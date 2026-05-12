आधी स्वतःचे दौरे आणि ताफे थांबवा अन् मग जनतेला सांगा...पंतप्रधान मोदींच्या काटकसरीच्या आवाहनावर राज ठाकरेंचा हल्लाबोल!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचं तेल यांचा वापर कमी करण्याचं आवाहन केल्यानंतर विरोधकांकडून त्यावर टीकेची झोड उठवण्यात आली आहे.
Published : May 12, 2026 at 12:39 PM IST
मुंबई : इराण-अमेरिका संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना काटकसरीचं आवाहन केलं आहे. पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करणं, शक्य तितका सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणं, अनावश्यक परदेश दौरे टाळणं, 'वर्क फ्रॉम होम'चा पर्याय स्वीकारणं तसेच सोनं खरेदी टाळणं असे सल्ले पंतप्रधानांनी जनतेला दिले आहेत.
दरम्यान, या आवाहनावरून विरोधकांनी पंतप्रधानांवर जोरदार टीका केली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, काँग्रेस नेते सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधानांवर टीका केली. आहे. तसेच, प्रथम स्वतः आणि त्यांच्या पक्षानं काटकसर सुरू करावी, असा टोला लगावला आहे.
राज ठाकरे यांच्या कानपिचक्या : राज ठाकरेंनी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या पत्रातून केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर, वाढत्या महागाईवर आणि इंधन दरांवर कठोर टीका केली. “सोनं खरेदी कमी करा, पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करा, परदेश दौरे टाळा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवा, असं सांगताना स्वतः पंतप्रधान आणि त्यांचे सहकारी देशभर शेकडो वाहनांचे ताफे घेऊन रोड शो आणि मिरवणुका काढत आहेत. त्या खर्चाचा आणि इंधन वापराचा हिशोब कोण देणार?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पुढे बोलताना त्यांनी म्हटलं की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर 90 ते 100 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत जाण्याची ही पहिली वेळ नाही. “2008, 2011-12 मधील अरब स्प्रिंग, 2013-14 आणि 2022-23 मध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र त्यावेळी ना तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी असं आवाहन केलं होतं, ना त्यावेळी नरेंद्र मोदींनी. मग आता अचानक काटकसरीची भाषा का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
राज यांनी सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनावरही गंभीर प्रश्न आरोप केले. “जेव्हा कच्च्या तेलाचे दर 60 ते 65 डॉलर होते, तेव्हाही नागरिकांना महाग पेट्रोल-डिझेल विकण्यात आलं. त्यातून सरकारनं लाखो कोटी रुपये कमावले. तो पैसा नेमका कुठे गेला?” असा सवालही त्यांनी केला. तसेच, “देशाची आणि राज्यांची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली आहे, मात्र त्याचं खापर केवळ इराण-इस्रायल युद्धावर फोडलं जात आहे,” अशी टीकाही त्यांनी केली.
'रेवडी संस्कृतीमुळे तिजोरीवर ताण' : 'रेवडी संस्कृती'वरूनही त्यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं. “ज्या रेवडी संस्कृतीची खिल्ली उडवली जाते, त्याच योजनांच्या आधारावर निवडणुका जिंकल्या जात आहेत. महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण आला,” असा आरोप त्यांनी केला. “महिलांना सक्षम करण्याऐवजी तुटपुंज्या मदतीच्या माध्यमातून राजकारण केलं जात आहे,” असंही ते म्हणाले.
पेट्रोल-डिझेल बचतीच्या आवाहनावर बोलताना राज यांनी भाजपाच्या प्रचारसभांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “देशभरातील निवडणुकांमध्ये लाखो लोकांना विमानं, बस आणि गाड्यांमधून नेण्यात आलं. रोड शोमध्ये कोट्यवधी लिटर इंधन खर्च झालं. तेव्हा इंधन बचतीची आठवण का झाली नाही?” असा सवाल त्यांनी केला.
परदेश दौऱ्यांच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी थेट मोदींवर निशाणा साधला. “जनतेला परदेश दौरे टाळा म्हणणारे पंतप्रधान स्वतः 15 मेपासून 5 देशांच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. आधी हे दौरे रद्द करा आणि मग लोकांना आवाहन करा,” असं ते म्हणाले. तसेच, माजी पंतप्रधान लाल बहाद्दुर शास्त्री यांचा संदर्भ देत, “शास्त्रीजींनी युद्धकाळात जनतेला केलेलं आवाहन स्वतः कृतीत उतरवले होतं. आजचं नेतृत्व ते करणार का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
काँग्रेसचीही पंतप्रधानांवर टीका : यानंतर काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनीही सरकारवर टीका करत, “जनतेला काटकसर शिकवण्यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी जाहिराती, रोड शो, सुरक्षा ताफे आणि परदेश दौऱ्यांवरील खर्च कमी करावा,” असं म्हटले. “देशातील आर्थिक परिस्थिती गंभीर असेल, तर त्यावर संसदेत चर्चा व्हावी आणि सरकारने स्पष्ट रोडमॅप द्यावा,” अशी मागणीही त्यांनी केली.
सर्व पक्षांना विश्वासात घ्यावं- शरद पवार : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही सरकारनं आर्थिक वास्तव जनतेसमोर मांडावं, अशी भूमिका घेतली. “महागाई, बेरोजगारी आणि इंधन दरवाढीच्या प्रश्नांवर सरकारनं उत्तर द्यायला हवं. फक्त जनतेला संयमाचे आवाहन करून चालणार नाही,” असं त्यांनी नमूद केलं. संकटाच्या काळात सरकारने स्वतः उदाहरण घालून द्यावं, असा अप्रत्यक्ष टोला त्यांनी लगावला.
मध्यपूर्वेतील अस्थिर आणि युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडे केलेल्या घोषणांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता पवारांनी व्यक्त केली आहे. या घोषणा अचानक करण्यात आल्यानं सर्वसामान्य नागरिक, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र तसेच गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थतेचं वातावरण निर्माण झाल्याचं त्यांनी म्हटलं.
परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी आणि राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यांवर सर्व पक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, देशातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि संबंधित तज्ज्ञांची तातडीनं बैठक घेऊन परिस्थितीचा सखोल आढावा घ्यावा व पुढील धोरणांबाबत व्यापक विचारविनिमय करावा, असंही पवारांनी नमूद केलं.
देशातील जनतेमध्ये विश्वास आणि स्थैर्य निर्माण करणं हेच सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
दरम्यान, विरोधकांच्या या आक्रमक प्रतिक्रियांमुळे केंद्र सरकारच्या काटकसरीच्या आवाहनावरून नवा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. वाढती महागाई, इंधन दरवाढ, आर्थिक मंदीची भीती आणि परदेशी गुंतवणूक घटल्याच्या पार्श्वभूमीवर विरोधक सरकारला अधिक आक्रमकपणे घेरण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसत आहे. आगामी काळात पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची शक्यता आणि आर्थिक परिस्थिती हे राष्ट्रीय राजकारणातील प्रमुख मुद्दे ठरण्याची चिन्हे आहेत.