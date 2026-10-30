“आणखी किती हत्या होण्याची वाट पाहताय?”; ठाणे पोलीस आयुक्तांच्या दालनात राजन विचारेंचा संतप्त सवाल
प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येला एक महिना उलटूनही या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारांना अटक झालेली नसल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांकडून करण्यात येत आहे.
Published : October 30, 2026 at 7:42 PM IST
ठाणे : “तुम्ही आणखी मर्डर होण्याची वाट बघताय का? पोलीस डिपार्टमेंट काय काम करतंय?” असा संतप्त सवाल करत माजी खासदार राजन विचारे यांनी ठाणे पोलीस दलाचे सहपोलीस आयुक्त तथा पूर्णेकर हत्याकांड प्रकरणातील विशेष तपास पथकाचे मार्गदर्शक पंजाबराव उगले यांना धारेवर धरलं.
हा प्रकार ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्या दालनात घडला. यावेळी राजन विचारे यांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सर्वत्र व्हायरल होत आहे.
घोडबंदर मार्गावरील मानपाडा परिसरात 29 सप्टेंबर रोजी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे मानपाडा विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांची त्यांच्या कार्यालयात 5 जणांनी घुसून निर्घृण हत्या केली होती. या हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांच्या तपासाबाबत आणि सुरक्षाव्यवस्थेबाबत राजन विचारे यांनी संताप व्यक्त केला.
प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येला एक महिना उलटूनही या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारांना अटक झालेली नसल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांकडून करण्यात येत आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत 5 आरोपींना अटक केली असली, तरी हत्येमागील नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ठाणे पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली :
या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी (29 ऑक्टोबर) सकाळी महाविकास आघाडीचे नेते, माजी खासदार राजन विचारे, अविनाश जाधव, केदार दिघे यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्या दालनात सहपोलीस आयुक्त डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण आणि गुन्हे अन्वेषण शाखेचे सहपोलीस आयुक्त पंजाबराव उगले उपस्थित होते. पंजाबराव उगले यांच्या मार्गदर्शनाखाली या हत्याकांडाचा तपास सुरू आहे.
हत्येला महिना उलटूनही तपासात ठोस निष्कर्ष समोर आलेला नसल्यानं महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, रास्ता रोको आंदोलनादरम्यान काही समाजकंटकांनी दगडफेक केली होती. ही दगडफेक राजेंद्र शिंदे यांच्या कार्यकर्त्यांनी केल्याचा दावा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला. यासंदर्भातील चित्रफीतही त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना दाखवली.
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