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'दुसऱ्यांच्याही आया असतात'; राज ठाकरेंचा पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल! विवेक ओबेरॉय, आर माधवनचीही घेतली शाळा

अभिनेते विवेक ओबेरॉय, आर. माधवन दुबईला का शिफ्ट झाले? राज ठाकरेंनी भाषणादरम्यान उपस्थित केला सवाल.

Raj Thackeray
मनविसेच्या कार्यक्रमात राज ठाकरे आणि इतर मान्यवर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 1, 2026 at 4:02 PM IST

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मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या (मनविसे) 20 व्या वर्धापनदिनानिमित्त शनिवारी (1 ऑगस्ट) मुंबईतील रवींद्र नाट्य मंदिरात कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि मनविसेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे प्रमुख उपस्थित होते. यावेळी मनसेच्या सदस्य नोंदणी अभियानाचाही शुभारंभ करण्यात आला. कार्यक्रमात 'नीट' परीक्षेतील गोंधळाच्या निषेधार्थ मुंबईत झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनात पोलिसांची गाडी अडवणारी रिया अहिर आणि आंदोलनादरम्यान एका पोलिसानं दिलेल्या कथित धमकीचा व्हिडिओ चित्रीत करणारा हर्षवर्धन कदम यांचा राज ठाकरे यांच्या हस्ते विशेष सत्कार करण्यात आला.

विवेक ओबेरॉय, माधवन यांच्यावर टीका : यानंतर भाषणात राज ठाकरे यांनी 'जेन झी' पिढीचे कौतुक करत भाजपावर टीका केली. तसंच अभिनेता विवेक ओबेरॉय आणि आर. माधवन यांचा उल्लेख करत त्यांनी परदेशात वास्तव्यास असलेल्या काही कलाकारांवरही निशाणा साधला. "ज्यांना देशावर आणि पंतप्रधानांवर इतके प्रेम आहे, तसंच देशात विकास होत असल्याचा विश्वास आहे, त्यांनी परदेशात जाऊन का राहावं?" असा सवाल राज यांनी उपस्थित केला.

राज ठाकरे पुढे म्हणाले, "हजारो उद्योगपती कायमचे परदेशात गेले आहेत. अनेकजण तिथून देशाच्या विकासाबाबत बोलतात. जर त्यांना भारतावर आणि येथील नेतृत्वावर इतकाच विश्वास असेल, तर ते परदेशात का स्थायिक झाले?" राज यांनी काही कलाकारांवरही टीका करत, "काही कलाकार कुटुंबासह दुबईत राहतात, कामासाठी भारतात येतात, चित्रपट करतात, कमाई करून पुन्हा दुबईला परत जातात आणि देशात सर्व काही चांगलं सुरू असल्याचं सांगतात," अशी टीका केली.

दुसऱ्यांच्याही आया असतात : राज ठाकरे पंतप्रधान मोदींच्या अलीकडील व्हिडिओचा उल्लेख करत भाजपा आणि केंद्र सरकारवर टीका केली. राज म्हणाले, "पंतप्रधानांना शिवी देणं चुकीचंच आहे. त्यांनी त्यांच्या आईबद्दल केलेला उल्लेखही अयोग्य आहेत. मात्र, माझी पंतप्रधानांना विनंती आहे की, दुसऱ्यांनाही आया असतात, हे त्यांनी आधी आपल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांना सांगावं. त्यांनीही मर्यादा पाळायला हव्यात." ते पुढे म्हणाले, "आज पंतप्रधान म्हणतात की त्यांनी त्या विद्यार्थ्यांना माफ केलं. पण इतकी वर्षे त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जे काही केलं, त्याबद्दल माफी कोण मागणार? जंतर-मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीमार झाला, त्यांना मारहाण झाली. त्याचे आदेश देणारे कधी माफी मागणार?"

'NEET हे निमित्त, तरुणांच्या संतापामागे वेगळंच कारण' : नीट परीक्षेतील गोंधळावरून झालेल्या आंदोलनाचा उल्लेख करत राज ठाकरे म्हणाले, "NEET ही परीक्षा हे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरण्याचं एकमेव कारण नव्हतं. देशभर जिथे-जिथे उद्रेक झाला, तिथं बहुतांश तरुण आणि विद्यार्थी सहभागी होते. या संतापामागे सध्याचं सामाजिक आणि राजकीय वातावरण कारणीभूत आहे."

'चंद्रकांत पाटलांच्या मेंदूचे फिंगरप्रिंट्स पाहायचे आहेत' : यावेळी त्यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यावरही निशाणा साधला. "चंद्रकांत पाटील म्हणतात की, आंदोलनात फेकलेल्या दगडांवरील फिंगरप्रिंट्स आधारशी लिंक केले जातील. मला त्यांच्या मेंदूचे फिंगरप्रिंट्स पाहायचे आहेत. कोल्हापूरकरांनी शिक्षणासाठी त्यांना पुण्यात पाठवलं, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. असे उच्च शिक्षणमंत्री असतील तर 'Gen Z' पिढीचा संताप वाढणार नाही का?" असा टोला राज ठाकरे यांनी लगावला.

'राम मंदिरातच नव्हे, सिद्धिविनायक मंदिरातही गैरप्रकार' : राज ठाकरेंनी मंदिरांतील आर्थिक गैरव्यवहारांच्या मुद्द्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका केली. राज म्हणाले, "आज तरुणांचं मन समजून घेण्याची गरज आहे. आता देवळांमध्येही चोरीच्या घटना घडू लागल्या आहेत. अयोध्येतील राम मंदिरात 1400 कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराची चर्चा आहे, मात्र सरकारमधील कोणीही त्यावर बोलायला तयार नाही. राम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही यावर एक शब्द बोलत नाहीत."

राज पुढे म्हणाले, "लोक धर्मासाठी दानपेटीत पैसे टाकतात, पण तिथंही गैरव्यवहार होत असल्याच्या चर्चा आहेत. मंदिरातील विश्वस्तांवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सरकारवर विश्वास राहिला नाही म्हणून लोक मंदिरात जातात, पण तिथंही अशा घटना घडत असतील तर लोकांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा?" राज ठाकरेंनी मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक मंदिराचाही उल्लेख करत, "इथंही मंदिराच्या देणगीबाबत वाद सुरू आहेत. काही दिवसांपूर्वी काही जणांना दानपेटीतून पैसे काढताना पकडल्याची घटना समोर आली. त्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या स्पष्टीकरणात काही आठवड्यांपासून मंदिराच्या देणगीत घट झाली होती, मात्र त्या घटनेनंतर पुन्हा देणगी वाढल्याचा उल्लेख करण्यात आला," असं म्हटलं.

अमित ठाकरेंचा लाँग पॉझ, आणि सभागृहात शांतता : कार्यक्रमादरम्यान मनविसेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांच्या भाषणातही एक अनपेक्षित प्रसंग घडला. भाषण सुरू असताना ते अचानक थांबले आणि, "मला काय बोलायचं सुचत नाही... मी जरा जाऊन येतो," असं म्हणत काही वेळासाठी व्यासपीठावरून खाली उतरले. काही वेळानंतर ते पुन्हा व्यासपीठावर परतले आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत त्यांनी आपले भाषण पूर्ण केले. या घटनेची उपस्थितांमध्ये चर्चा रंगली.

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