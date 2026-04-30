रितेश देशमुखला हायकोर्टाचा मोठा दिलासा, 'राजा शिवाजी' सिनेमाविरोधातील फेटाळली याचिका
अभिनेता रितेश देशमुखची प्रमुख भूमिका असलेल्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रदर्शनाविरोधात दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे.
Published : April 30, 2026 at 8:36 PM IST
मुंबई : अभिनेता रितेश देशमुखला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. रितेशच्या आगामी बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित चित्रपटाच्या नावातून 'छत्रपती' हा शब्द वगळल्यामुळे शिवरायांचा अवमान होत असल्याचा आरोप करत राजा शिवाजी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं फेटाळून लावली. ही याचिका केवळ प्रसिद्धीच्या हेतूनं प्रेरित असल्याचं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळताना नमूद केलंय. त्यामुळे उद्या, शुक्रवारी 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिनाचं औचित्य साधून या चित्रपटाच्या जगभरातील प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काय आहे प्रकरण - अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनेलिया देशमुख यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला राजा शिवाजी या चित्रपटाची घोषणा 2024 मध्ये करण्यात आली होती. त्यानंतर सिनेमाचं चित्रिकरण संपल्यानंतर याच्या प्रदर्शनाची तारीख गेल्या वर्षीच जाहीर करण्यात आली होती. असं असतानाही ऐन प्रदर्शनाच्या तोंडावर चित्रपटाच्या नावातून 'छत्रपती' हा शब्द वगळल्यामुळे महाराजांचा अवमान होत असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. त्या संदर्भात 'श्री छत्रपती शिवाजी महाराज फाउंडेशन' या संस्थेनं मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
याचिकेतील आरोप काय आहेत? - केवळ 'राजा शिवाजी' या नावामुळे तमाम शिवभक्तांच्या भावना दुखावल्या जात असून महाराजांच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक प्रतिमेचं मूल्य यामुळे कमी होतंय, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला होता. त्यामुळे या चित्रपटाचं नाव बदलून 'छत्रपती राजा शिवाजी' करण्यात यावं आणि ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या सिनेमाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती द्यावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. या जनहित याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांचा दावा हायकोर्टाला अमान्य - या सुनावणीत निर्मात्यांच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं की, हा चित्रपट शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकापूर्वीच्या (1674 पूर्वीच्या) कालखंडावर आधारित आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या तेव्हा त्यांना 'राजा शिवाजी' म्हणूनच संबोधलं जायचं. तसेच चित्रपटाच्या सुरुवातीला तसा 'डिस्क्लेमर' ही देण्यात आला असून सेन्सॉर बोर्डानं त्याला मान्यता दिलेली आहे. हायकोर्टानं हा युक्तिवाद ऐकून घेत याचिकाकर्त्यांना धारेवर धरत त्यांच्या भूमिकेवर चांगलेच ताशेरे ओढले. चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या अवघ्या 2 दिवस आधी ही याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आलीय, यावरूनच याचिकाकर्त्यांचा हेतू स्पष्ट होतो, असे ताशेरे उच्च न्यायालयानं ओढले. चित्रपटाचं शीर्षक कोणत्याही प्रकारे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दर्जाचा अवमान करणारं नाही. केवळ इंटरनेटवर उपलब्ध माहितीच्या आधारे अशा प्रकारची याचिका करणं चुकीचंय, असे खडे बोल सुनावत हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली.
जगभरात चित्रपट होणार प्रदर्शित- हा चित्रपट जिओ स्टुडिओज’ प्रस्तुत आणि ‘मुंबई फिल्म कंपनी’ निर्मित आहे. चित्रपटात संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन इराणी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते यांसह अनेक नामवंत कलाकार आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती ज्योती देशपांडे आणि जिनिलिया देशमुख यांनी केली असून, हा भव्य ऐतिहासिक चित्रपट 1 मे 2026 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांत मराठी आणि हिंदी भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. एक महान आणि दूरदृष्टी असलेले योद्धा-राजा होईपर्यंतचा शिवाजी महाराजांचा प्रवास या चित्रपटातून उलगडला जाणार आहे. नव्या दृष्टिकोनातून इतिहासातील कथा मोठ्या पडद्यावर सादर केली जाणार आहे. शिवाजी महाराजांचे अद्वितीय नेतृत्व, रणनीती आणि शौर्य यांचे प्रभावी दर्शन या चित्रपटात घडणार आहे.
