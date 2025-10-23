भाऊबीजच्या निमित्तानं ठाकरे बंधूंचं पुन्हा मनोमिलन; आदित्य, अमित, तेजस यांच्याकडूनही भाऊबीज साजरी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे आणि उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र भाऊबीज साजरी केली. दोन्ही बंधू त्यांच्या चुलत बहिणींच्या घरी एकत्र आले.
Published : October 23, 2025 at 7:30 PM IST
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणातील दोन मोठे नेते आणि ठाकरे घराण्यातील उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे दोन बंधू एकत्र येणार का? यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगत आहेत. मराठीच्या मुद्द्यावरून सुरुवातीला हे दोन भाऊ एकत्र आले. त्यानंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र यावं, असं दोन्ही पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत उबाठा आणि मनसे यांनी युती म्हणून एकत्र निवडणूक लढवावी, अशीही दोन्हीकडील कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही ठाकरे बंधूंच्या गाठीभेटी वाढतानाचं चित्र असताना, आज भाऊबीजच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा ठाकरे बंधूंचं मनोमिलन झाल्याचं पाहायला मिळालं.
गेल्या चार महिन्यात कितवी भेट ? : मराठीच्या मुद्द्यावरून आणि तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीची केल्यानंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेत त्याला जोरदार विरोध केला. जनतेच्या विरोधाचा रेटा आणि दोन ठाकरे बंधूंची आक्रमकता यामुळे सरकारला तिसरी हिंदी भाषा सक्तीची या विषयाचा जीआर मागं घ्यावा लागला. यानंतर गेल्या चार महिन्यात ठाकरे बंधूंच्या गाठीभेटी वाढतच गेल्या. दरम्यान, आज भाऊबीजच्या निमित्तानं दोन ठाकरे बंधूंमधील आजची ही नववी भेट असल्याचं बोललं जाते. दिवाळीच्या सणानिमित्त आणि भाऊबीजच्या निमित्तानं उद्धव आणि राज ठाकरे पुन्हा एकदा आज एकत्र आले. त्यांची चुलत बहीण जयजयवंती यांच्या घरी भाऊबीजेसाठी दोघंही ठाकरे बंधू एकत्र आल्याचं पाहायला मिळालं. यानंतर त्यांच्या चुलत बहीण जयजयवंती यांनी दोन्ही बंधूंना म्हणजे राज आणि उद्धव ठाकरे यांचं औक्षण केलं.
तो त्यांच्या घराण्याचा विषय : दुसरीकडं राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचं हे भाऊबीजेच्या निमित्तानं एकत्र आले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांचे ज्येष्ठ पुत्र आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरे तसेच राज ठाकरे यांचे पुत्र अमित ठाकरे या सर्वांनी एकत्र येत भाऊबीज साजरी केली. राज ठाकरे यांची कन्या उर्वशी हिनं आपल्या सर्व भावांचं औक्षण केलं. या ओवाळणीचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. गेल्या चार महिन्यात दोन ठाकरे बंधूंच्या गाठीभेटी वाढत असताना मनसे आणि शिवसेना यांची युती आता पक्की मानली जात असून, आगामी पालिका निवडणुकीत या युतीची घोषणा होणं ही केवळ औपचारिकता बाकी असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, दोन ठाकरे बंधूच्या भेटीवर सत्ताधाऱ्यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. "भेटीचा हा ठाकरे कुटुंबातील वैयक्तिक आणि घराण्याचा विषय आहे. जर दोन भाऊ भेटत असतील, तर त्यांच्यात राजकारण आणू नये, हा त्यांचा घरगुती विषय आहे. त्यावर आपण भाष्य करणं योग्य नाही," अशी प्रतिक्रिया शिवसेना मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे.
