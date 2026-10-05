“मी तुमच्या रागात सहभागी व्हायला आलोय, पण हा राग तात्पुरता असू नये,” MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात राज ठाकरेंची एन्ट्री
राज ठाकरे यांनी आंदोलनस्थळी पोहोचून विद्यार्थ्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या आणि आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला.
Published : October 5, 2026 at 8:14 PM IST
पुणे : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज (5 ऑक्टोबर) पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भेट देत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. गेल्या काही दिवसांपासून विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत.
राज ठाकरे यांनी आंदोलनस्थळी पोहोचून विद्यार्थ्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या आणि आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह परीक्षांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे. दरम्यान, यापूर्वी काल रविवारी (4 ऑक्टोबर) मुंबईतील ‘गर्जना मोर्चा’मध्ये राज ठाकरे यांनी SIR रद्द करण्यासह मतपत्रिकेवर निवडणुका घेण्याची मागणी केली होती.
'तुम्हाला आलेला राग हा तात्पुरता असू नये' "
दरम्यान, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज पाठिंबा दिला. विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना, “मी तुमच्या रागात सहभागी व्हायला आलोय. तुम्हाला आलेला राग हा तात्पुरता असू नये,” असं राज ठाकरे म्हणाले.
“महाराष्ट्राच्या मराठी मुला-मुलींसाठी राज ठाकरेंना कोणाचेही पाय धरावे लागले, तरी राज ठाकरे तयार आहे. मात्र, तुमचा सरकारवर दबाव वाढला पाहिजे,” असंही त्यांनी सांगितलं.
यावेळी राज ठाकरे यांनी मुंबईतील आंदोलनाचा संदर्भ देत सरकारच्या कारभारावर टीका केली. “मुंबईत ज्या प्रकारे मोर्चा झाला, तिथे मी सांगितलं होतं, तुमच्याकडे पेपर फुटतात, आमच्याकडे मतं फुटतात. जसं तुमच्या आयुष्यातील वर्षं निघून जातात, तशी आमच्या आयुष्यातील वर्षं निघून जातात,” असं ते म्हणाले.
“नुसती बेधुंदशाही सुरू आहे. एकाच बाजूनं ‘मन की बात’ सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला जणू काही मनच नाही. आपल्या आयुष्यातील एकेक वर्ष सरत आहे. आम्ही निवडणुका लढवल्यानंतर आमच्या लक्षात येतं की, आमच्याकडची मतं पळवली जातात. आमच्याकडे पाच-पाच वर्षं निघून जातात. पाच वर्षांचा काळ खूप मोठा आहे,” असे राज ठाकरे यांनी सांगितलं.
“70 हजारांची मेगा भरती होणार नाही” :
“अनेक मुलं कर्ज काढून पुण्यात शिकण्यासाठी आली आहेत. वडिलांनी कसे पैसे उभे करून त्यांना इथे पाठवलं असेल, याचा विचार करा. तुम्हाला जटील प्रश्नांमध्ये अडकवलं जात आहे. त्यातून आधी बाहेर या,” असं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी म्हटलं.
“मराठवाडा आणि महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून अनेक मुलं पुण्यात शिकण्यासाठी आली आहेत. आज मी तुमच्या मागण्या पाहिल्या. सरकार ७० हजारांची मेगा भरती करणार असल्याचं सांगत आहे. मात्र, मी सांगतो, ही भरती होणार नाही. वस्तुस्थिती समजून घ्या. कुणाचंही सरकार आलं, तरी ७० हजारांची भरती होणार नाही. नोकऱ्या मिळाल्या तर तुम्ही आंदोलनं कशाला कराल?” असा सवाल राज ठाकरेंनी केला. सध्या सर्व काही खासगीकरण करण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप करत त्यांनी, “विमानतळं अदानींना द्या, हे द्या, ते द्या अदानींना,” असं म्हटलं.
“मराठी मुलांच्या नोकरीसाठी कोणाचेही पाय धरायला तयार” :
“सरकारची धोरणं चुकत आहेत. मात्र, मतदान करताना पैसे फेकले जातात, जेवणावळी आणि दारू दिली जाते. त्यामुळे निवडून आलेल्या लोकांचा गैरसमज दूर होत नाही, तोपर्यंत न्याय मिळणार नाही. या पक्षातून त्या पक्षात जाणाऱ्यांना तुमचं म्हणणं ऐकण्याची भीती निर्माण करा,” असं आवाहन राज ठाकरेंनी तरुणांना केलं.
“मी भाषण करायला आलो नाही, मी तुम्हाला भेटायला आलो आहे. तुमचे प्रश्न सुटले पाहिजेत, कुठल्याही मार्गाने. मराठी मुलांच्या नोकरीसाठी राज ठाकरे कोणाचेही पाय धरायला तयार आहे. वस्तुस्थिती नीट समजून घ्या आणि सरकारवर तुमचा दबाव वाढला पाहिजे,” असं राज ठाकरे म्हणाले.
“मी राजकारण करण्यासाठी आलो नाही. मला ते जमतही नाही. मी बोलतो ते कटू असतं. हळूहळू लोकांना कळतं. जेव्हा आपल्या दरवाजावर टकटक होईल, तेव्हा लक्षात येतं,” असे म्हणत विद्यार्थ्यांचे प्रश्न लवकर मार्गी लागले पाहिजेत, असंही राज ठाकरे यांनी सांगितलं.