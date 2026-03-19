'इराणबाबत सरकारची भूमिका चुकली'- राज ठाकरेंची पंतप्रधान मोदींवर अप्रत्यक्ष टीका

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या गुढी पाडवा मेळाव्यात पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना नववर्षाच्या शुभेच्छा देत विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी सरकारवर परराष्ट्र धोरणावरून टीका केली.

राज ठाकरे भाषण करत असताना (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 19, 2026 at 10:57 PM IST

मुंबई- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी इराणविषयी सरकारची भूमिका चुकल्याचं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर अप्रत्यक्ष टीका केली. "भारताला दीर्घकाळ मदत करणाऱ्या इराणला अडचणीच्या काळात पाठिंबा देणे अपेक्षित होते", असे मत राज ठाकरेंनी व्यक्त केले.

मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भारताला होणाऱ्या तेलपुरवठा आणि परराष्ट्र धोरणाच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, “इतकी वर्षे जो इराण आपल्याला साथ देत होता, त्या इराणला या परिस्थितीत आपण साथ द्यायला हवी होती. जम्मू काश्मीरच्या प्रश्नावरही इराण आपल्या बाजूनं उभा होता. तेल आपल्या देशात इराणमधून येत होतं. इराण आपल्याला रूपयांमध्ये तेल देत होता. तरीही देशाच्या पंतप्रधानांनी एकही स्टेटमेंट केलं नाही. हे पंतप्रधानांचं चुकलं".

राज ठाकरेंचे भाषण (Source- ETV Bharat Reporter)

मनसेला 20 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. शिवाजी पार्कवरील या मेळाव्यात बोलताना त्यांनी पक्षाच्या 20 वर्षांच्या प्रवासाचा आढावा घेतला. “9 मार्च 2006 रोजी पक्षाची स्थापना झाली. 19 मार्चला याच ठिकाणी पहिली सभा झाली. आज 20 वर्षांनंतर गुढी पाडव्याच्या दिवशी पुन्हा इथे उभं राहणं हा शुभ संकेत आहे,” असे ते म्हणाले. निवडणुका, राजकारण आणि चढ-उतार यापलीकडे महाराष्ट्रात उभे राहण्याची भूमिका महत्त्वाची असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

राज ठाकरे व्यासपीठावरून भाषण करताना (Source- ETV Bharat Reporter)



नव्या वेबसाइटची घोषणा - यावेळी राज ठाकरे यांनी ‘महाराष्ट्र पुढचा’ या नव्या वेबसाईटची घोषणा केली. राज्याच्या विकासासाठी नागरिकांनी थेट आपापल्या कल्पना मांडाव्यात, यासाठी हा उपक्रम असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, “महाराष्ट्र नेक्स्ट - महाराष्ट्र पुढचा नावाची ही वेबसाइट सुरू करण्यात येत आहे. यावर नव्या कल्पना, विचार लोकांना मांडता येईल. विविध विषयांवरची मतं आणि कल्पना मांडता येतील. जर कल्पना योग्य असतील तर या तज्ञांकडे जातील. त्यानंतर या सरकारकडे पोहोचता येतील. सरकार आणि लोकांमधली ही वेबसाइट वाहक असेल.” पुढे मनसे अध्यक्षांनी म्हटलं," या वेबसाईटवर 27 विषय त्यात अनेक उपविषय आहेत. त्यात आपली कल्पना मांडता येईल. ती कल्पना चांगली असेल तर सरकारपर्यंत पोहचवली जाईल".

महाराष्ट्र प्रतिमांपुरता मर्यादित झाला- 2006 साली जाहीर केलेल्या ‘ब्लूप्रिंट’चा उल्लेख करत, त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. “लोकांनी वाचण्यापेक्षा टीका करण्यात अधिक रस दाखवला,” असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रातील नामवंत व्यक्तींची यादी वाचून दाखवत त्यांनी समाजाच्या मानसिकतेवरही भाष्य केले. “आपण केवळ जयंती-पुण्यतिथींमध्ये अडकलो आहोत. महाराष्ट्र प्रतिमांपुरता मर्यादित झाला आहे,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.सोशल मीडिया आणि राज्याच्या स्थितीवर टीका- याचबरोबर विविध विषयांवर भाष्य करताना करमणूक आणि सोशल मीडियाविषयीही त्यांनी इशारा दिला. "आयपीएल, विविध पिक्चरमध्ये, सोशल मिडीया आणि इन्स्टाग्रामवर लोकांना करमणूकीमध्ये अडकवून ठेवलं आहे. करमणूकीच्या गटारगंगेत वाहत जाऊ नका. हे सरकारला प्रश्न न विचारण्यासाठीचं डिझाईन आहे", असा त्यांनी इशारा दिला.

2014 नंतर कर्ज झपाट्यानं वाढलं- राज्याच्या प्रश्नांवर बोलताना कायदा सुव्यवस्था आणि अर्थ व्यवस्था यावर त्यांनी भाष्य केलं. "मुख्यमंत्र्यांकडे गृहखातं आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात ड्रग्ज विकले जातायेत. शाळांमध्ये ड्रग्ज जातायेत. तरूण-तरूणी व्यसनाधीन होत आहेत", असे राज ठाकरेंनी गंभीर आरोप केलेत. राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर भाष्य करताना त्यांनी वाढत्या कर्जाचा मुद्दा उपस्थित केला. “महाराष्ट्रावर 11 लाख कोटींचे कर्ज आहे. 2014 नंतर कर्ज झपाट्यानं वाढलं,” असे ते म्हणाले. शहरांतील वाहतूक समस्येवरही त्यांनी भाष्य केले. NCRB च्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी 4500-5500 मुलं बेपत्ता होतात. यात मुलींचं प्रमाण जास्त आहे. हे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितलं आहे. हा असा महाराष्ट्र नव्हता, असे त्यांनी सांगत नाराजी व्यक्त केली. शेतीविषयक प्रश्न मांडताना त्यांनी शेतकरी आत्महत्यांकडे लक्ष वेधले. देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्येचा आकडा सर्वाधिक आहे. तीन वेळा कर्जमाफी होऊन इतक्या आत्महत्या आहेत, यावर त्यांनी खंत व्यक्त केली.


