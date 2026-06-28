खासदार संजय दिना पाटील यांच्या मतदारसंघात राज ठाकरेंची एन्ट्री; मनसेच्या दोन शाखांचे उद्घाटन
राज ठाकरे यांनी विक्रोळीतील पार्कसाईट परिसरातील मनसे शाखेचं उद्घाटन केलं. यावेळी त्यांनी शाखा कार्यालयाच्या अभ्यागत नोंदवहीत स्वाक्षरी करून शुभेच्छा नोंदवल्या.
Published : June 28, 2026 at 2:15 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज रविवारी (28 जून) मुंबई उपनगराचा दौरा करत विक्रोळी परिसरातील मनसेच्या दोन शाखांचं उद्घाटन केलं. ईशान्य मुंबईतील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर झालेला हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.
ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला सोडचिठ्ठी देत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर राज यांचा या मतदारसंघातील हा पहिलाच दौरा होता. यापूर्वी या घडामोडींनंतर उद्धव ठाकरे यांनीही या भागाचा दौरा केला होता. राज यांनी विक्रोळीतील पार्कसाईट परिसरातील मनसे शाखेचं उद्घाटन केलं. यावेळी त्यांनी शाखा कार्यालयाच्या अभ्यागत नोंदवहीत स्वाक्षरी करून शुभेच्छा नोंदवल्या.
दौऱ्यादरम्यान परिसरात मनसैनिकांनी मोठ्या उत्साहात घोषणाबाजी केली. राज ठाकरे यांच्या स्वागतासाठी शेकडो कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती. शाखा उद्घाटन कार्यक्रमाला स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
राज ठाकरेंनी माध्यमांशीही संवाद टाळला : राज यांनी विक्रोळीतील पार्कसाईट परिसरात मनसेच्या शाखेचं उद्घाटन केलं. मात्र, उद्घाटनानंतर त्यांनी मनसैनिक, स्थानिक नागरिक किंवा प्रसारमाध्यमांशी कोणताही संवाद न साधता तत्काळ तेथून प्रस्थान केलं. राज ठाकरे उद्घाटनावेळी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधतील, अशी अपेक्षा मनसैनिक आणि स्थानिक विक्रोळीकरांना होती. मात्र त्यांनी केवळ शाखेचं उद्घाटन करून कार्यक्रम आटोपता घेतला. यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलणंही टाळलं.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी झालेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकारी मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या खासदारांनी केलेल्या पक्षांतरावर भाष्य केलं होतं. "उद्धव ठाकरेंचे 6 खासदार भाजपामध्ये न जाता शिंदेंकडे का गेले? केंद्रात भाजपाची सत्ता असताना हा निर्णय का झाला? हा मोठा प्रश्न आहे. २०२९ मध्ये अमित शाह स्वतः पंतप्रधान होण्याची तयारी करत आहेत. अन्यथा हे 6 खासदार भाजपामध्ये गेले असते," असं राज ठाकरेंनी म्हटलं होतं.
'राज यांच्या दौऱ्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य' : मनसेचे पदाधिकारी गणेश चुक्कल यांनी राज ठाकरे यांच्या दौऱ्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाल्याचं सांगितलं. "पक्ष वाढीसाठी हा दौरा महत्त्वाचा ठरणार आहे. ज्यांनी पक्ष बदलला आहे, त्यांच्या चुकीला आगामी काळात जनता माफ करणार नाही," असा दावा त्यांनी केला.