राज ठाकरे हाजिर हो! तलवार उंचावल्याप्रकरणी गुरुवारी ठाणे न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश

ठाण्यातील उत्तर सभेमध्ये तलवार उंचावल्याप्रकरणी राज ठाकरेंविरोधात नौपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. या खटल्याच्या सुनावणीसाठी गुरुवारी राज ठाकरे ठाणे न्यायालयात हजर राहणार आहेत.

mns chief raj thackeray
राज ठाकरे हाजिर हो! (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 10, 2025 at 9:21 AM IST

1 Min Read
ठाणे- मशिदीवरील भोंगे काढण्यावरून महाविकास आघाडी सरकारला अल्टिमेटम दिल्यानंतर आघाडीतील नेत्यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी 2022 मध्ये आयोजित केलेल्या ठाण्यातील उत्तर सभेमध्ये रत्नजडीत तलवार उंचावल्याप्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह 7 ते 8 जणांविरोधात नौपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या खटल्याच्या सुनावणीसाठी येत्या गुरुवारी (11 डिसेंबर) राज ठाकरे ठाणे न्यायालयात हजर राहणार आहेत. या गुन्ह्यात राज ठाकरे यांच्यासह मनसे नेते अविनाश जाधव आणि शहराध्यक्ष रवींद्र मोरे हेदेखील आरोपी आहेत.

राज ठाकरे यांची 12 एप्रिल 2022 रोजी ठाण्यात उत्तर सभा झाली : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 2022 साली शिवतीर्थावर आयोजित गुढीपाडवा मेळाव्यात मशिदीवरील भोंगे काढण्याचे आणि मदरशांवर धाडी टाकण्याची भूमिका मांडून तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला अल्टिमेटम दिला होता. त्यांच्या या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनीदेखील राज ठाकरे यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती. महाआघाडीमधील इतर नेत्यांसह वंचित आघाडीकडूनही राज यांच्यावर टीकास्त्र सोडण्यात आले होते. या सर्व आरोप-प्रत्यारोपांना सडेतोड उत्तर देण्यासाठी राज ठाकरे यांची 12 एप्रिल 2022 रोजी ठाण्यात उत्तर सभा झाली होती.

मनसे पदाधिकाऱ्यांनी राज यांना रत्नजडीत तलवार भेट दिली : ठाण्यातील गडकरी रंगायतन येथील डाॅ. मूस रस्त्यावरील चौकात पार पडलेल्या या उत्तर सभेमध्ये राज ठाकरे यांचे व्यासपीठावर आगमन झाल्यानंतर ठाण्यातील मनसे पदाधिकाऱ्यांनी राज यांना रत्नजडीत तलवार भेट दिली होती. त्यावेळी राज ठाकरे यांनी व्यासपीठावर तलवार म्यानातून काढून हवेत उंचावली होती. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर नौपाडा पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड विधान कायदा कलम 34 सह भारतीय हत्यार कायदा 1959 चे कलम 4 आणि 25 प्रमाणे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, मनसे ठाणे आणि पालघर जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव, ठाणे शहराध्यक्ष रवींद्र मोरे यांच्यासह 7 ते 8 जणांविरोधात नौपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या खटल्याची सुनावणी ठाणे न्यायालयात होणार असल्याने गुरुवारी राज ठाकरे हजर राहणार आहेत.

RAJ THACKERAY
THANE SABHA
ठाणे न्यायालय
SWORD RAISING CASE

