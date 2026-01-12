'ठाकरे बंधुं'नी शिवाजी पार्क गाजवलं: मुंबई आणि मराठीच्या अस्मितेवरुन मोदी, फडणवीस अदानींवर हल्लाबोल!
महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे बंधूंची शिवाजी पार्कवर सभा पार पडली. या सभेत राज आणि उद्धव यांनी मोदी, फडणवीस, अदानी यांच्यावर जोरदार प्रहार केला.
मुंबई : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे बंधूंची दादर येथील शिवाजी पार्कवर संयुक्त सभा पार पडली. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेसाठीची पहिली एकत्रित सभा शिवाजी पार्कवर घेतली. या सभेत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात अदानी समूह कसा मोठा झाला? याबाबत एक प्रेझेंटेशन सादर केलं. त्याच्या आधारे त्यांनी महाराष्ट्राची अस्मिता, मराठी भाषा आणि मुंबईचे भवितव्य या मुद्द्यांवर सविस्तर भाष्य केलं. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका केली. या सभेला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते जयंत पाटील उपस्थित होते.
हिंदी सक्ती ते अदानींची प्रगती : ठाकरे बंधुंच्या सभेतील भाषणांचा रोख केवळ सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे मुंबई आणि महाराष्ट्र कोणत्या दिशेनं जात आहे, हा प्रश्न उपस्थित करणारा होता. राज यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्द्यापासून केली. निर्णयप्रक्रियेत महाराष्ट्राला विश्वासात न घेता घेतलेल्या निर्णयांवर त्यांनी आक्षेप घेतला. 'हा भाषेचा नव्हे, तर अस्मितेचा प्रश्न आहे,' असं सांगत त्यांनी या निर्णयामागील राजकीय मानसिकतेवर टीका केली.
अभद्र राजकीय युत्यांवर राज काय म्हणाले? : भाजपावर थेट हल्ला चढवत राज ठाकरे यांनी देशभरातील विरोधाभासी राजकीय आघाड्यांचा उल्लेख केला. एका ठिकाणी एमआयएमसोबत, तर दुसऱ्या ठिकाणी काँग्रेससोबत केलेली युती, गंभीर आरोप असलेल्या उमेदवारांना दिलेली तिकिटं आणि अनेक उमेदवारांची बिनविरोध निवड यावरून सत्तेचा माज दिसतो, असा आरोप त्यांनी केला. 'ही हिंमत येते तरी कुठून?' असा सवाल करत त्यांनी राजकीय नैतिकतेचा मुद्दा उपस्थित केला. मोठ्या स्क्रीनवरील प्रेझेंटेशनद्वारे 2024 नंतर देशातील व महाराष्ट्रातील आर्थिक चित्र कसं बदललं, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. गौतम अदानी यांच्या प्रकल्पविस्ताराची उदाहरणं देत उद्योगसमूह आणि सत्ताकेंद्रांमधील जवळीक अधोरेखित केली. या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह महाराष्ट्रातील सार्वजनिक मालमत्तांचं भवितव्य काय? असा प्रश्नदेखील त्यांनी उपस्थित केला.
'विमानतळाची जमीन खासगी उद्योगसमूहांच्या ताब्यात देण्याचा प्रयत्न' : मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत बोलताना सध्याचं विमानतळ बंद करून उड्डाणं नवी मुंबईकडं आणि कार्गो सेवा पालघर जिल्ह्यातील वाढवण परिसरात हलवण्याची योजना असल्याचा दावा त्यांनी केला. विमानतळाची जमीन अत्यंत मौल्यवान असून ती खासगी उद्योगसमूहांच्या ताब्यात देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत, हा निर्णय महाराष्ट्राच्या हिताविरुद्ध असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
- उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?
'अजित पवारांची सत्तेतून हकालपट्टी करून दाखवा' : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट कोंडीत पकडलं. 'एकेकाळी अजित पवारांवर आरोप करताना तुमच्याकडं पुराव्यांच्या गोण्या असल्याचं तुम्हीच सांगितलं होतं. मग आता त्या पुराव्यांचं काय झालं?' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्या पुराव्यांचं पुढे काय करायचं, ते पुरायचे की जाळून टाकायचे? असा टोलाही त्यांनी लगावला.
“जर त्या पुराव्यांमध्ये खरंच तथ्य असेल, तर अजित पवारांना सत्तेतून बाहेर काढा. आणि जर तसे पुरावे नसतील, तर जाहीरपणे त्यांची माफी मागण्याची तयारी दाखवा. -उद्धव ठाकरे, उबाठा प्रमुख
'आम्ही मराठी महापौराची भूमिका मांडतो' : भाजपाकडून ‘हिंदू महापौर’ असा प्रचार केला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला. 'आम्ही मराठी महापौराची भूमिका मांडतो, तर भाजपा हिंदू महापौराची भाषा बोलत आहे. मग देवेंद्र फडणवीस हिंदू आहेत की नाही, हा प्रश्न आम्ही विचारायचा का?' असं म्हणत त्यांनी भाजपाच्या राजकारणावर उपरोधिक टीका केली. फडणवीसांनी एकदा स्वतःचीच तपासणी करून पाहावी, असंही त्यांनी नमूद केलं.
आदित्य ठाकरेंचं जबरदस्त भाषण : या सभेत सर्वाधिक लक्ष वेधून घेणारं भाषण आदित्य ठाकरे यांचं ठरलं. ठाकरे कुटुंबाने केलेल्या विकासकामांचे फोटो राज यांच्या शैलीत 'दाखव रे ते फोटो' असं म्हणत एलसीडी स्क्रीनवर दाखवण्यात आले. आदित्य यांच्या भाषणाचं कौतुक राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवारचंद्र) पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनीही केलं.
संदीप देशपांडेंची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न : दरम्यान, मनसे नेते संदीप देशपांडे नाराज असून ते भाजपामध्ये जाणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होत्या. या पार्श्वभूमीवर बाळा नांदगावकर यांना भाषणाची संधी न देता, संदीप देशपांडे यांना सभेत भाषणाची संधी देण्यात आली. त्यातून त्यांची नाराजी दूर करण्याचा काही प्रमाणात प्रयत्न केल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे.
