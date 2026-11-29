''होकायंत्र दिशा दाखवतं, पण हे तर धोकायंत्र..''; राज ठाकरेंचा शरद पवारांसह भाजपावर घणाघात
कल्याण येथील पत्रकार परिषदेत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या माध्यमातून संपूर्ण देश केंद्रशासित करण्याचा भाजपाचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे.
Published : November 29, 2026 at 2:32 PM IST
ठाणे : लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाच्या माध्यमातून खासदारांची संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव, केंद्र सरकारची धोरणे, निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार आणि मराठवाड्यातील पर्यावरणीय परिस्थिती अशा विविध मुद्द्यांवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रविवारी कल्याण येथील पत्रकार परिषदेत परखड भूमिका मांडली. मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या माध्यमातून देशाच्या राजकीय सत्तेचे संतुलन बदलण्याचा प्रयत्न होत असून, संपूर्ण देश केंद्रशासित करण्याचा हा भाजपाचा डाव आहे; तर मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या पाठिंब्यावरून शरद पवार हे 'धोकायंत्र' आहेत, अशी खरमरीत टीका राज ठाकरे यांनी भाजपासह शरद पवारांवर केली.
या सर्व नवीन रचनेचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडील तेलंगणा, तमिळनाडू, केरळ अशा सर्व राज्यांना बसण्याची शक्यता आहे. या नवीन रचनेत उत्तरेतील लोकप्रतिनिधी वाढणार असल्याने 'दक्षिण विरुद्ध उत्तर' असा मोठा संघर्ष येत्या काळात निर्माण होण्याची शक्यता ठाकरे यांनी व्यक्त केली. कल्याण-डोंबिवलीतील मनसे कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन आणि पक्ष संघटनेच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी राज ठाकरे शनिवारी डोंबिवलीत आले आहेत. रविवारी सकाळी त्यांनी कल्याणच्या स्प्रिंग टाईम हॉटेलमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला.
केंद्रशासित वाटचाल
मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर बोलताना राज ठाकरे यांनी या प्रक्रियेचा नेमका उद्देश काय आहे, हे जनतेने समजून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून लोकसभेतील खासदारांची संख्या 543 वरून 816 पर्यंत नेण्याची चर्चा कशासाठी सुरू आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सध्या असलेल्या 543 खासदारांकडून अपेक्षित काम होत आहे का, मग आणखी खासदार वाढविण्याची आवश्यकता काय, असा प्रश्नही त्यांनी केला.
खासदारांची संख्या वाढविल्यानंतर देशातील राज्यांना आर्थिक स्वायत्तता मिळणार आहे का, राज्यांचे अधिकार वाढणार आहेत का, याचे उत्तर केंद्र सरकारने द्यावे, असे ते म्हणाले. सर्व राज्ये आपल्या अखत्यारीत घेऊन संपूर्ण देश केंद्रशासित करण्याचा हा डाव आहे. या निर्णयामागील राजकीय आणि प्रशासकीय हेतू समजून घेतला पाहिजे. केवळ लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवून देशातील लोकशाही अधिक सक्षम होणार नाही, तर त्याचा विविध राज्यांच्या प्रतिनिधित्वावर काय परिणाम होणार आहे, याचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
संघर्षाची भीती
मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या संभाव्य परिणामांबाबत चिंता व्यक्त करताना राज ठाकरे यांनी, भविष्यात उत्तरेतील लोकप्रतिनिधी ज्या प्रमाणात वाढणार आहेत, त्यावरून 'उत्तर भारत विरुद्ध दक्षिण भारत' असा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली. दक्षिण भारतातील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाच्या दृष्टीने केलेल्या प्रयत्नांचा विचार न करता केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यास त्या राज्यांवर अन्याय होऊ शकतो. या अन्यायाची झळ महाराष्ट्रालाही बसण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
'दक्षिण' या संकल्पनेत महाराष्ट्राचाही समावेश असल्याचा संदर्भ देत त्यांनी राज्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. देशातील काही राज्यांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. केंद्र सरकारवर राज्यांचे आर्थिक आणि राजकीय अवलंबित्व वाढविण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
पवारांचे जंतरमंतर
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याबाबत बोलताना राज ठाकरे यांनी यापूर्वी 'जंतरमंतर' येथे केलेल्या विधानाचा संदर्भ दिला. तसेच अजित पवार यांनी भाजपासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला होता, त्या वेळी आपण केलेल्या ट्विटची आठवण करून दिली. "त्या वेळी पहिली टीम रवाना झाली आहे, त्यानंतर दुसरी टीमही रवाना होईल, असे आपण म्हटले होते", असे ते म्हणाले. "होकायंत्र दिशा दाखवते; पण हे धोकायंत्र आहे", अशी उपरोधिक टिप्पणी त्यांनी केली.
निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह
निवडणुकीच्या पद्धतीवर बोलताना राज ठाकरे यांनी, जनतेने निवडणुका कशा प्रकारे लढवायच्या याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या मतदानाच्या आकडेवारीचा संदर्भ देत, "शेवटच्या एका तासात 80 ते 85 हजार मतदान कसे होऊ शकते?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मतदान नेमके कोण आणि कशा पद्धतीने घडवून आणते, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
2018 पासून आपण निवडणुकीतील या प्रकारांबाबत बोलत असल्याचे त्यांनी सांगितले. "मनसेला मतदान होत नाही, असे नाही; मात्र पक्षाला मिळालेली मते विशिष्ट पद्धतीने चोऱ्या करून कमी केली जातात", असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. "निवडणुकीनंतर महायुतीने 232 जागा मिळविल्या तरी कुठेही जल्लोष नाही; सर्वत्र सन्नाटा हे कशाचे द्योतक आहे? चोऱ्यामाऱ्या करून सत्ता मिळविली, हेच यातून अधोरेखित होते", असे ते म्हणाले.
निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर आपला विश्वास राहिलेला नसल्याचे स्पष्ट करताना, "सध्या ज्या पद्धतीने कारभार सुरू आहे, त्यावर विश्वास कसा ठेवायचा?" असा सवाल त्यांनी केला. देशातील विविध संस्थांवर नियंत्रण मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. "एकदा संस्थांचे स्वायत्त स्वरूप हाताबाहेर गेले, तर ते पुन्हा पूर्वस्थितीत आणणे कठीण होईल", असा इशाराही त्यांनी दिला.
मराठवाड्याबाबत चिंता
राज्यातील पर्यावरणीय आणि भौगोलिक परिस्थितीवर भाष्य करताना राज ठाकरे यांनी मराठवाड्याच्या भवितव्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. सध्याच्या परिस्थितीत आवश्यक उपाययोजना केल्या नाहीत, तर भविष्यात मराठवाड्याचे वाळवंट होण्याची शक्यता असल्याचे ते म्हणाले. मराठवाडा सध्या त्याच दिशेने वाटचाल करत असल्याचे सांगत पाणी, पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या संवर्धनाचा प्रश्न गांभीर्याने घेण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
"विकासाचा कोणताही अजेंडा न घेता फक्त पैसा आणि सत्ता एवढेच देश व राज्यात सुरू आहे. हातामधील काठी यांच्यावर नाही पडली, तरी परमेश्वराची काठी यांच्यावर नक्की पडेल", असा विश्वास राज यांनी व्यक्त केला. केंद्र-राज्य संबंध आणि आगामी निवडणूक प्रक्रियेबाबत नव्याने चर्चा सुरू होण्याची गरज त्यांनी वर्तवली.
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