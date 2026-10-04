"संपूर्ण देशात एसआयआर करण्याची कायद्यात तरतूदच नाही"; माजी गृहसचिवांचा संदर्भ देत राज ठाकरेंचा मोठा दावा
मुंबईत आज निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात गर्जना मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
Published : October 4, 2026 at 1:00 PM IST
मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आज रविवारी (4 ऑक्टोबर) मुंबईत ‘गर्जना मोर्चा’ काढण्यात आला. सकाळी 11 वाजता सुरू झालेला हा मोर्चा मेट्रो सिनेमा येथून मुंबई महापालिका मुख्यालयाच्या दिशेने निघाला. मोर्चाच्या सांगतेनंतर महापालिका मुख्यालयासमोर सभा झाली. या मोर्चात महाविकास आघाडीतील विविध पक्षांचे नेते सहभागी झाले. कोणत्याही पक्षाचा झेंडा न घेता सर्वपक्षीयांनी मोर्चात सहभागी व्हावं, असं आवाहन ठाकरे बंधूंनी केलं होतं.
राज ठाकरे आपल्या भाषणात काय म्हणाले? :
दरम्यान, मोर्चादरम्यान राज ठाकरे यांनी “सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट, निवडणूक आयोग आणि चॅनेल भाजपाने ताब्यात घेतले आहेत,” असा आरोप केला. तसेच, आपल्या भाषणात बोलताना त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर विजय मिळवूनही लोकांमध्ये अपेक्षित उत्साह आणि जल्लोष दिसला नाही, असा दावा केला. तसेच लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला कमी मतं मिळाल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुकीत मतांची संख्या कशी वाढली, असा सवालही राज यांच्याकडून करण्यात आला .
“मतदार कसे वाढले, असा कोणता व्याग्रा आहे?” असा प्रश्न उपस्थित करत निवडणूक प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरणाची मागणी करण्यात आली. “आम्हाला कुठलाही राग नाही, तुम्ही सत्तेवर बसलात म्हणून. पण तुम्ही सत्ता कशी राबवता, याचा आम्हाला राग आहे,” असंही राज यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं.. सत्तेवर कोणाला बसवायचं, हे जनतेनं ठरवायचं आहे, निवडणूक आयोगानं नाही, असा मुद्दाही यावेळी त्यांच्याकडून मांडण्यात आला.
राज ठाकरे यांनी केल्या प्रमुख दोन मागण्या :
राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणातून दोन प्रमुख मागण्या केल्या. पहिली मागणी म्हणजे सध्या सुरू असलेली एसआयआर प्रक्रिया रद्द करावी. “आतापर्यंत झालेला एसआयआर रद्द झाला पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी त्यांनी माजी केंद्रीय गृहसचिव आर. के. सिंग यांनी नोंदवलेल्या मताचाही संदर्भ दिला.
राज ठाकरे म्हणाले की, आर. के. सिंग यांच्या मते, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) ही प्रक्रिया अपवादात्मक परिस्थितीत, कारणे लेखी नोंदवून आणि विशिष्ट मतदारसंघापुरतीच करता येते. संपूर्ण देशात एसआयआर करण्याची कायद्यात तरतूद नसल्याचा दावा त्यांनी केला. मोठी नैसर्गिक आपत्ती, पूर, भूकंप, मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर किंवा मोठ्या संख्येनं दुबार मतदारांची नावं असल्याच्या तक्रारी अशा अपवादात्मक परिस्थितीत एसआयआर करता येतो, असंही त्यांनी सांगितलं.
“विधानसभेवेळी मतदार वाढवायचे आणि आता एसआयआरमध्ये दोन कोटी लोक बाहेर काढले. हे आमचे मतदार आहेत का? ते कोण आहेत?” असा सवालदेखील राज यांनी उपस्थित केला. तसेच सर्व राजकीय पक्षांनी एसआयआर रद्द करण्याची मागणी करावी, असं आवाहनदेखील त्यांनी केलं.
VIDEO | Addressing people after the protest march in Mumbai, MNS chief Raj Thackeray (@RajThackeray) says, "When speaking about these issues, I want to tell the ruling party just one thing. We have no resentment that you are in power. We have no anger simply because you are… pic.twitter.com/Jme41vFc02— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2026
मतदान प्रक्रिया ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर घ्या :
राज यांची दुसरी मागणी देशातील मतदान प्रक्रिया ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर घेण्याची होती. “या देशातील व्होटिंग मशीन बंद होऊन बॅलेट पेपरवर मतदान झालं पाहिजे. या दोन गोष्टी झाल्या तर दूध का दूध, पाणी का पाणी होईल,” असंही ते म्हणाले. उद्या कोणाचीही सत्ता आली तरी त्याने फरक पडत नाही, असंही राज यांनी स्पष्ट केलं.