राज ठाकरे रायगड दौऱ्यावर; मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाची करणार पाहणी
राज ठाकरे रविवारी रायगड जिल्ह्याच्या एकदिवसीय दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यात राज ठाकरे मुंबई-गोवा महामार्गाची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत.
Published : August 8, 2026 at 3:34 PM IST
रायगड - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे रविवारी रायगड जिल्ह्याच्या एकदिवसीय दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यात राज ठाकरे मुंबई-गोवा महामार्गाची प्रत्यक्ष पाहणी करणार असून, विशेषतः माणगाव बायपासच्या सुरू असलेल्या कामाची पाहणी करून महामार्गाच्या कामाचा आढावा घेणार आहेत.
गेल्या अनेक दिवसांपासून मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या आणि सुरू असलेल्या कामांबाबत वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राज ठाकरे यांच्या या पाहणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज ठाकरे यांच्या रायगड दौऱ्यादरम्यान माणगाव, पेण आणि पनवेल येथील मनसेच्या पक्ष कार्यालयांचे उद्घाटनही त्यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्यातील मनसे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज ठाकरे यांच्या स्वागतासाठी कार्यकर्त्यांकडून जोरदार तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
माणगाव शहरासह मुंबई-गोवा महामार्गावर विविध ठिकाणी राज ठाकरे यांच्या स्वागताचे बॅनर, भगवे झेंडे आणि स्वागत कमानी उभारण्यात येत आहेत. माणगावमध्ये राज ठाकरे यांच्या दौऱ्याला मोठ्या प्रमाणावर कार्यकर्ते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय ठरले आहे. महामार्गावरील रखडलेली कामे, वाहतूक कोंडी, खड्डे आणि बायपासच्या कामाची संथ गती यामुळे प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत राज ठाकरे स्वतः महामार्गाची पाहणी करणार असल्याने त्यांच्या दौऱ्यातून महामार्गाच्या प्रश्नावर मनसेची भूमिका काय राहणार, याकडेही राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
माणगाव बायपासची पाहणी, पक्ष कार्यालयांचे उद्घाटन आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद अशा विविध कार्यक्रमांनी राज ठाकरे यांचा रायगड दौरा गाजणार असून, आगामी काळात रायगडमध्ये मनसेच्या संघटनात्मक बांधणीला या दौऱ्यामुळे कितपत बळ मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
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