामान्य नागरिकांच्या उपयोगाचं नसल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संबंधित जागेवर झाडं लावण्यात आली. मात्र, या वृक्षलागवडीचा दर्जाही निकृष्ट असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते प्रसाद मोहिते यांनी केला आहे. पर्यावरणाचं नुकसान करून शहराबाहेर उभारण्यात येत असलेलं हे आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर नेमकं कुणाच्या फायद्यासाठी बांधले जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

परिसरात 150 हून अधिक पक्ष्यांचा अधिवास : नैसर्गिकरीत्या मुबलक पाणी आणि पक्ष्यांना उपयुक्त अन्न उपलब्ध असल्यानं राजाराम तलाव परिसरात 150 हून अधिक पक्ष्यांचा अधिवास आहे. यातील 35 हून अधिक पक्षी स्थलांतरित आणि परदेशी आहेत. दरवर्षी पावसाळा आणि हिवाळ्यात विविध पक्ष्यांचे थवे या परिसरात दाखल होतात.

यामध्ये सरडमार गरुड, पिवळा धोबी, रिचर्डची चिमणी यांसारख्या पक्ष्यांचा समावेश आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या बांधकामामुळे या पक्ष्यांनी आपल्या नैसर्गिक अधिवासाकडे पाठ फिरवल्याचे पक्षी अभ्यासक प्रणव देसाई यांनी सांगितलं.

‘सरकारचा प्रकल्प, विकासाच्या आड कोणी येऊ नये’ : तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर जून 2025 मध्ये प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झाली. पर्यावरणप्रेमींनी कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे धाव घेतल्यानंतर झाडांची कत्तल झाल्याची गंभीर दखल घेण्यात आली आणि बांधकामाला स्थगिती देण्यात आली होती.

यानंतर नियम व अटी घालून आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटरचं बांधकाम पुन्हा सुरू करण्यात आलं आहे. कोल्हापूरच्या विकासासाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून, हा सरकारचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे विकासाच्या आड कोणीही येऊ नये, असे आवाहन कोल्हापूर शहराचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केलं.

Habitat of over 150 exotic birds in danger
150 हून अधिक परदेशी पक्ष्यांचा अधिवास संकटात (ETV Bharat)

असे होणार कन्व्हेन्शन सेंटर : या कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये दोन हजार आसनक्षमतेचे ऑडिटोरियम, बहुउद्देशीय हॉल, कॉन्फरन्स हॉल, आर्ट गॅलरी आणि ॲम्फीथिएटर यांसह विविध सुविधा असणार आहेत.

राजाराम तलाव परिसरात संगीत कारंजे, लाईट अँड साऊंड शो, स्थानिक कलावंतांसाठी आर्ट गॅलरी तसेच ॲम्फीथिएटर उभारण्यात येणार आहे. छोटे व्यावसायिक आणि उद्योजकांना विविध विषयांवरील प्रदर्शनांसाठीही केंद्र उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

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TAGGED:

RAJARAM LAKE KOLHAPUR
राजाराम तलाव कोल्हापूर
पक्षी संवर्धन महाराष्ट्र
BIRD WATCHING SPOTS KOLHAPUR
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