'प्रबोधनकार ठाकरे हे ब्राम्हणविरोधी नव्हते- राज ठाकरे
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मराठी भाषेचा मुद्दा आणि राज्यातील प्रश्नांवरून राज्य सरकारसह केंद्र सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली आङे.
Published : March 19, 2026 at 8:35 PM IST
Updated : March 19, 2026 at 8:56 PM IST
मुंबई- मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे शिवाजी पार्कवर मनसैनिकांना संबोधित आहेत. त्यांनी यावेळी सध्या सुरू असलेल्या इराण युद्धावरून पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, "इराणला मोदींनी साथ द्यायला होती. भविष्यात याचा आपल्याला भविष्यात त्रास होणार आहे. इराणवर हल्ल्यावेळी आपण काहीच बोललो नाही".
राज ठाकरे यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे
- संत तुकाराम, संत रामदास, संत जनाई आणि संत ज्ञानेश्वर. जिजाऊ या देशातील पहिल्या बंडखोर स्त्री. स्वत:च्या पित्याला आणि वडिलांना दुसऱ्याकडं चाकरी कशाला करता, असे विचारले. सुर्याला जन्म दिला. स्वराज्य हा शब्द त्यांनी दिला. छत्रपती संभाजी महाराज यांनी अंतर्गत कलहाशी आणि शत्रुशी लढा दिला. ज्यांनी महाराष्ट्र घडविला, त्यांच्याकडं जातीनं पाहू नका. त्यांनी काय योगदान दिलं हे पाहा. ते मतासाठी तुम्हाला लढवितात. पहिले बाजीराव पेशेव्यांनी मराठा साम्राज्याचा विस्तार केला. अहिल्याबाई होळकर, नागपूरचे भोसले, बडोद्याचे गायकवाड, झाशीच्या राणीबाई, मुंबईला आकार देणारे जगन्नाथ शंकरशेठ, ताजमहाल हॉटेलचे वास्तुविशारद सीताराम वैद्य, गो.ग. आगरकर, गोविंद रानडे, गोपाळकृष्ण गोखले, शाहू महाराज, महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडर, वीर सावरकर, धोंडो कर्वे यांचा सर्व इतिहास पाहा. प्रबोधनकार ठाकरे यांची पुस्तकेही आजही वाचा. ते ब्राम्हणविरोधी नव्हे तर भटभक्षुकीविरोधात होते.
- NCRB च्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी 4500-5500 मुलं बेपत्ता होतात. यात मुलींचं प्रमाण जास्त आहे. हे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितलं आहे. हा असा महाराष्ट्र नव्हता.
- तुम्हाला करमणुकीत गुंतवून ठेवलं आहे. त्यासाठी हे डिझाईन आहे. हे फक्त भारतात नाही, जगभरात सुरू आहे. तुम्ही आयपीएलमध्ये मोबाईलमध्ये अडकून राहावे. पूर्वी लोक रस्त्यावर येत होते. आता लोक मोबाईलमध्ये व्यक्त आहेत. मग, कशाला रस्त्यावर येऊ?
- टेलिव्हिजनवर दबाव आहे. सरकारकडून जाहिराती बंद करण्याचा दबाव आहे. त्यामुळे तुमच्यापर्यंत खऱ्या बातम्या पोहोचव्याच्या नाहीत. अशा गोष्टी कायमस्वरुपी होत नाहीत. खालून नाही बसली तरी वरून काठी बसेलच. करमणुकीच्या गटारातून वाहून जाऊ नका.
- महाराष्ट्राची काय परिस्थिती होऊन बसली आहे. महाराष्ट्रावर ११ लाख कोटींचं कर्ज आहे. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २ लाख कोटींचे कर्ज होते. शहरांमध्ये पिझ्झा मागविला तर दहा मिनिटात येतो. पण, दहा मिनिटात कुठे जात येत नाही. आयुष्य नावाची गोष्ट असते की नाही? ब्रिटिशांच्या काळात हे मैदान उभे राहिले. आज कुठे आहेत मैदाने? लहान मुलांसाठी आपण बागाही तयार करत नाही. शहरे कोलमडून पडली आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची वाहतूक कोंडीवर भेट घेतली. हातामधील आपण सगळेजण गमावून बसत आहोत. ग्रामीण भागातील तरुण-तरुणी शेतीकडे जाण्यास तयार नाहीत. शहरातही ही अवस्था आहे. कुणीही कुठेही इमारती बांधत आहेत. कशाही परवानग्या दिल्या जातात. तुम्ही मोबाईलवर राग व्यक्त करा? हेच त्यांना हवे आहे. येथेच सडा आणि मरा. तीनवेळा कर्जमाफी झाली. पण, सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रात होतात. रोज शेतकरी आत्महत्या करतात. कुणालाही त्याचे पडले नाही.
- कोस्टलचं कौतुक आम्हीच करतो. तुमची वाट लावायला हा रस्ता तयार झाला. तुम्हा बाहेर जाण्याकरिता त्यांना आत जाण्याकरिता कोस्टल रोड तयार झाला आहे. सगळ्या जमिनी उद्योगपतींना दिल्या जात आहेत. महाराष्ट्र म्हणून आपण आपलं अस्तित्व आणि भाषा गमावून बसत आहोत. भाषा संपली म्हणून अनेक देश संपले आहेत. मराठी माणूस म्हणजे कोण तर मराठी भाषा बोलणारे आहात. प्रत्येक राज्य आपलं अस्तित्व टिकवून आहे. महाराष्ट्र विकायला काढला आहे.
